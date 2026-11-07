“Todavía la tengo”: Kimi Antonelli conserva la pulsera de Emma García; la mexicana le dedica un mensaje

La historia de Emma García y Kimi Antonelli sumó un nuevo capítulo. La niña mexicana que le regaló una pulsera antes del Gran Premio de México compartió este viernes una publicación en la que el piloto de Mercedes confirma que todavía conserva el obsequio y cuenta que vio su reacción al reconocerlo en el podio.

“Todavía la tengo”, respondió Antonelli al escuchar la referencia a la pequeña que le entregó el brazalete en la parrilla. El italiano también explicó que había visto un video de Emma y calificó su reacción como “invaluable”.

El gesto volvió a emocionar a la joven piloto de karting, quien acompañó la publicación con un agradecimiento a quienes ayudaron a que su historia llegara hasta el nuevo campeón mundial de Fórmula 1.

Emma agradece el apoyo y le desea suerte en Brasil

En su mensaje, Emma reconoció a sus amigos, seguidores y a las personas de distintos lugares del mundo que se han sumado a su ilusión de llegar al automovilismo de máximo nivel.

“Este momento también es de ustedes”, expresó la mexicana, quien además dedicó unas palabras en italiano a Antonelli para agradecerle su gran corazón y desearle suerte en Brasil.

La niña también compartió que este sábado tendrá una carrera en la Ciudad de México y que utilizará su propia pulsera, con la intención de mantener vivo el vínculo que nació en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

Su sueño sigue siendo reencontrarse con Kimi, pero en circunstancias distintas: como pilotos dentro de una parrilla de Fórmula 1.

“Un día espero que nos volvamos a encontrar en la parrilla de Fórmula 1, corramos juntos e intercambiemos nuestras pulseras”, dijo.

La pulsera que acompañó a Kimi en su coronación

El encuentro ocurrió durante el Gran Premio de México, donde Emma participó como una de las Grid Kids que acompañaron a los pilotos antes de la carrera.

La mexicana, de diez años, le entregó a Antonelli una pulsera hecha a mano con cuentas blancas y negras y el nombre “Kimi”. El italiano aceptó el regalo y lo llevó en la muñeca derecha durante una jornada que terminó con su primera coronación mundial.

Antonelli finalizó tercero, detrás del ganador Lewis Hamilton y de Max Verstappen. Ese resultado le permitió asegurar el campeonato y convertirse, con 20 años, en el campeón más joven de la historia de la Fórmula 1.

Para Emma, uno de los momentos más especiales llegó cuando reconoció su regalo en el podio. Ahora sabe que el brazalete sigue con el piloto al que admira.

Una niña que también quiere llegar a la Fórmula 1

Emma no se acercó a la parrilla únicamente como aficionada. Nacida en la Ciudad de México el 9 de junio de 2016, comenzó su formación en el karting desde pequeña y se incorporó a Escudería Telmex Telcel.

Su objetivo es convertirse en la primera mujer mexicana en competir en la Fórmula 1. Mientras trabaja para acercarse a esa meta, este sábado volverá a correr con una pulsera que representa una promesa: encontrarse algún día con Antonelli en la pista.