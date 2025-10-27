Liam se queja de que dos comisarios cruzaran la pista: “Fue realmente peligroso”
El piloto Liam Lawson expresó su frustración tras una carrera complicada marcada por un toque con Carlos Sainz, en la primera curva, y un insólito episodio con los comisarios en pista.
“Tuve una muy buena salida y había bastante espacio por el exterior, así que aproveché el hueco. Muchos coches se deslizaban en la curva uno, pero dejé suficiente espacio junto a Carlos. Creo que él decidió cortar la chicana sin mirar a la izquierda, yo estaba justo ahí. Se me echó encima por dentro y destruyó el lateral de nuestro coche”, relató el piloto visiblemente molesto.
Liam señaló que el impacto dañó seriamente su monoplaza, lo que afectó su rendimiento y tuvo que abandonar la carrera.
“Después de eso íbamos tres segundos por vuelta más lentos. Fue una de esas cosas desafortunadas. No creo que lo haya hecho intencionalmente, pero hay que tener más conciencia de lo que pasa alrededor”, comentó.
Sin embargo, lo más sorprendente del fin de semana llegó vueltas más tarde, cuando el piloto se encontró con comisarios en plena pista.
“Entré a boxes, pusimos los duros, y cuando llego a la curva uno había dos comisarios corriendo por la pista. Casi atropello a uno de ellos. Fue realmente peligroso. Claramente hubo algún tipo de malentendido, pero nunca había experimentado algo así antes. No entiendo cómo se puede permitir que crucen una pista activa”.
El piloto espera una explicación por parte de la organización, aunque enfatizó que una situación así no puede repetirse: “Estoy seguro de que nos darán alguna explicación… pero esto no puede volver a suceder.”