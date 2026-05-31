México vence a Australia previo a que Aguirre dé la lista definitiva para el Mundial
PASADENA - México llegó al Rose Bowl para disputar un amistoso. Australia llegó convertido en un recordatorio incómodo. Con estos ingredientes, la Selección Mexicana se impuso 1-0 a su similar de Australia, en el penúltimo juego de preparación del Tri antes del arranque del Mundial 2026 y el que representó la última prueba antes de que se dé a conocer la lista definitiva de la Selección para la Copa del Mundo.
Durante 56 años, los Socceroos habían sido uno de esos rivales que siempre encontraban la forma de incomodar al Tri. Desde aquel 3-1 en el Estadio Azteca durante 1970, México no había vuelto a derrotarlos. Entre empates y derrotas, pasaron seis enfrentamientos y más de medio siglo sin una victoria mexicana sobre los australianos.
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Por eso el encuentro tenía un valor distinto. Era la última gran prueba de Javier Aguirre antes de entregar la lista definitiva para el Mundial de 2026, pero también la oportunidad de medir a su equipo ante un rival que históricamente había resultado incómodo y que en 2023 le había arrancado un empate en Dallas después de ir perdiendo por dos goles.
La tarde comenzó con señales que ayudaban a entender la jerarquía actual del proceso. Raúl Rangel, titular por séptimo partido consecutivo, fue recibido con una lluvia de aplausos. Alexis Vega escuchó una de las mayores ovaciones de la presentación, mientras que Álvaro Fidalgo apareció con una recepción más discreta, reflejo de una lucha que todavía mantiene por ganarse un lugar definitivo dentro del once mundialista.
Sobre la cancha, México mostró una estructura tan flexible como reconocible. En posesión, Johan Vásquez, Edson Álvarez y Luis Romo iniciaban la construcción desde el fondo; Luis Chávez aparecía como primer apoyo y Jorge Sánchez junto a Mateo Chávez daban amplitud por las bandas. Sin balón, la figura mutaba hacia una línea de cinco defensores, con Romo adelantando metros para cerrar espacios en el mediocampo.
La movilidad era permanente. Alexis Vega, Orbelín Pineda y Guillermo Martínez intercambiaban posiciones constantemente. Nadie permanecía demasiado tiempo en el mismo lugar. Aguirre quería un equipo dinámico, capaz de atacar los espacios antes que ocuparlos.
México monopolizó la pelota desde el arranque. Tocó de un lado a otro, movió a Australia y trató de instalarse en territorio rival. Sin embargo, los Socceroos dejaron claro por qué históricamente habían complicado al Tri. Un error de Jorge Sánchez provocó una de las primeras transiciones peligrosas del encuentro y recordó que los australianos no necesitaban mucho tiempo la pelota para generar daño.
La primera llegada mexicana apareció al minuto 10. Luis Chávez encontró espacio fuera del área y soltó un disparo que marcó el camino de la ofensiva nacional: amplitud, circulación y remates de media distancia.
Australia respondió al 14 con un intento de Jackson Irvine, pero el dominio territorial seguía siendo mexicano.
Conforme avanzaba el partido, el Rose Bowl comenzó a encontrar a sus favoritos. Al minuto 20 apareció el cántico dedicado a la “Hormiga” Guillermo Martínez. Dos minutos después, Luis Chávez colocó un centro venenoso que sembró dudas en la defensa australiana. Antes, Alexis Vega había intentado abrirse paso con tres fintas consecutivas, una jugada que arrancó murmullos de admiración antes de ser bloqueada por una pared amarilla.
La ocasión más clara llegó al 24. Alexis apareció completamente solo dentro del área y conectó de cabeza con dirección de gol. Mathew Ryan reaccionó con reflejos extraordinarios para evitar la caída de su arco.
México insistía. Australia resistía.
Hasta que apareció uno de los líderes silenciosos de la era Aguirre.
