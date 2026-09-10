Madring: El nuevo circuito de Madrid se estrena para el GP de España con pendientes
A menos de una semana de recibir su primer Gran Premio de España de Fórmula 1, el Madring ya tiene lista la pista, pero todavía enfrenta problemas fuera del asfalto. El nuevo circuito de Madrid debutará del 11 al 13 de septiembre entre quejas vecinales por el ruido, restricciones de movilidad, dudas sobre el costo real del proyecto, un proceso judicial abierto y hasta una investigación por el robo de cable de sus instalaciones.
La llegada del Madring abre una nueva etapa para la Fórmula 1 en España. Madrid recuperará una carrera del campeonato 45 años después de la última visita al Jarama y el nuevo trazado asumirá el nombre de Gran Premio de España bajo un contrato que se extiende hasta 2035. El Circuit de Barcelona-Catalunya también tuvo una fecha durante esta temporada, pero bajo la denominación de Gran Premio de Barcelona-Catalunya.
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Desafíos del Madring y el GP de España
La celebración de la carrera en Madrid no está en riesgo y la Fórmula 1 mantiene sin cambios su programación. Sin embargo, el desafío de la organización va mucho más allá de comprobar si los monoplazas pueden completar las 22 curvas y los 5.4 kilómetros del recorrido. El verdadero examen consiste en demostrar que un circuito situado junto a IFEMA, Valdebebas y varias zonas residenciales puede funcionar sin provocar un colapso alrededor de la sede.
La pista completó a finales de agosto dos jornadas de pruebas oficiales de Fórmula 3. Treinta pilotos y diez equipos participaron en el ensayo, que permitió revisar el asfalto, las comunicaciones, los servicios médicos, los procedimientos de seguridad y la respuesta de los comisarios. El operativo contó con 120 oficiales de pista, 60 profesionales sanitarios, nueve ambulancias, 23 bomberos y diferentes vehículos de intervención.
Los resultados despejaron gran parte de las dudas sobre el funcionamiento deportivo del circuito. La pista y los principales dispositivos de seguridad respondieron bajo condiciones reales, aunque el ensayo también tuvo algunas banderas rojas por accidentes y permitió detectar detalles que requerían ajustes antes de la llegada de la Fórmula 1.
El problema es que la construcción del complejo no terminó con el asfalto. Durante las últimas semanas, la organización tuvo que completar las gradas temporales, las zonas para aficionados, las pasarelas, los espacios de hospitalidad, los garajes y el edificio de pits. El calendario de trabajo siempre fue reducido y además tuvo que adaptarse a la actividad habitual de IFEMA. Los responsables del Madring aseguran que únicamente restan detalles menores, pero el margen para resolver cualquier imprevisto prácticamente desapareció.
Uno de esos contratiempos ocurrió a finales de agosto, cuando la Policía Nacional abrió una investigación por el robo de cable de unos generadores. El material desapareció en una de las zonas de túnel del circuito. El incidente no comprometió la celebración del Gran Premio, pero añadió un problema operativo durante los días más delicados de la preparación.
La oposición de algunos residentes representa un conflicto mucho más profundo. Después de los ensayos de Fórmula 3, la plataforma Stop Fórmula 1 Madrid colocó un sonómetro en una vivienda próxima a IFEMA y reportó un promedio de 102.7 decibelios, con picos superiores a 107. El límite diurno señalado para las zonas residenciales es de 55 decibelios.
Las mediciones de la plataforma no tuvieron carácter oficial, pero elevaron la preocupación en Hortaleza, Valdebebas, Las Cárcavas, Barajas y otros sectores cercanos. Algunos residentes ya padecieron cortes de tráfico, desvíos de autobuses, polvo y dificultades de acceso durante los meses de construcción.
El Ayuntamiento de Madrid asegura que durante el Gran Premio habrá pantallas acústicas, barreras naturales y otras medidas para reducir las molestias. También sostiene que los actuales monoplazas de Fórmula 1 producen menos ruido que los autos utilizados durante los ensayos. Los vecinos responden que el fin de semana tendrá actividad constante de Fórmula 1, Fórmula 2 y Fórmula 3, por lo que el impacto total puede ser mayor. Las mediciones oficiales se realizarán durante los tres días del evento y sus resultados podrían provocar nuevas acciones legales.
