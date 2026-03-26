A 77 días del Mundial, Guadalajara deja de imaginar y empieza a ejecutar
A 77 días del arranque, la ciudad se mueve en modo operativo, con protocolos en prueba, rutas trazadas y decisiones tomadas. Monserrat Hidalgo, Host City Officer de Guadalajara 2026, lo resume sin rodeos: el margen de error se terminó.
“Estamos en una fase muy sólida de ejecución. Ya no diría de planeación. Hoy Guadalajara está ejecutando: movilidad, seguridad, voluntariado, infraestructura temporal, Fan Festival… todo alineado a los requerimientos de FIFA”.
No es discurso, es rutina. Simulacros, mesas técnicas, coordinación interinstitucional. La maquinaria mundialista ya está en marcha.
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La ciudad que se prueba a sí misma
Guadalajara decidió dividir su preparación en 13 mesas de trabajo. Cada una con un protocolo, cada una con responsabilidad directa. Desde seguridad y protección civil hasta derechos humanos y sustentabilidad.
Pero más allá del papel, lo importante ahora es comprobar que todo funcione cuando la presión sea real. “Afortunadamente llegamos a lo planeado. Hoy estamos en pruebas operativas, en simulacros, en coordinación fina. Todos los días estamos probando cómo responde la ciudad”.
Los partidos clasificatorios, previos al torneo, no son un trámite. Son laboratorio. “Son pruebas de fuego. Nos permiten medir movilidad, seguridad, operación. Ver cómo conviven todas las áreas en tiempo real”.
Mover a una ciudad, mover a millones
Uno de los mayores retos no está dentro del estadio, sino en cómo llegar a él. Hidalgo lo explica como un sistema mixto: legado y adaptación.
“Tenemos infraestructura que se queda, como la conexión del aeropuerto con el sistema de transporte público. Pero también estrategias temporales específicas para el Mundial”.
Ahí aparecen conceptos clave: Park & Ride, Pick-up & Ride, rutas oficiales, cierres controlados. Y un punto crítico: la última milla.
“Alrededor del estadio solo podrán ingresar cerca de 4,500 vehículos durante el torneo. Es un modelo muy controlado. Esa parte es la única que no podemos replicar al 100% en pruebas”.
Todo lo demás sí. Y se está probando.
El Mundial no cabe en un estadio
Guadalajara sabe que su capacidad en tribuna es limitada. Cuatro partidos, menos de 200 mil espectadores en total. Pero la apuesta está fuera de la cancha.
“El estadio es el lugar oficial para ver futbol, pero el FIFA Fan Festival es el otro gran punto. Ahí vamos a vivir los 104 partidos”.
Durante 39 días, la ciudad tendrá un segundo corazón.
“Va a ser una experiencia cultural, gastronómica y de entretenimiento. Música, comida, pantallas gigantes… queremos que cualquier persona que llegue tenga algo oficial que vivir todos los días”.
La decisión de extenderlo durante todo el torneo no es casual.
“No solo pensamos en el turista extranjero. También en el local. En que la ciudad se quede celebrando su Mundial”.
Una ciudad que se prepara para recibir al mundo
La expectativa económica es alta. La exigencia, también.
“Se estima una derrama de 20 mil millones de pesos para Jalisco”, apunta Hidalgo.
Para sostenerla, el estado amplía su capacidad con 11 mil nuevas habitaciones y una estrategia clara: descentralizar la experiencia.
“No queremos que el visitante se quede solo en Guadalajara. Queremos que conozca Puerto Vallarta, Costa Alegre, los pueblos mágicos”.
Seguridad, confianza y mensaje directo
En un contexto donde la seguridad siempre entra en la conversación, la organización no esquiva el tema.
“Guadalajara está lista. Tenemos protocolos, anillos de seguridad, coordinación con fuerzas estatales y federales, centros de mando, simulacros constantes”.
Pero también hay una postura clara sobre el entorno social: “México es un país de libre expresión. Las manifestaciones están contempladas dentro de los protocolos. Se atienden, se median”.
Y el mensaje, directo, sin matices: “Vengan a Guadalajara. Estamos listos para recibirlos”.
Corea, Colombia y el reto de entender al mundo
La designación de selecciones como Corea y Colombia con base en la ciudad es una validación y una exigencia cultural.
“El idioma coreano es uno de nuestros mayores retos. Pero lo estamos abrazando”.
La respuesta ha sido integral: “Vamos a tener señalética en coreano, voluntarios capacitados, herramientas tecnológicas para orientación. Incluso ellos mismos nos han ofrecido apoyo con su comunidad”.
El Mundial también se juega en los detalles.
La suerte también juega
Cuando se definieron los partidos, Guadalajara entendió el tamaño de lo que había recibido. Un partido de la Selección de México en un Mundial, por primera vez, y uno de los mejores partidos de la fase de grupos: España vs Uruguay.
“Nos ganamos la lotería del sorteo”, dice Hidalgo, con una sonrisa. Partidos de alto perfil, selecciones históricas y una ciudad con identidad propia.
“Somos una sede muy mexicana. Guadalajara es tequila, mariachi, gastronomía, tradición. Y ahora, con estos partidos, la expectativa crece todavía más”.
77 días: el tiempo real
El calendario avanza, pero la organización no habla de cuenta regresiva, sino de proceso.
“Esto es un proceso vivo. Todos los días hay retos, ajustes, aprendizajes”.
No hay alarmas encendidas. Tampoco hay margen para relajarse. “No detectamos algo grave. Pero seguimos afinando. Así es organizar un Mundial”.
Guadalajara ya no se prepara. Guadalajara ya está jugando su partido.