Aguirre construye un Tri sin certezas, pero con competencia total rumbo al Mundial
A 77 días del Mundial, Javier Aguirre deja una idea contundente sobre su selección: no hay nombres asegurados, hay un grupo en disputa permanente. Entre lesiones, rotaciones y pruebas constantes, el técnico apuesta por un modelo donde la competencia interna es el motor principal.
“Mucha ilusión, fíjate, es la palabra que me viene a la mente”, resume Aguirre sobre el ambiente en la concentración. No es menor: varios de los convocados viven su primera experiencia en este tipo de escenarios y otros se saben en evaluación directa. “Gente que viene por primera vez… ellos mismos se consideran en duda”, añade, al describir un vestidor donde nadie da nada por hecho.
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El contexto no es sencillo. Las lesiones han golpeado al grupo en el momento más delicado del proceso. “Es un contratiempo… pero como entrenador debes tener opciones y las tenemos”, afirma. Y respalda su argumento con un dato que explica su gestión: “Hemos llamado 83 jugadores distintos… de ahí saldrán 26”.
La consecuencia directa de ese proceso es clara: México llega sin un once titular definido. “El 11 titular no lo tenemos nadie”, admite con franqueza. Más que un problema, lo plantea como una decisión estratégica: “Tenemos una idea futbolística, plan B, plan C… y le ponemos jugadores”.
Esa lógica rompe con cualquier jerarquía tradicional. Aguirre no quiere futbolistas cómodos ni titulares intocables. “Tampoco me gustaría que estos 11 sean ‘yo soy titular haga lo que haga’… eso no está bien aquí”, lanza. El mensaje es directo: el rendimiento manda.
En ese escenario, la profundidad del plantel se vuelve clave. “Si no está Juan, vendrá Pedro… y si no, Luis. Qué le vamos a hacer”, dice. Dejó claro que el equipo no puede depender de individualidades. Es, en esencia, una selección diseñada para resistir la incertidumbre.
Portugal, prueba de exigencia
El duelo ante Portugal aparece como una prueba de máxima exigencia. Más allá del resultado, Aguirre lo entiende como un examen competitivo: “Vamos a ver si somos capaces de estar a la altura de las circunstancias”.
A la par del rendimiento, el técnico presume otro logro silencioso: la disciplina. “En 20 meses no ha habido un solo acto de indisciplina”, asegura, al marcar una diferencia con procesos anteriores. En ese contexto, aclaró también la ausencia de Diego Lainez: “Si alguno no está aquí… es porque queremos ver a otros o necesitamos a otros para este momento”.
Finalmente, hay un factor que atraviesa todo el discurso: jugar en casa. Para Aguirre, no es un detalle menor, es una ventaja emocional determinante. “Es una emoción jugar en casa que es indescriptible… el apoyo de la afición es algo magnífico”.
México no llega cerrado ni definitivo. Llega en construcción, con dudas abiertas y competencia interna al límite. Pero bajo la lógica de Aguirre, esa incertidumbre no debilita al equipo: lo prepara.
Porque si algo dejó claro el técnico, es que en este Tri nadie tiene el lugar comprado. Y eso, en la antesala de un Mundial, puede ser su mayor fortaleza.