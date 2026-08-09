A pesar del buen Mundial, México sigue sin enviar futbolistas a Europa por primera vez en 32 años
Después de la buena actuación que tuvo la Selección Mexicana dentro de la Copa del Mundo 2026, los resultados en el campo no se han visto reflejados en las exportaciones a ligas de Europa durante el mercado de fichajes. Del equipo que llegó a los Octavos de Final ante Inglaterra, 14 futbolistas militan en la liga mexicana y hasta ahora no se ha cerrado algún trato por alguno de ellos para emigrar a Europa, algo que no había ocurrido desde hace 32 años.
Dentro de esos 14 futbolistas, Erik Lira e Israel Reyes fueron los que más sonaron en las semanas posteriores a su participación en el Mundial para recalar en algún equipo europeo, pero los rumores se fueron disipando conforme pasaban los días, poniendo ahora más cerca al volante de Cruz Azul de Asia que del Viejo Continente.
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Reyes fue el primero en llamar la atención en Europa, especialmente con el rumor en Italia, con la Roma, pero con el paso de los días ‘La Loba’ terminó por decantarse por el argentino Nahuel Molina, por quien pagaron 18 millones de euros, por lo que el mexicano parece se quedará al menos otros meses con América.
El segundo caso del que más se habla es el de Erik Lira, a quien se le vinculó con el AS Mónaco apenas unos días de terminar el Mundial. Lo que parecía un fichaje encaminado terminó por tomar otros rumbos, y el cuadro francés sigue sin enviar una oferta formal por el mediocampista.
Quien sí lo hizo ya fue el Al Jazira, de los Emiratos Árabes Unidos, que lanzó una primera oferta de 14 millones de dólares por el mexicano, pero el propio Lira habría informado al Cruz Azul que su única intención es marcharse a Europa, a pesar de que las oferta no han llegado a las oficinas de La Máquina.
Una situación atípica en selección
La última vez que ningún futbolista mexicano emigró al Viejo Continente después de una Copa del Mundo fue en Estados Unidos 1994; de Francia 98 a Qatar 2022 fueron 12 los mexicanos que terminaron fichando por un equipo europeo.
Con al menos un futbolista viajando a Europa, han sido siete ediciones mundialistas en los que sin falta alguien emigra a algún equipo dentro de las cinco grandes ligas, una racha que parece podría llegar a su fin este verano con la poca confianza que se pone en el jugador mexicano, que además tiene en contra el pasaporte de extranjero para formar parte de los clubes más importantes del mundo.
Alemania 2006, el mejor para los mexicanos
En Francia 1998 y Corea-Japón 2002 al menos un jugador terminó viajando a Europa, específicamente a España. Para el 98 fue Germán Villa el que daba el salto, pasando del América al RCD Espanyol; en 2002 fue Manuel Vidrio el que dejaba Pachuca para recalar en el Osasuna.
Alemania 2006 fue el más productivo de todos hasta la fecha, lanzando a cuatro futbolistas mexicanos al Viejo Continente. Carlos Salcido, Ricardo Osorio, Pavel Pardo y Francisco Fonseca fueron los elegidos para cumplir el sueño europeo.
Salcido pasó de las Chivas al PSV Eindhoven, Fonseca hizo lo propio de Cruz Azul al Benfica, mientras que Osorio y Pardo emigraron de La Máquina y del América, respectivamente, al Stuttgart, club en donde se consagraron campeones de la Bundesliga apenas un año después de su llegada.
En Sudáfrica 2010 fueron tres los futbolistas que se marcharon a Europa, encabezados por Javier Hernández, que después del Mundial viajaba a Manchester para firmar una de las mejores carreras de un jugador mexicano en el futbol de élite. Al Chicharito lo acompañaron Pablo Barrera y Efraín Juárez, que emigraron al West Ham y Celtic respectivamente.
Menos producción en las últimas ediciones
En Rusia 2018 fue solamente un futbolista el que dio el paso, Erik Gutiérrez, que pasaba de Pachuca al PSV Eindhoven. Cuatro años antes, en Brasil 2014, así como en Qatar 2022, fueron dos los jugadores por Mundial que se iban a cumplir el sueño.
Rafa Márquez (que ya había jugado en el Barcelona) lo hacía en 2014, mientras que Guillermo Ochoa lo haría en 2022; ambos futbolistas ya venían de experiencias europeas anteriores, una más exitosa que otra. Márquez regresó a Europa después de su paso por el León, llegando en las filas del Hellas Verona, mientras que Ochoa dejaba al América para viajar a Salernitana.
Raúl Jiménez, tras Brasil, y César Montes, después de Qatar, fueron los otros dos que realizaron el viaje, uno al Atlético de Madrid y otro al Espanyol, con ambos todavía jugando en Europa, aunque ya en diferentes clubes.
Regresando al 2026, con el mercado todavía contando con casi un mes por cerrarse, las oportunidades de migrar para los mexicanos continúan vivas, aunque no se ve que se puedan superar los registros de los últimos Mundiales, con la única opción vigente la de Erik Lira, aunque aún con nada seguro.