Al minuto 27, Johan Vásquez atacó el primer poste en una acción a balón parado y peinó la pelota hacia el segundo palo. Ryan quedó inmóvil. El defensor del Genoa salió disparado hacia la banda mientras el Rose Bowl explotaba. Era el 1-0, pero también era algo más: el reflejo de la autoridad que ha ganado dentro de una selección que cada vez depende más de su liderazgo.
Con la ventaja, México mantuvo el control. Siguió moviendo la pelota de lado a lado y obligó a Australia a perseguir el juego. El balance después de media hora era favorable para el equipo de Aguirre: más posesión, más llegadas y una sensación de dominio que pocas veces había conseguido contra este rival.
El cierre de la primera parte dejó dos historias paralelas. Dentro de la cancha, Fidalgo probó suerte con un disparo al 43 que terminó en las manos de Ryan. Fuera de ella, Guillermo Ochoa, Santiago Giménez, César Huerta e Israel Reyes iniciaban trabajos de calentamiento mientras el cuerpo técnico preparaba la segunda evaluación de la noche.
Australia estuvo cerca de castigar una desconcentración al minuto 45. Una falta de comunicación entre Mateo Chávez y Raúl Rangel dejó la pelota servida para Mohamed Toure frente a la portería vacía. El atacante australiano falló de manera increíble y México respiró justo antes del descanso.
La segunda mitad confirmó que el resultado era importante, pero la evaluación era todavía más valiosa.
Aguirre envió a Guillermo Ochoa al campo acompañado por Santiago Giménez, César Huerta e Israel Reyes. Antes de ingresar, el técnico le dio una palmada en la espalda. Edson Álvarez le entregó el gafete de capitán y el Rose Bowl respondió con una ovación que recordó todo lo que representa el arquero para la afición mexicana.
“Ochoa, Ochoa, Ochoa”, cayó desde las tribunas.
El contraste era inevitable. El arquero más importante de la historia reciente del Tri recibía el cariño del público mientras Raúl Rangel, el titular de los últimos siete partidos, observaba desde la banca. La portería mexicana parece tener dueño rumbo al Mundial, pero la figura de Ochoa sigue provocando emociones únicas.
Australia exigió de inmediato al veterano guardameta. Al minuto 47 realizó su primera intervención y el estadio celebró la atajada como si fuera un gol.
La noche comenzó entonces a parecerse menos a un amistoso y más a un laboratorio. Aguirre quería observar. Quería comparar. Quería resolver las últimas dudas antes de entregar la lista definitiva.
Al 59 llegaron cinco cambios más: César Montes, Erik Lira, Julián Quiñones, Jesús Gallardo y Gilberto Mora ingresaron al campo. Más tarde también aparecieron Obed Vargas y Jesús Gómez. En total, el técnico utilizó prácticamente a un equipo completo durante la noche, una señal inequívoca de que el once definitivo para el debut mundialista todavía se encuentra en construcción.
Los ingresos de Lira y Mora devolvieron el control de la posesión. Quiñones aportó profundidad y México volvió a instalarse en campo rival después de varios minutos en los que Australia había encontrado espacios mediante el juego aéreo y la presencia intimidante de Harry Souttar.
El cierre fue menos intenso y más analítico. Santiago Gimenez buscó asociarse constantemente en ataque. Quiñones pidió la pelota. Gilberto Mora asumió responsabilidades en la organización. Ochoa ejerció liderazgo desde el arco.
Cuando el silbatazo final llegó, más de 75 mil aficionados despidieron a la selección mexicana. El contraste era notable. En septiembre de 2024, cuando Aguirre inició esta etapa precisamente en el Rose Bowl ante Nueva Zelanda, apenas poco más de 25 mil personas habían acudido al estadio.
Veinte meses después, el proceso había recuperado la conexión con la afición.
Australia fue el último examen serio. Un rival que durante décadas incomodó a México. Un rival al que el Tri no derrotaba desde 1970.
Y, sobre todo, el escenario donde Javier Aguirre terminó de observar a los futbolistas que aspiran a formar parte de los 26 elegidos para el Mundial de 2026. Ahora llega la decisión más importante: convertir las pruebas en certezas.