Checo Pérez se luce en Paseo de la Reforma con Cadillac y desata fiesta ante la afición mexicana

Sergio ‘Checo’ Pérez convirtió Paseo de la Reforma en una auténtica fiesta del automovilismo este miércoles 28 de octubre, tras protagonizar el Show Run de Cadillac en la Ciudad de México. Entre aceleraciones, donas en el asfalto y muestras de cariño, el piloto tapatío recorrió el circuito instalado entre el Ángel de la Independencia y la Diana Cazadora ante más de 100 mil aficionados que llegaron desde la madrugada para verlo conducir, en una celebración especial por sus 300 Grandes Premios en la Fórmula 1.

La jornada comenzó con una exhibición de diferentes modelos de Cadillac que recorrieron la avenida para preparar el ambiente antes de la aparición del mexicano. Mientras aumentaba la expectativa, los organizadores invitaron a los asistentes a realizar una ola a lo largo del circuito, una dinámica que reflejó el entusiasmo de los más de 100 mil seguidores (según cifras oficiales brindadas por el GP México) que aguardaban la salida de Checo.

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Posteriormente llegó el momento de la inauguración oficial, con la presencia de Pérez, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, representantes de Cadillac, Alejandro Soberón y Federico González Compeán, director general del Gran Premio de México. Los invitados participaron en el tradicional corte del listón que dio paso al desfile de vehículos de la marca estadounidense.

Después de aproximadamente media hora de espera, el sonido del motor anunció la primera salida del mexicano. Checo apareció al volante de un monoplaza de Fórmula 2 modificado con la imagen de Cadillac, ya que la escudería estadounidense disputa su primera temporada en la máxima categoría y todavía no cuenta con monoplazas de años anteriores para este tipo de exhibiciones. Desde sus primeras aceleraciones, Pérez realizó donas en diferentes puntos del recorrido, antes de regresar al garaje ante los aplausos del público.

Durante una de las pausas, el piloto presentó un traje de competición especial con los colores verde, blanco y rojo de la bandera mexicana, además de detalles inspirados en la cultura azteca. Pérez agradeció a Cadillac por preparar este diseño para el Gran Premio de México y destacó el significado de celebrar una cifra tan importante en su trayectoria frente a su gente.

Checo Pérez se entregó a la afición mexicana en Reforma

“Estos momentos son irrepetibles”, expresó Checo, quien reconoció el esfuerzo de los aficionados que llegaron desde la noche anterior para conseguir un buen lugar. También recordó que alcanzar los 300 Grandes Premios representa años de disciplina, preparación física y mental, además de los sacrificios personales que implica permanecer durante tantas semanas lejos de casa.

El tapatío destacó el respaldo de su nueva escudería y reconoció que ningún equipo le había preparado tantas sorpresas para competir en su país. Asimismo, agradeció el cariño de los mexicanos y aseguró que el apoyo de sus seguidores fue una de las principales razones que lo motivaron a regresar a la Fórmula 1 después de su ausencia durante la temporada 2025.

Tras la presentación de un video especial de Checo junto a Cadillac, el piloto volvió al monoplaza para su segunda salida. Nuevamente recorrió Paseo de la Reforma entre aceleraciones y donas, hasta que el vehículo se detuvo frente al Ángel de la Independencia. Ante esta situación, Pérez decidió bajar del coche y aprovechó el momento para acercarse a los aficionados que esperaban detrás de las vallas.

Uno de los momentos más especiales ocurrió cuando un niño logró ingresar al circuito para pedirle una fotografía. Pérez lo recibió con una sonrisa y accedió a tomarse la imagen. Poco después, una mujer también consiguió acercarse al mexicano, quien continuó con los saludos y autógrafos para los seguidores que habían pasado varias horas en el lugar.

Tras este encuentro con el público, Checo retomó el recorrido hacia la Diana Cazadora, donde volvió a realizar donas y mantuvo el espectáculo en las calles de la capital.

La celebración también contó con la participación de Dan Towriss, CEO de Cadillac Formula 1 Team, quien reconoció el enorme desafío de construir una escudería desde cero. El directivo destacó la importancia de contar con dos pilotos experimentados como Sergio Pérez y Valtteri Bottas para desarrollar el proyecto, además de agradecer el respaldo que han recibido de los aficionados mexicanos.

Towriss también señaló lo especial que resulta la coincidencia de que Checo alcance los 300 Grandes Premios precisamente en México, durante la primera temporada de Cadillac en la Fórmula 1. Para el directivo, el apoyo de los seguidores representa una motivación importante para afrontar los retos que enfrenta el equipo estadounidense.

El espectáculo continuó con una tercera salida de Pérez, quien volvió a acelerar por el circuito y realizó nuevas donas ante los miles de aficionados que permanecieron a lo largo de Reforma. El mexicano aprovechó cada recorrido para ofrecer un espectáculo que combinó velocidad y cercanía con el público.

La jornada también tuvo espacio para Valtteri Bottas, compañero de Checo en Cadillac. El piloto finlandés apareció ante los asistentes y expresó su cariño por México, además de reconocer su gusto por los tacos, comentario que provocó una respuesta positiva de los aficionados.

Para cerrar la celebración, Checo cambió el monoplaza por un Cadillac clásico convertible, desde el que realizó una última vuelta por el circuito para despedirse de los aficionados. Esta vez, lejos de las altas velocidades, el mexicano pudo saludar con mayor cercanía a las personas que permanecieron durante toda la jornada para acompañarlo en una de las celebraciones más especiales de su carrera.

El Show Run marcó el regreso de Pérez a Paseo de la Reforma cinco años después de su exhibición de 2021 con Red Bull, aunque esta vez lo hizo como uno de los pilotos encargados de construir el futuro de Cadillac en la Fórmula 1.

Con la exhibición concluida, Checo cerró una jornada de celebración junto a sus seguidores y comenzó la cuenta regresiva hacia el Gran Premio de México, que se disputará el domingo 1 de noviembre en el Autódromo Hermanos Rodríguez. Allí alcanzará los 300 Grandes Premios en la máxima categoría, una cifra histórica que tendrá un significado especial por conseguirla frente a la afición que lo ha acompañado durante toda su trayectoria.