México puede coronar a Antonelli y celebra el regreso de Checo en su Gran Premio 300

El Gran Premio de México puede entregar dos de las imágenes más importantes de la temporada 2026: Kimi Antonelli tiene la oportunidad de convertirse en el campeón mundial más joven en la historia de la Fórmula 1, mientras que Sergio ‘Checo’ Pérez regresará al Autódromo Hermanos Rodríguez para disputar frente a su afición la carrera número 300 de su trayectoria.

Antonelli llega a México después de dominar el Gran Premio de Estados Unidos y conseguir su novena victoria de la temporada. El italiano suma 365 puntos y aventaja por 123 a George Russell, cuando quedan solamente 125 disponibles. Lewis Hamilton también conserva una posibilidad matemática, aunque se encuentra un punto por detrás del británico.

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Antonelli, a ser campeón en México

La combinación para asegurar el campeonato resulta favorable para el piloto de Mercedes. Antonelli será campeón si termina dentro de los primeros nueve lugares, sin importar el resultado de sus perseguidores. La décima posición también le bastará si Hamilton gana la carrera; solamente una victoria de Russell podría impedir la coronación en ese escenario.

Incluso si Antonelli queda fuera de los puntos, asegurará el título siempre que Russell y Hamilton no consigan la victoria. Después de una temporada en la que convirtió su velocidad en regularidad, el italiano podría cerrar la lucha por el campeonato con cuatro Grandes Premios todavía por disputarse.

“Me encantaría conquistar el título con estilo, con un gran resultado”, declaró después de ganar en Austin. Si lo consigue, superará a Max Verstappen como el piloto más joven que alcanza un campeonato mundial.

Mientras Antonelli persigue la historia, la atención de la afición mexicana estará concentrada en Checo. El tapatío volverá a competir en el país después de observar desde casa la edición de 2025 y lo hará como piloto de Cadillac, equipo que disputará por primera vez el Gran Premio de México.

Checo Pérez, por su Gran premio número 300

La coincidencia le permitirá celebrar su carrera 300 en el circuito donde ha recibido algunos de los mayores homenajes de su trayectoria. Checo superará a Sebastian Vettel y ocupará en solitario el séptimo lugar entre los pilotos con más participaciones en la historia de la Fórmula 1.

“¿Cuántas cosas tienen que suceder para que tu carrera 300 sea precisamente en casa? Es increíble”, expresó Pérez. “Tendré a todas las personas que han estado conmigo desde el primer día: mis patrocinadores, mi familia y mis aficionados. Será muy especial”.

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El mexicano también comenzará el fin de semana con su futuro resuelto. Cadillac anunció su renovación hasta, al menos, 2029, un acuerdo que confirma su importancia dentro de un proyecto que todavía atraviesa su primera etapa de desarrollo.

Las expectativas deportivas deberán mantenerse dentro de la realidad del equipo. Cadillac aún no suma puntos durante su temporada de debut y ha sufrido problemas de rendimiento y confiabilidad. Su objetivo en México será completar la carrera con ambos monoplazas, aprovechar cualquier oportunidad y acercarse a una zona media que permanece fuera de su alcance en condiciones normales.

Checo conoce, sin embargo, las particularidades del Autódromo Hermanos Rodríguez. El tapatío subió al podio en 2021 y 2022, aunque ahora enfrentará un reto distinto con un auto que todavía no posee el ritmo de los equipos establecidos. El apoyo de las tribunas y su experiencia pueden convertirse en herramientas importantes para limitar el desgaste y aprovechar los incidentes que suelen aparecer durante la competencia.

El circuito presenta uno de los desafíos técnicos más singulares del calendario. Su ubicación, a más de 2,200 metros sobre el nivel del mar, reduce la densidad del aire y obliga a los equipos a utilizar configuraciones de máxima carga aerodinámica. A pesar de ello, los monoplazas generan menos agarre que en otros trazados.

La altura también complica la refrigeración del motor y los frenos, además de elevar la temperatura de los neumáticos. Los pilotos deberán evitar los deslizamientos, especialmente durante una carrera de 71 vueltas en la que la conservación de las llantas puede definir la estrategia.

Max Verstappen aparece entre los candidatos a la victoria después de subir al podio en las últimas seis carreras que terminó. Red Bull también llega igualado con McLaren en el campeonato de constructores, por lo que cada punto tendrá un valor especial en la batalla entre ambos equipos. Ferrari intentará aprovechar el momento de Charles Leclerc, segundo en Austin, mientras Hamilton necesita ganar para conservar alguna posibilidad de retrasar la coronación de Antonelli.

La actividad comenzará el viernes con las dos primeras prácticas. El sábado se celebrarán la tercera sesión y la clasificación, antes de que el domingo el Autódromo Hermanos Rodríguez reciba una carrera que puede resolver el campeonato.

México tendrá la oportunidad de coronar al nuevo monarca de la Fórmula 1, pero su mayor celebración estará reservada para el piloto local. Antonelli buscará escribir el primer capítulo de su reinado; Checo intentará convertir su regreso y su Gran Premio 300 en otro recuerdo inolvidable frente a la afición que nunca dejó de esperarlo.