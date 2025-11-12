5 historias imperdibles que debes saber de las Semifinales de la Liga MX Femenil
Cruz Azul, Tigres, América y Chivas jugarán las Semifinales de la Liga MX Femenil y buscarán un boleto a la Final del Apertura 2025. La sorpresa de estas series la dio La Máquina, que por primera vez está en Semis desde la creación de la Liga —en 2017—. Las Amazonas son frecuentes invitadas a esta fase, América una vez más buscará su tercer título después de cuatro subcampeonatos y Chivas tiene embalada a Licha Cervantes, su máxima figura en el equipo.
¡Histórico pase celeste!
Cruz Azul terminó el Apertura 2025 con cifras históricas: puntos (28), victorias (8), goles a favor (42) y diferencia de goles (+15). La Máquina viene de una histórica serie ante las vigentes campeonas Pachuca con un marcador global 6-2 que les brinda confianza para conseguir el boleto a la Final ante las experimentadas Amazonas.
Aerial Chavarin: potencia de goleo
La estrella de Cruz Azul llega como una de las máximas goleadoras a las Semifinales ante Tigres tras la eliminación de Pachuca —que contaba con Charlyn Corral. La delantera estadounidense es la segunda mejor goleadora del Apertura 2025 con 18 tantos. Además, Aerial Chavarin anotó en la Ida y Vuelta de Cuartos de Final.
Te interesa: Aerial Chavarin, goleadora historia de Cruz Azul a ritmo de leyenda
Clásico Nacional en Semifinales
Es una quinta ocasión que Chivas y América se enfrentarán en Semifinales de la Liga MX Femenil. Para Chivas es la octava Semifinal que enfrenta y lo hará con Licha Cervantes como la máxima goleadora de la Liga MX Femenil —176 goles— y quien anotó dos dobletes en entre la Ida y Vuelta de Cuartos de Final. La artillera mexicana tiene 156 goles solo con Chivas y está a 5 tantos de convertirse en la máxima goleadora de la institución en cualquier categoría.
Las Amazonas, lideresas imparables
Las Amazonas llegan como las lideresas del torneo Apertura 2025 con 42 puntos, una sola derrota, 60 goles a favor y solo 11 en contra. Este torneo se convirtió en el mayor número de tantos conseguidos por las Amazonas en la historia de la Liga MX Femenil, donde buscan su séptimo título. Las del norte presumen a dos jugadoras en lo alto de la tabla: Diana Ordoñez y Jenni Hermoso —con 14 goles cada una— dentro del Top 5 de máximas goleadoras del torneo.
Dominio azulcrema
Las azulcremas llegan como favoritas en el Clásico antes Chivas. Las dirigidas por Ángel Villacampa han ganado las últimas ocho series de Liguilla entre el Rebaño, número que reafirma su dominio en un duelo histórico del futbol mexicano. América ha sido constante invitada a la Final, pero solo tiene dos títulos, el tercero se le ha resistido con cuatro subcampeonatos, el más reciente ante Pachuca el semestre pasado.
¿Dónde ver las Semifinales de la Liga MX Femenil del Apertura 2025?
Tigres vs. Cruz Azul
Ida: Jueves 13 de noviembre a las 18:00 horas en el Estadio Olímpico Universitario.
VIX, Youtube y Facebook de la Liga MX Femenil
Vuelta: Domingo 16 de noviembre a las 17:00 horas en el Estadio Universitario.
Fox Deportes, Youtube, EstrellaTV y Telemundo
América vs. Chivas
Ida: Jueves 13 de noviembre a las 20:07 horas en el Estadio Akron.
Prime video, Tubi, Youtube de la Liga MX femenil y Telemundo
Vuelta: Domingo 16 de noviembre a las19:00 horas en el Estadio Ciudad de los Deportes.
Canal 9, TUDN, VIX y Youtube de la Liga MX Femenil