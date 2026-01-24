Aguirre: “Que los jugadores saquen el extra y demuestren capacidad para el Mundial”

Un rival y un ambiente que nos van a exigir al máximo. ¡Es lo que buscamos! 🔥



Las #VocesTricolor presentadas por @ScribeMexico previo a nuestro duelo ante Bolivia. 🗣️🇧🇴#SomosMéxico 🇲🇽



Los detalles ➡️ https://t.co/bhEx0QdT4x



*Publicidad para México* pic.twitter.com/O2yccjrMR0