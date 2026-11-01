Checo Pérez celebra sus 300 Grandes Premios en México: “Un momento sumamente especial”

Sergio ‘Checo’ Pérez celebró sus 300 Grandes Premios en la Fórmula 1 frente a su gente, en el Autódromo Hermanos Rodríguez. El resultado quedó lejos de lo que hubiera deseado, pero cruzar la meta en una fecha tan especial y recibir nuevamente el respaldo de la afición mexicana le dejó un recuerdo distinto.

El piloto de Cadillac terminó en la posición 17, después de una carrera complicada, marcada por incidentes, problemas mecánicos y decisiones estratégicas que condicionaron su remontada. Sin embargo, destacó la salida que tuvo al inicio y la capacidad del equipo para mantenerse en la pelea.

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“Bien, la verdad, y hacerlo aquí enfrente de mi gente, un momento sumamente especial”, expresó Checo al hablar de alcanzar las 300 carreras en el circuito mexicano.

Pérez explicó que las temperaturas, los frenos y el motor representaron dificultades durante la competencia. A pesar de ello, tuvo una primera vuelta que calificó como buenísima y logró ganar posiciones. El problema llegó en la primera detención en pits, donde una parada lenta le hizo perder todo lo que había recuperado en pista.

“Desafortunadamente tuvimos una muy mala parada que perdimos todo lo que habíamos ganado”, reconoció.

La segunda salida también fue positiva, pero una penalización de cinco segundos terminó por complicar sus aspiraciones. Cadillac decidió cumplir el castigo y apostar por neumáticos nuevos para intentar recuperar terreno, aunque Checo admitió que los rebases fueron difíciles.

La estrategia tampoco convenció del todo al mexicano. Consideró que Cadillac pudo extender algunas vueltas más el primer stint, aunque señaló que el principal daño llegó desde los boxes.

“Quizás paramos un poco temprano, podríamos haber alargado un poco más el primer stint, pero creo que lo que más nos perjudicó fue, sin duda, el pit stop que tuvimos tan lento”, explicó.

El tapatío también fue realista sobre las posibilidades de Cadillac en el cierre de temporada. Reconoció que el equipo dejó de desarrollar el monoplaza actual desde el Gran Premio de Austria para concentrar todos sus recursos en el proyecto de 2027.

“Sabemos que no hemos desarrollado este auto desde Austria. Todo está puesto en el próximo año y estar peleando con este auto es increíble. La carrera de hoy fue totalmente un milagro porque estuvimos peleando con autos que están totalmente en otra liga”, señaló.

Por ello, anticipó que las últimas competencias del calendario mantendrán el mismo nivel de dificultad y que la prioridad será llegar con un coche más competitivo a la próxima campaña.

Checo reconoce a Antonelli y destaca a Toto Wolff

La jornada también tuvo un protagonista histórico: Andrea Kimi Antonelli, quien conquistó el campeonato mundial y se convirtió en el piloto más joven en conseguirlo.

Pérez tuvo palabras de reconocimiento para el italiano, pero también para Toto Wolff, responsable de confiar en su talento desde el inicio y respaldarlo incluso después de una temporada complicada.

“Kimi, la verdad, increíble la temporada que hizo. Y sobre todo Toto, que confió en él desde el día uno y, a pesar del año complicado que tuvo el año pasado, siguió creyendo en él. El apoyo que ha mostrado George también cuando ha tenido sus bajones demuestra que Toto hoy en día es el mejor director de equipo que hay”, afirmó.

Sobre el futuro de Antonelli, Checo consideró que el italiano ya demostró su capacidad para ser campeón y que su continuidad en la élite dependerá de la competitividad del monoplaza que Mercedes pueda ofrecerle.

Finalmente, el mexicano agradeció el respaldo de los aficionados en el Hermanos Rodríguez. Después de ausentarse de la Fórmula 1 durante 2025, regresar a casa para disputar su carrera número 300 tuvo un significado especial.

“Un momento único, un momento que los extrañé mucho. No haber estado el año pasado… Entonces, muy contento con eso”, concluyó.