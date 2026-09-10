GP de Madrid: el desconocido desafío para los pilotos en la nueva pista del Madring
La Fórmula 1 entrará en territorio desconocido este fin de semana. Madrid recibirá del 11 al 13 de septiembre el primer Gran Premio de la historia del Madring, un circuito sin vueltas anteriores, referencias competitivas ni resultados que permitan anticipar su verdadero comportamiento.
La ronda 14 del campeonato devolverá la categoría a la capital española después de más de cuatro décadas. El escenario tendrá poca relación con el antiguo circuito de Jarama. La nueva pista se encuentra alrededor de IFEMA Madrid y Valdebebas, cerca del aeropuerto de Barajas, y combina vías públicas con sectores construidos especialmente para la competencia.
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El Madring tiene una longitud de 5.416 kilómetros, 22 curvas y una carrera programada a 57 vueltas, para completar 308.524 kilómetros. Su diseño híbrido reúne las exigencias de un circuito urbano con la velocidad de un trazado permanente. Los monoplazas podrían alcanzar 340 kilómetros por hora en las rectas antes de enfrentar frenadas fuertes, cambios de elevación y curvas con características muy distintas.
La imagen principal será La Monumental. La curva 12 posee un recorrido aproximado de medio kilómetro, un peralte del 24 por ciento y espacio para alrededor de 45 mil espectadores. Los pilotos permanecerán cerca de seis segundos dentro de este sector, que pretende convertirse en una de las postales más reconocibles del calendario.
Madridng: La primera vez en F1
La falta de antecedentes representa el principal desafío. Los equipos prepararon el fin de semana mediante simulaciones, pero todavía desconocen el nivel real de adherencia, el desgaste de los neumáticos y la velocidad con la que evolucionará el asfalto. Tampoco existe certeza sobre las mejores zonas para adelantar ni sobre la configuración ideal para equilibrar las rectas con los sectores más técnicos.
Cada minuto de práctica tendrá un valor especial. Los pilotos necesitarán aprender las referencias de frenado, descubrir los límites de la pista y comunicar con precisión los ajustes que requiere el monoplaza. Un error durante el viernes podría reducir el tiempo disponible para preparar la clasificación y comprometer el resto del fin de semana.
La novedad no eliminará las diferencias entre los autos, pero puede reducir parte de la ventaja que ofrecen los datos históricos. La capacidad de adaptación, el trabajo dentro de los garajes y la rapidez para interpretar el circuito podrían modificar el orden habitual, al menos durante las primeras sesiones.
Kimi Antonelli llegará como el piloto a vencer después de una remontada extraordinaria en Monza. El italiano partió desde el lugar 19, avanzó hasta la pelea por la victoria y superó a George Russell en las últimas vueltas. Su séptimo triunfo del año amplió su ventaja en el campeonato.
Antonelli suma 267 puntos y supera por 66 a Russell. Lewis Hamilton ocupa el tercer lugar, a 76 unidades del líder. Mercedes domina la temporada, pero el estreno del Madring ofrece a Ferrari, McLaren y Red Bull una oportunidad para intentar alterar una jerarquía que el equipo alemán confirmó con su doblete en Italia.
Hamilton ya ganó este año en España durante la carrera de Barcelona-Catalunya. Lando Norris obtuvo dos victorias consecutivas antes de Monza y Max Verstappen regresó al podio en la prueba italiana. Los tres aparecen como las principales amenazas para Mercedes, aunque ninguno cuenta con experiencia real dentro del nuevo circuito.
Checo Pérez en el Madring
Sergio Pérez afrontará el fin de semana desde una realidad diferente. Cadillac todavía no suma puntos en su primera temporada y ocupa el último lugar del campeonato de constructores. El rendimiento actual del monoplaza no permite colocar al mexicano entre los candidatos al top 10 en condiciones normales.
Checo terminó en el lugar 18 en Monza y recibió una penalización de cinco segundos. Después de la carrera, explicó que el auto perdió demasiado tiempo en las rectas, aunque mostró un comportamiento más competitivo en las curvas. Esa diferencia representa una preocupación para Madrid por las velocidades que el Madring promete alcanzar.
La falta de información sobre la pista tampoco transformará de forma automática las posibilidades de Cadillac. Los equipos con mayor velocidad conservan una ventaja clara y cuentan con más recursos para interpretar rápidamente un circuito nuevo. Los puntos para Pérez dependerían de una mejora importante, una estrategia precisa y una carrera con incidentes o abandonos entre los autos de la zona media.
La experiencia del mexicano sí puede resultar valiosa para el desarrollo del proyecto. Checo necesitará ayudar al equipo a encontrar una configuración estable, evitar problemas y completar la mayor cantidad posible de vueltas. Su objetivo más realista será reducir la distancia frente a sus rivales y colocarse en posición de aprovechar cualquier circunstancia inesperada.
La actividad comenzará el viernes con las dos primeras prácticas a las 3:30 y 7:00 de la mañana, tiempo del centro de México. La tercera sesión se disputará el sábado a las 2:30 y la clasificación iniciará a las 6:00. La carrera arrancará el domingo a las 5:00 de la mañana.
El Madring pasará de las simulaciones a la realidad frente a toda la Fórmula 1. Antonelli intentará ampliar su ventaja, sus perseguidores buscarán detener el dominio de Mercedes y Checo tendrá que luchar contra las limitaciones de Cadillac. La pista es nueva para todos, pero el primer fin de semana demostrará cuánto puede aprovechar cada equipo esa falta de certezas.