Pato O’Ward destaca su accionar con McLaren en el México GP a pesar de malestares físicos
El piloto mexicano Pato O’Ward vivió una intensa jornada durante la práctica libre 1 del Gran Premio de México de Fórmula 1. A pesar de sentirse enfermo desde la madrugada, el regiomontano se subió al McLaren y completó con éxito el programa que el equipo tenía preparado.
“Desde que llegué me checaron y me preguntaron cómo me sentía, pero yo les dije: me voy a subir. No había opción de no hacerlo. Estas oportunidades no se dejan pasar”, aseguró O’Ward.
Te puede interesar: Pato O’Ward emociona al público y brilla en su debut en el Hermanos Rodríguez
El mexicano, quien participa regularmente en la IndyCar con Arrow McLaren, explicó que su prioridad fue cumplir con las tareas técnicas asignadas por los ingenieros: “El enfoque era sacar adelante lo que el equipo necesitaba. No se trata de hacer tiempos, sino de obtener información útil para la carrera. Traíamos llantas duras, el tanque medio lleno, y el carro no estaba para buscar récords”.
A pesar de no estar físicamente al cien por ciento, O’Ward destacó que fue su mejor práctica libre hasta ahora en Fórmula 1: “Es la FP1 donde más vueltas he podido dar. Entre más vueltas, mejor te sientes en el auto y más preparado estás. Cada vez me siento más en casa”.
Sobre las condiciones físicas, el piloto confesó haber pasado una mala noche: “No dormí bien, estuve batallando toda la madrugada, pero encontré fuerzas. Ya me ha tocado correr enfermo, como en las 24 Horas de Daytona 2022 con COVID. La adrenalina te ayuda a sacar adelante las cosas.”
Respecto a la posibilidad de un futuro en Fórmula 1, Pato se mostró realista pero optimista: “Aquí los que deciden son los jefes y los ingenieros. Si me siguen subiendo al auto es porque he hecho las cosas bien. Si no, simplemente no me volverían a subir.”
También habló sobre el futuro del automovilismo en México, luego del anuncio de que la IndyCar no vendrá en 2026:
“Ese evento, cuando llegue, va a ser bueno. No por nadie más, sino por lo que hemos construido con la afición. Me he ganado el derecho de estar involucrado y sé que, quieran o no, me van a necesitar”.
Finalmente, O’Ward comparó el ambiente de este año con el del pasado: “El paddock y el Foro Sol estaban más vacíos. No es un shock; cuando Checo estaba en Red Bull y venía con opciones de ganar, el ambiente era otro. Pero la gente me mostró mucho cariño y eso se siente”.
En cuanto a su temporada en la IndyCar, Pato reconoció el alto nivel de competencia: “Palou y su equipo tuvieron un año extraordinario, de los que no se ven en 50 años. Nosotros también fuimos competitivos, pero todavía tuvimos problemas mecánicos y fallas que nos costaron puntos. Lo importante es seguir en ese camino y ser más consistentes.”