A 100 días, Guadalajara asegura estar lista para el reto mundialista
A 100 días del arranque del Mundial en casa, la conversación dejó de centrarse únicamente en la cancha. La seguridad se convirtió en la columna vertebral de la organización: la variable que sostiene logística, turismo, movilidad y experiencia del aficionado. El torneo que México compartirá con Estados Unidos y Canadá no representa solo partidos; implica administrar un flujo proyectado de 3.5 millones de visitantes internacionales en Jalisco, una cifra que exige precisión operativa en aeropuertos, hoteles, transporte y protocolos de protección civil.
“Todo el protocolo de seguridad que implica cualquier actividad de FIFA es un tema muy serio, está medido con cada decisión y con cada participación de los distintos gobiernos”, puntualizó Olimpia Cabral, Host City Manager de FIFA para Guadalajara.
En las mesas de coordinación participan autoridades federales, estatales y municipales de las tres sedes mexicanas: Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey. El modelo contempla anillos de seguridad en estadios, corredores turísticos blindados, videovigilancia ampliada y centros de mando interconectados. La lógica no es reactiva, es preventiva.
“Estamos trabajando bajo un modelo preventivo, no reactivo. El Mundial exige planeación milimétrica y coordinación permanente entre los tres niveles de gobierno”, afirmó Cabral en charla con Sports Illustrated, al explicar que cada sede cuenta con mapas de riesgo actualizados y simulacros calendarizados.
El contexto reciente en Jalisco —marcado por episodios de violencia a finales de febrero— obligó a poner a prueba ese diseño. Cabral sostiene que los protocolos se activaron conforme a lo previsto. “El protocolo tal cual está diseñado es el que se implementó desde el Trophy Tour y es el mismo que aplicará para los playoffs y, evidentemente, para los partidos del Mundial”, explicó.
En ese escenario, el repechaje del 26 y 31 de marzo adquiere un valor estratégico mayor que cualquier encuentro simbólico, incluso más que la final de leyendas entre Real Madrid y Barcelona programada exactamente a 100 días del debut mundialista. Los playoffs serán el verdadero ensayo general: medición de tiempos de traslado, capacidad hospitalaria, coordinación interinstitucional y control de accesos.
“Probar todos los protocolos que hemos venido trabajando con FIFA y con las autoridades es fundamental”, sostuvo Cabral. Con apenas 23 días de margen, esos partidos serán la prueba de estrés del sistema. La funcionaria añadió que existe “un reforzamiento desde el gobierno federal” y que las condiciones están dadas para celebrar los eventos con normalidad.
El estadio y la operación final
El Estadio Akron —que durante el torneo llevará el nombre de Estadio Guadalajara— no requirió una remodelación estructural mayor. “Es una joya arquitectónica que se ha mantenido en condiciones óptimas”, señaló Cabral.
El ajuste central será la cancha: en abril se sustituirá el pasto de invierno por superficie con certificación FIFA “Quality Pro”. Por ello, Chivas disputará sus últimos partidos del semestre en el Estadio Jalisco para liberar el inmueble.
Mayo será mes de exclusividad FIFA. No se trata de una entrega tradicional, aclara Cabral, sino de una operación conjunta entre el comité local y el staff internacional. Tecnología, hospitalidad, zona de prensa y conectividad están prácticamente concluidos. El aeropuerto ya fue intervenido y, en movilidad, existen 13 mesas técnicas activas. “No hay improvisación”, insiste.
Demanda histórica y presión logística
El fenómeno no es solo operativo; es comercial y social. De los aproximadamente 43 mil boletos disponibles por partido, tras compromisos institucionales y delegaciones, poco más de 20 mil quedan para venta pública. En apenas dos horas de registro preliminar, se generaron 4.5 millones de solicitudes.
“Somos de los principales consumidores de mundiales en el mundo”, recordó Cabral, al destacar que el aficionado mexicano ha sido de los más numerosos en Alemania, Rusia y Qatar.
Para los playoffs, las entradas rondarán los 300 pesos, una estrategia de accesibilidad consciente de que no todos podrán adquirir boletos para el torneo principal.
La ciudad como experiencia
Guadalajara será una de las pocas sedes que activará el FIFA Fan Festival durante los 39 días del torneo. Con capacidad simultánea para 10 mil personas y un flujo estimado de hasta 80 mil visitantes diarios, la apuesta es que el Mundial se viva tanto en las calles como en el estadio.
Bajo el concepto de “Flavor of the City”, la sede busca proyectar identidad propia sin romper la línea global del evento. Mariachi, tequila y charrería forman parte de esa narrativa que, según el propio gobernador, convierte a Guadalajara en “la más mexicana de las sedes”.
Corea del Sur y Colombia eligieron la ciudad como base de concentración, un voto de confianza logístico que respalda la preparación local. Mientras tanto, el comité trabaja en capacitaciones culturales y de derechos humanos para personal operativo, en coordinación con FIFA.
El legado y el mensaje final
El estadio fue concebido por el fallecido Jorge Vergara con la aspiración de ser mundialista. Que hoy esté a 100 días de cumplir esa misión tiene una carga simbólica inevitable. "Es su cumpleaños, así que pues un regalazo para Jorge", confesó Cabral, refiriéndose al dueño de Chivas y que propulsó la construcción del estadio para algún día ser mundialista
A cien días, el mensaje oficial es de normalidad y calendario intacto. Pero la verdadera evaluación llegará antes del silbatazo inaugural. Porque el Mundial no comenzará con el primer gol: comenzará cuando miles de personas crucen filtros, aborden transporte, ocupen hoteles y recorran la ciudad bajo la mirada del mundo.
Y en ese terreno, México ya está jugando su partido más exigente.