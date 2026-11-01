Checo Pérez celebra sus 300 Grandes Premios con los oficiales de pista del GP de México

La historia de Sergio Pérez en la Fórmula 1 llegó a los 300 Grandes Premios y tuvo una celebración especial en casa. En medio del ambiente del Gran Premio de la Ciudad de México 2026, el piloto mexicano compartió un momento con más de 900 oficiales de pista, quienes participaron en un homenaje a su trayectoria en la máxima categoría del automovilismo.

En la pista del Autódromo Hermanos Rodríguez, Checo partió un pastel conmemorativo junto a los marshalls, en una celebración organizada por Telcel que reconoció no solo su recorrido en la F1, sino también la labor de quienes trabajan detrás de cada competencia para garantizar la seguridad y el desarrollo de las carreras.

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El encuentro reunió a figuras importantes del automovilismo, entre ellas Stefano Domenicali, presidente de Formula 1; Carlos Slim Domit, presidente del Consejo de América Móvil y miembro del Senado de la FIA; Alejandro Soberón, presidente y director general de CIE; Federico González, director del México GP, y Jorge Abed, presidente de FIA OMDAI México.

Con su participación en el Gran Premio de México, Pérez alcanzó los 300 Grandes Premios disputados y se convirtió en el séptimo piloto en la historia de la Fórmula 1 en llegar a esa cifra.

El mexicano ingresó así a una lista reservada para nombres históricos del deporte: Rubens Barrichello, Jenson Button, Michael Schumacher, Fernando Alonso, Kimi Räikkönen y Lewis Hamilton.

A sus 300 carreras, Checo suma una trayectoria que lo convirtió en uno de los referentes del automovilismo mexicano. El festejo en casa tuvo un significado especial: compartir el reconocimiento con quienes, desde el otro lado de la pista, también forman parte de cada Gran Premio.