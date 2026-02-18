Aguirre endurece filtro rumbo al Mundial: solo irán los que estén al 100 por ciento
En el camino al Mundial, Javier Aguirre ha fijado una línea que no admite matices. La Selección Mexicana de Futbol no será sala de rehabilitación ni espacio para apuestas médicas de último momento. El mensaje es claro: quien no esté al cien por ciento y compitiendo regularmente, no estará en la lista final.
El ‘Vasco’ vive semanas de seguimiento clínico y llamadas constantes. Hay una carpeta abierta con varios nombres, todos bajo observación médica. El caso que más ocupa es el de Rodrigo Huescas, a quien incluso planea visitar en Dinamarca para evaluar personalmente su evolución. En condiciones normales, Huescas sería el lateral derecho titular; hoy su presencia depende exclusivamente de que logre recuperar ritmo y plenitud física.
“Quiero ir a ver a Huescas en estos días, a ver si me doy una escapadita para Dinamarca”, explicó el ‘Vasco’, lo que deja claro que el seguimiento será personal y constante. En esa banda derecha, la alternativa inmediata es Jorge Sánchez, recientemente incorporado al PAOK FC de Grecia.
Con ese panorama, otros perfiles como Richard Ledezma seguirán considerados en las próximas convocatorias de la Liga MX, mientras el cuerpo técnico perfila quienes serán los laterales para la Copa del Mundo.
Aguirre fue enfático sobre el criterio de convocatoria: “El que no esté al ciento por ciento y no esté jugando no puede. Estoy ocupado en la rehabilitación de seis o siete que están en cirugía”.
No es el único frente. Edson Álvarez arrastra secuelas de un golpe que se complicó con el tiempo. Santiago Giménez tuvo que ser intervenido tras resentirse. Alexis Vega pasó por una limpieza de rodilla para intentar llegar en condiciones óptimas. Luis Chávez acelera su rehabilitación desde Moscú. Y en otros casos, como el de Jesús Orozco “Chiquete”, el panorama luce menos alentador.
“El mejor consejo para todos ellos es que piensen en su rehabilitación. La cirugía la hacen los profesionales, pero la rehabilitación te corresponde a ti, es la clave”, advirtió Aguirre, quien detalló que ha estado en contacto con varios jugadores, entre ellos Gilberto Mora, afectado por pubalgia, y Luis Romo, a quien llamó para conocer la magnitud de su lesión.
Aguirre no habla de fechas límite, habla de procesos. Insiste en que los plazos médicos pueden convertirse en trampas mentales y que la clave está en una recuperación sólida, no apresurada. La prioridad no es llegar, sino llegar bien. “No se pongan tiempos, porque si el médico dice ocho meses y son cuatro, ya estuvo; pero si dice dos y son cuatro, le echas la culpa al médico”.
El técnico nacional subrayó que mantiene una prelista de 55 jugadores y que la decisión definitiva será consensuada con su cuerpo técnico. En ese análisis también entran nombres como Álvaro Fidalgo y Obed Vargas, posibles alternativas en el mediocampo. “Todo mundo tiene abierta la puerta en la selección; si es mexicano y está jugando, tiene abiertas las puertas”, aseguró.
La lista no se define sólo por lesiones. El técnico también ha dejado claro que el Mundial se jugará con futbolistas en ritmo competitivo. La regularidad pesa más que el nombre, el presente más que la trayectoria.
“La Selección Mexicana no depende de un jugador, pero la Selección no es un lugar para rehabilitar, es para jugar al 100 por ciento”.
La preocupación existe, pero no hay dramatismo. Aguirre entiende que ninguna selección depende de un solo jugador. Su apuesta es estructural: construir un grupo físicamente listo, competitivo y con continuidad en sus clubes. El mensaje final sintetiza su postura: la Selección es para competir, no para recuperarse.