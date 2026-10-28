Checo Pérez renueva con Cadillac hasta 2029: apuesta por el proyecto estadounidense

Sergio “Checo” Pérez continuará con Cadillac en la Fórmula 1 hasta, al menos, 2029. La escudería estadounidense anunció la extensión del contrato del piloto mexicano, una decisión que refuerza su apuesta por un proyecto a largo plazo en la máxima categoría del automovilismo.

La renovación llega en una semana especial para Checo, quien celebrará su salida número 300 en un Gran Premio durante la carrera de casa, en la Ciudad de México. Antes del arranque de las actividades del Gran Premio de México, el tapatío recorrerá Paseo de la Reforma en un show run ante cientos de miles de aficionados.

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“Unirme al equipo Cadillac de Fórmula 1 desde el primer día fue un proyecto en el que realmente creí y extender mi compromiso se siente como una continuación natural de esta etapa”, expresó Pérez.

El mexicano destacó que construir una escudería desde cero exige tiempo, trabajo y paciencia, pero aseguró que los avances del equipo lo motivan a continuar. “Todavía tenemos mucho trabajo por delante y estoy totalmente comprometido con los próximos tres años”, afirmó.

Cadillac destacó la experiencia, el talento y el liderazgo de Pérez durante la temporada inaugural de la escudería en la parrilla. Su retroalimentación técnica y capacidad de carrera han contribuido al desarrollo del monoplaza, a la mejora de las operaciones en los circuitos y a la consolidación de las bases del proyecto en sus centros de trabajo de Silverstone, Indianápolis y Charlotte.

Dan Towriss, director ejecutivo de Cadillac F1, consideró que la continuidad del mexicano será fundamental para el crecimiento del equipo.

“Construir un equipo competitivo en la F1 es un camino de largo plazo, y asegurar el talento y liderazgo de Checo nos brinda la continuidad y el compromiso que necesitamos para consolidar los sólidos cimientos establecidos en nuestro primer año”, señaló.

La extensión también representa un voto de confianza para Pérez, quien encontró en Cadillac una nueva oportunidad para continuar su carrera en la Fórmula 1 tras su salida de Red Bull al término de 2024.

El mexicano agradeció a Towriss, Mark Reuss y a los integrantes de TWG Motorsports y General Motors por respaldar su continuidad. También se comprometió a responder a la confianza depositada en él.

“A cada integrante de este equipo tan especial, tanto en los circuitos como en Estados Unidos, Reino Unido, y a nuestros aficionados: gracias por su apoyo y confianza. No les voy a fallar. ¡Sigamos adelante!”, concluyó.

Con el acuerdo, Cadillac asegura la continuidad de uno de sus principales referentes mientras busca avanzar en la parrilla y transformar su debut en una base para competir de manera sostenida en la categoría.