Aguirre despeja incógnitas y perfila al equipo que abrirá el Mundial
Pasó la última prueba, repartió minutos, observó a todos y terminó convencido. Javier Aguirre dejó claro que las dudas que arrastraba sobre su alineación para el Mundial están prácticamente resueltas. El partido ante Australia no solo sirvió para sumar otra victoria, sino para perfilar el equipo que debutará el 11 de junio frente a Sudáfrica.
"Sí, sí, ya", respondió cuando se le preguntó si las incógnitas sobre el once inicial habían desaparecido. "Para eso eran estos partidos. Necesitábamos ver y darle minutos a todos".
Durante los amistosos previos a la Copa del Mundo, el técnico utilizó 22 futbolistas, movió piezas, probó sociedades y evaluó estados físicos. Ahora, a pocos días del arranque del torneo, reconoce que tiene claro quiénes estarán en la lista definitiva y quiénes arrancarán desde el inicio.
"Yo creo que estoy muy claro con los que se van a quedar y con los que van a iniciar", afirmó el Vasco, quien tendrá la oportunidad de hacerlo oficial el domingo por la noche en redes sociales y con los socios comerciales de transmisión para que México conozco a los 26 elegidos.
Aguirre evitó revelar nombres, pero adelantó que el encuentro contra Serbia será el ensayo más cercano a lo que presentará en el Estadio Azteca para el partido inaugural. "Lo que veamos con Serbia será lo más parecido a la última semana de preparación para Sudáfrica", explicó.
Sin embargo, el seleccionador insistió en que la jerarquía dentro del grupo no termina en un once titular. Para él, los 26 convocados forman parte del mismo proyecto competitivo.
"Los 26 que estén en la lista final tienen posibilidades de jugar. Todos son elegibles. Esto es una selección, no son 11 titulares y 15 suplentes", señaló.
Esa idea ha sido una constante durante los casi 20 meses que lleva al frente del equipo. Aguirre considera que la fortaleza del grupo está en la competencia interna y en la confianza que todos sienten de cara al torneo que se jugará en casa.
"Los he ido buscando durante 20 meses. Es, a juicio mío y de mi cuerpo técnico, lo mejor que encontramos en una población de 60 o 70 jugadores".
Más allá del resultado ante Australia, el técnico encontró aspectos para corregir. No le gustó que México cediera el control del partido durante buena parte del segundo tiempo ni la falta de agresividad para recuperar la pelota. Pero sí encontró algo que considera fundamental para afrontar una Copa del Mundo.
"La actitud. El vestidor es una familia. Estamos muy compenetrados y muy conscientes de lo que se viene", confesó Aguirre, quien también destacó la estabilidad emocional de un grupo que, asegura, entiende la dimensión de jugar un Mundial como local.
"Somos muy sólidos. Tenemos mucha tranquilidad emocional. No nos alteramos, no nos enganchamos con el rival y eso va a ser muy importante".
Por eso, más que la discusión sobre nombres propios, el Vasco cree haber encontrado algo más valioso: un equipo reconocible. Uno que, según sus palabras, ha recuperado la conexión con la afición a través del orden, la disciplina y los resultados.
Ahora solo queda un paso más. Serbia será el último ensayo. Después vendrá Sudáfrica, el Azteca y el momento para descubrir si el once que Aguirre ya tiene en la cabeza es capaz de sostener el sueño mundialista de todo un país.