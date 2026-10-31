Sergio Pérez encontró motivos para sonreír en medio de un fin de semana que comenzó cuesta arriba. Un virus lo dejó fuera de algunas actividades con los aficionados, se perdió la tercera práctica por fallas en el motor y tuvo que adaptarse a una pista que cambió respecto a sus referencias. Sin embargo, el piloto mexicano rescató la clasificación con Cadillac y ahora apuesta por una arrancada que le permita meterse en una mejor posición durante el Gran Premio de México.

El tapatío reconoció que su estado de salud condicionó sus primeros días en el Autódromo Hermanos Rodríguez. El viernes sufrió un virus que lo obligó a perderse el encuentro con los aficionados, uno de los momentos que más esperaba de su regreso a casa.

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"Ha sido complicado. Ayer tuve un virus que me tumbó bastante. Me tuve que perder estar con los fans, que tenía muchas ganas de verlos, pero tengo muchas ganas de verlos mañana", explicó tras terminar en la posición 21, sólo por delante de su compañero Valtteri Bottas.

Checo Pérez y lo complicado previo al México GP

A las dificultades físicas se sumó la ausencia en la tercera práctica, una sesión que consideraba importante para encontrar el ritmo antes de la clasificación. La evolución del asfalto modificó sus referencias y complicó la puesta a punto del monoplaza.

"Nos costó muchísimo porque la pista cambió mucho de mi referencia de ayer a lo que tuve hoy. Nos cambió bastante y es una pena porque creo que era un día donde podíamos haber hecho algo de diferencia", señaló.

Pese a los contratiempos, Checo terminó satisfecho con su desempeño. Consideró que logró extraer prácticamente todo el potencial de su Cadillac, incluso sin llegar al ciento por ciento de sus condiciones físicas.

De cara a la carrera, también descartó que exista un riesgo especial de no completar su Gran Premio número 300. Después de los problemas registrados en su monoplaza, el equipo realizó un cambio de motor, por lo que confía en llegar a la bandera a cuadros.

"Ya cambiamos el motor, entonces deberíamos estar bien. Tengo confianza en que vamos a terminar y, más que eso, para mí es más importante empezar a pelear", afirmó.

Pérez sabe que Cadillac todavía está lejos de competir por los puntos, pero considera que una buena arrancada y una primera vuelta agresiva pueden abrirle oportunidades. En un circuito donde los adelantamientos suelen ser complicados, mantenerse delante de autos más rápidos podría cambiar el desarrollo de su carrera.

"Meternos en la lucha con algunos otros equipos y pilotos sería muy bueno y motivante. Estar en la pelea con otros autos", reconoció.

Más allá del resultado, el regreso ante el público mexicano tuvo un significado especial. Después de dos años sin disputar una clasificación en casa, Checo volvió a sentir el respaldo de una afición que considera fundamental en su trayectoria y que también influyó en su decisión de regresar a la Fórmula 1.

"Es un orgullo contar con la mejor afición del mundo, la más educada. Apoyan a todos los pilotos y el cariño que me dan es muy importante. Se los he dicho siempre: una de las razones principales por las que volví ha sido por la gran afición que tengo", confesó.

Y aunque los resultados todavía no acompañan al proyecto de Cadillac, Pérez mantiene intacto el entusiasmo por correr en casa.

"Increíble, la verdad es que no deja de sorprenderme. Para mí sigue siendo el mejor Gran Premio del mundo, la mejor afición y el mejor ambiente, sin duda".

Para Checo, el objetivo inmediato no es subir al podio ni pelear por los puntos. Es terminar sus 300 Grandes Premios, comenzar a construir resultados con Cadillac y volver a disfrutar de una carrera frente a su gente.