La batalla ya llegó a los tribunales. Dos asociaciones solicitaron la suspensión cautelar de la licencia que permite instalar las gradas, las pasarelas y las zonas de hospitalidad. Un juzgado rechazó la petición, por lo que los trabajos pudieron continuar y la carrera podrá celebrarse.
La decisión judicial no resolvió el fondo del proceso. El tribunal todavía debe estudiar la legalidad de la licencia y la documentación presentada por el Ayuntamiento. El Gran Premio está a salvo en el corto plazo, pero el conflicto puede acompañar al Madring después de su primera edición y afectar la preparación de las siguientes carreras.
La movilidad será otro examen decisivo. El circuito espera recibir a cientos de miles de personas a lo largo del fin de semana y calcula que cerca del 90 por ciento utilizará el transporte público. La organización dividió la sede en dos sectores independientes: Madring Sur, alrededor de IFEMA, y Madring Norte, en Valdebebas.
No existe una conexión peatonal directa entre las dos zonas. Cada espectador deberá revisar su entrada antes de elegir la ruta, porque quien llegue al sector equivocado no podrá cruzar a pie hasta su grada. Esta división convierte la información previa y la señalización en elementos fundamentales para evitar confusión durante el ingreso.
Metro, Cercanías, autobuses y lanzaderas asumirán la mayor parte de la demanda. La Línea 8 tendrá trenes de seis vagones y frecuencias cercanas a tres minutos durante las horas de mayor afluencia. La estación de Valdebebas contará con refuerzos de Cercanías y habrá servicios especiales desde Plaza de Castilla, Canillejas, Avenida de América y el Estadio Metropolitano.
El vehículo particular será la opción más complicada. No habrá estacionamiento libre para los asistentes y las plazas oficiales necesitarán una reservación previa. El Ayuntamiento aplicará cortes de tráfico entre el 10 y el 14 de septiembre, además de controles de acceso y restricciones de estacionamiento. Los residentes de las zonas más próximas requerirán una acreditación para llegar en automóvil a sus propias viviendas. Comercios, hoteles, trabajadores y proveedores también deberán respetar horarios y permisos especiales.
¿Cuánto costó construir el Madring?
Las cuentas del Gran Premio abren otro frente. Las primeras memorias calcularon un costo cercano a los 190 millones de euros, pero esa cantidad quedó desactualizada después de los cambios realizados al proyecto. IFEMA, un consorcio con participación pública, asegura que ya consiguió 137 millones mediante patrocinios y que su objetivo consiste en cubrir toda la infraestructura con ingresos comerciales.
La oposición municipal ofrece una lectura diferente. Más Madrid calcula que el costo vinculado con la Fórmula 1 supera los 470 millones de euros, después de añadir las obras públicas que relaciona con el evento y el valor de la concesión. El alcalde José Luis Martínez-Almeida rechaza que exista una aportación pública directa a la organización y defiende que las inversiones corresponden a promoción e infraestructura para la ciudad.
Las dos cifras parten de conceptos diferentes, por lo que no pueden presentarse como si fueran el mismo cálculo. Sin embargo, la disputa revela un problema común: a pocos días del estreno todavía no existe una cantidad final, pública y aceptada por todas las partes sobre el costo completo del proyecto.
El Madring consiguió superar su primera carrera contra el tiempo. El circuito existe, los autos ya rodaron sobre él y el Gran Premio de España de Fórmula 1 se celebrará. Ahora debe afrontar una prueba todavía más compleja: trasladar a miles de personas, proteger a los residentes, justificar su costo y demostrar que el proyecto puede sobrevivir más allá del entusiasmo de su inauguración. Madrid está preparada para recuperar la Fórmula 1, pero el éxito del nuevo circuito no se medirá únicamente por lo que ocurra sobre el asfalto.