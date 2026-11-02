El GP México rompe su techo: 405 mil 363 asistentes y un nuevo récord histórico

El Gran Premio de la Ciudad de México estableció en 2026 un nuevo récord de asistencia al reunir a 405 mil 363 personas durante los tres días de actividad en el Autódromo Hermanos Rodríguez. La cifra superó por apenas 405 accesos la marca de 2024, aumentó en 4 mil 37 respecto a 2025 y quedó 69 mil 189 por encima de la registrada en 2015, cuando la Fórmula Uno regresó al país después de 23 años de ausencia.

La nueva marca se construyó con 102 mil 122 asistentes el viernes, 147 mil 889 el sábado y 155 mil 352 el domingo. La jornada de la carrera volvió a concentrar la mayor entrada, pero el acumulado confirmó que el interés ya no se limita a la competencia principal: las prácticas, la clasificación y las actividades alrededor del evento también llenan las tribunas.

Es importante precisar que las 405 mil 363 personas corresponden a la suma de los accesos durante todo el fin de semana y no necesariamente a esa cantidad de individuos diferentes. Un aficionado con boleto para los tres días aparece una vez en el registro de cada jornada. Éste es el criterio habitual con el que la Fórmula Uno presenta la asistencia de sus grandes premios.

GP México y el anterior récord de asistencia

El récord anterior pertenecía a la edición de 2024, que recibió a 404 mil 958 aficionados. La diferencia de sólo 405 accesos muestra que el evento prácticamente alcanzó su límite físico. Federico González Compeán, director del Gran Premio, ya había explicado que el Autódromo se encuentra cerca de la saturación y que no existe espacio suficiente para añadir nuevas tribunas sin afectar la visibilidad o la operación.

Por eso, el récord de 2026 no representa un salto enorme, sino la confirmación de una convocatoria consolidada. México superó la barrera de las 400 mil asistencias por cuarto año consecutivo: registró 400 mil 639 en 2023, impuso una marca con 404 mil 958 en 2024, bajó ligeramente a 401 mil 326 en 2025 y recuperó el récord en 2026.

El regreso de Checo Pérez también marcó una diferencia. El mexicano estuvo ausente en 2025, año en el que la entrada disminuyó en 3 mil 632 personas, y volvió en 2026 como piloto de Cadillac para disputar el Gran Premio número 300 de su trayectoria. Aunque no puede atribuirse todo el crecimiento a una sola figura, su reencuentro con el público mexicano se convirtió en uno de los principales atractivos del fin de semana.

La edición también ofreció acontecimientos históricos. Kimi Antonelli terminó tercero y se convirtió en el campeón mundial más joven de la historia; Max Verstappen alcanzó su sexta victoria en México y Checo volvió a competir frente a su público después de seguir la carrera de 2025 desde fuera de la parrilla.

La evolución de la asistencia muestra dos etapas distintas. Entre 2015 y 2019, el Gran Premio se mantuvo entre 334 mil y 346 mil accesos. La primera edición reunió a 336 mil 174 personas; el número subió a 339 mil 967 en 2016, pero disminuyó en 2017 y 2018. El registro de 334 mil 946 de 2018 permanece como el más bajo desde el regreso de la carrera.

En 2019 comenzó la recuperación con 345 mil 694 asistentes. La competencia no se celebró en 2020 debido a la pandemia, pero regresó en 2021 con 371 mil 779. Un año después alcanzó 395 mil 902 y en 2023 superó por primera vez la frontera de las 400 mil personas.

Desde 2015, las 11 ediciones celebradas acumulan 4 millones 73 mil 791 registros de acceso. La comparación entre la primera carrera de esta etapa y la de 2026 arroja un crecimiento de 20.6 por ciento, pese a que la capacidad del recinto impide que la asistencia mantenga aumentos de decenas de miles cada temporada.

La ligera caída de 2025 tampoco representó una pérdida estructural de interés. Aun sin Checo en la parrilla, el Gran Premio superó las 400 mil asistencias y consiguió la tercera mejor entrada de su historia en ese momento. Su regreso permitió recuperar los accesos perdidos y añadir una pequeña diferencia sobre el récord de 2024.

Las cifras de asistencia desde el regreso de la Fórmula Uno a México

● 2015: 336,174

● 2016: 339,967

● 2017: 337,043

● 2018: 334,946

● 2019: 345,694

● 2020: no se celebró por la pandemia

● 2021: 371,779

● 2022: 395,902

● 2023: 400,639

● 2024: 404,958

● 2025: 401,326

● 2026: 405,363

El Gran Premio de la Ciudad de México tiene contrato para permanecer en el calendario al menos hasta 2028. Con el Autódromo prácticamente lleno, el reto para las próximas ediciones ya no consiste únicamente en sumar espectadores, sino en conservar la demanda, mejorar la experiencia y demostrar que la carrera puede mantener su valor aunque la asistencia haya llegado muy cerca de su límite.

La edición de 2026 no rompió el récord por miles de lugares, pero sí confirmó algo más importante: después de más de una década, cambios de reglamento, una pandemia y la ausencia temporal de su principal piloto, la Fórmula Uno conserva en México una convocatoria superior a las 400 mil asistencias. El margen fue de sólo 405 personas, pero bastó para convertirla en la edición más concurrida desde el regreso del campeonato.