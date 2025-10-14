Aguirre y su dilema: observar jugadores ante Ecuador o buscar el triunfo para calmar las aguas
Luego la dolorosa derrota por goleada de 4-0 ante Colombia, la Selección Mexicana enfrentará a Ecuador en su segundo juego durante la penúltima Fecha FIFA del año y llega a este partido con el apuro de obtener un buen resultado para así apagar el incendio en el que el Tri se ha metido. Debido a esta imperiosa necesidad, la planeación de Javier Aguirre de observar jugadores podría modificarse de forma abrupta.
‘El Vasco’ tendrá el dilema de seguir con el plan inicial de analizar jugadores o elegir un equipo más hecho, fiel a la base que se encamina a ser titular en la Copa del Mundo y que pueda sacar un resultado positivo en Guadalajara, para así poner paños fríos tras la delicada derrota sufrida ante los colombianos.
Dentro de la lista de jugadores para los encuentros ante Colombia y Ecuador, Aguirre llamó a elementos que regresaban al Tri, como el caso del portero Carlos Acevedo o del mediocampista Luis Romo, por mencionar algunos; no obstante, existe la duda sobre si podrán ver acción o el técnico decide dar continuidad al cuadro con mayor regularidad.
Yendo por líneas, será importante para Javier Aguirre si decide dar oportunidad a Raúl ‘Tala’ Rangel o a Carlos Acevedo en la portería o mantiene a Luis Malagón, quien ha sido su guardameta titular, a pesar de que se llevó los cuatro goles ante Colombia.
De igual manera, en la defensa, dentro de los planes del ‘Vasco’ está la posibilidad de dar minutos a elementos como Israel Reyes, Ramón Juárez, Kevin Álvarez o el juvenil Mateo Chávez, no obstante, la pareja de centrales conformada por Johan Vásquez y César Montes es la que ha sido titular durante el proceso, además de Jesús Gallardo y Jorge Sánchez en las laterales. La duda surge si habrá modificaciones en la zona baja para analizar a los elementos que tienen menor participación o mantiene esta base, que fue la que cayó con los colombianos.
En esta Fecha FIFA, México tuvo un par de ausencias significativas en su columna vertebral, al no contar con Edson Álvarez en el mediocampo y Raúl Jiménez en la delantera, dos elementos que sin duda se perfilan a ser titulares en el Mundial. Para el juego ante Ecuador, Aguirre tendrá que analizar si da espacio a hombres como Luis Romo, Alexis Gutiérrez, César Huerta y Germán Berterame, o mantiene a Santiago Gimenez, Alexis Vega Erik Lira, que son elementos más constantes.
Sin duda que la derrota ante Colombia ha modificado el plan de trabajo del cuerpo técnico de la Selección Mexicana y lo más importante será saber si Javier Aguirre decide tomar el juego ante Ecuador, otra escuadra de peso Sudamérica que culminó en segundo sitio de la eliminatoria de Conmebol, como una oportunidad para experimentar, o se apoya en los jugadores que ya tiene bien vistos para buscar el resultado. Ese es el dilema.