¡Checo Pérez está de vuelta! realiza pruebas con Cadillac en un Ferrari SF-23 color negro
El mexicano Sergio ‘Checo’ Pérez volvió como piloto de Fórmula 1 al ponerse al volante de un monoplaza y lo hizo en el marco de una prueba de dos días con Cadillac F1 Team, la escudería estadounidense que debutará en la máxima categoría en 2026; dicha prueba la hizo en el emblemático circuito de Imola, Italia.
Para dicha prieba, Checo condujo un Ferrari SF‑23 —un monoplaza de la temporada 2023— completamente pintado de negro, en lo que simboliza el primer test real del equipo Cadillac antes de disponer de su propio chasis reglamentario.
Cabe destacar que el monoplaza pilotado por el tapatío se presentó sin decoración oficial, completamente negro, destacando que el objetivo del test era más el desarrollo del equipo que la obtención de datos de rendimiento puro para la carrera.
La jornada, además de marcar el retorno de Sergio Pérez a la pista luego de casi un año fuera de la parrilla, se diseñó para que Cadillac ponga en marcha su base operativa y técnica de cara a 2026.
Checo Pérez con Cadillac y el Ferrari negro
Durante los dos días del test en Imola, el monoplaza de Ferrari fue cedido mediante un acuerdo entre la escudería italiana y Cadillac. Ferrari entregó el SF-23 para que el equipo estadounidense pudiera comenzar a rodar y formar a su personal técnico en condiciones reales.
Más allá de medir tiempos, el piloto mexicano y el equipo estadounidense aprovecharon para probar procedimientos de boxes, parciales de sistema, comunicación entre piloto e ingeniero y familiarización completa con la operativa de un día de Gran Premio.
Cadillac se estrenará en F1
Cadillac se prepara para convertirse en el undécimo equipo de la Fórmula 1 a partir de la temporada 2026, con el respaldo de General Motors y un contrato de suministro de unidades de potencia con Ferrari.
Sergio Pérez fue anunciado como uno de los pilotos titulares de Cadillac junto al finlandés Valtteri Bottas. Para Checo, esta nueva etapa supone un regreso al asiento de un Gran Premio tras su última participación con Red Bull Racing en Abu Dhabi.