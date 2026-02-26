Aguirre pide mesura ante la promesa mundialista: “Paso a paso”
A casi 100 días del Mundial, el discurso se acelera afuera. Adentro, Javier Aguirre pisa el freno.
El presidente ejecutivo de la Federación Mexicana de Futbol, Ivar Sisniega, aseguró que la meta es alcanzar los Cuartos de Final y firmar el mejor Mundial en la historia del país. La declaración viajó rápido, ilusionó a muchos, elevó el listón. Pero el seleccionador nacional eligió otro camino: prudencia.
“Con mi experiencia en Mundiales, hacer un pronóstico tan a la ligera a 100 días es complicado”, explicó Aguirre. No evade el reto, pero tampoco compra la euforia. Primero quiere ver cómo llega el equipo, cómo responde en los tres partidos del grupo —aún sin conocer al tercer rival— y cómo se presenta el 11 de junio en el debut. “Es difícil aventurarse”.
Para el técnico, el futbol no admite promesas vacías. “Sería muy fácil soltarla y decir que sí. Pero la gente de futbol sabe que ningún rival es sencillo”, sostuvo. Su hoja de ruta es clara: fase de grupos, partido a partido, sin atajos discursivos. Y si la lógica prevalece, cuatro partidos en el Estadio Azteca: dos de grupo (además de uno más en Guadalajara), uno de Dieciseisavos de Final y un último de Octavos de Final, donde se podría enfrentar a Inglaterra. Y ahí, si se gana, se conseguiría la meta.
El mensaje hacia sus jugadores es emocional pero terrenal. Les recordó que son privilegiados: futbolistas, mexicanos, con un Mundial en casa. “¿Qué más hay que hacer?”, les dijo. Permitirse equivocarse, competir sin miedo y sentir el peso del himno. Esa es, por ahora, la prioridad.
Te puede interesar: El privilegio y el peso de elegir: Aguirre ante su Mundial más íntimo
Brian Gutiérrez, la apuesta polivalente
Aguirre conoce a Brian desde Chicago. Antes de llegar a Chivas registró 11 goles y 11 asistencias. Lo define como un futbolista versátil: puede jugar como doble contención, mediapunta o por izquierda, pero en selección se atreven a colocarlo por fuera, donde tiene llegada a gol.
Destaca su decisión de representar a México y su crecimiento reciente. “Es joven, tiene ilusión y lo está haciendo bien”, resumió el técnico, quien destacó en el partido de Islandia y fue uno de los tres elementos de Guadalajara que anotó por primera vez con el Tri, además de Richard Ledezma y Armando González, quienes intentan sumarse a la convocatoria final.
No es un solo equipo: respaldo total de la Liga MX
Ante la percepción de una base cargada hacia ciertos clubes, luego de que Chivas ha sido la base en las convocatorias de este año, Aguirre fue claro: la selección no pertenece a un solo equipo.
Agradeció a los 18 clubes por su apoyo, incluso en fechas no FIFA, por prestar jugadores, instalaciones y respetar planes de trabajo. Subrayó el respaldo de Querétaro, tanto en infraestructura como en logística.
Reconoció el buen momento de Chivas, pero descartó cerrar la puerta a cualquier institución. La consigna es justicia deportiva y rendimiento.
Lo que gustó… y lo que no
Entre los aspectos positivos, Aguirre resaltó: el juego aéreo, la actitud y comunión con la gente, la competitividad pese a las rotaciones.
En lo táctico, detectó áreas de mejora claras: el equipo se estira demasiado. Demasiado largo y ancho. Eso lo vuelve vulnerable. Quiere bloques compactos de 40 metros, ya sea alto, medio o bajo, pero juntos.
Acepta que la falta de automatismos es lógica: varios jugadores están en sus primeras convocatorias y otros regresan tras lesiones o procesos quirúrgicos. En términos generales, se va satisfecho.
Portería: la zona de mayor tranquilidad
Aguirre fue contundente: es la posición que más calma le genera. Recordó que Luis Ángel Malagón fue titular en la Copa Oro con buenos resultados y varios partidos en cero. Sobre la actuación reciente de Raúl Rangel, admitió un par de decisiones que no le gustaron, pero valoró la frialdad, valentía y capacidad de reacción de su arquero.
“Estoy tranquilo”, sentenció, luego de compartirle que el portero de Chivas lleva tres partidos de titular, cinco de siete en los últimos partidos.
Lesiones y gira europea
La próxima semana viajará a Europa para monitorear personalmente a los jugadores.
Santiago Giménez evoluciona en Países Bajos; Luis Chávez ya trabaja con su club, el Dinamo de Moscú; Huescas también sigue proceso en Noruega. La lesión de Edson Álvarez, en Turquía, fue un golpe inesperado —lo que parecía tratamiento terminó en cirugía— y también preocupa la baja de Luis Romo por seis a ocho semanas con Chivas.
Son contratiempos importantes. Futbolistas que ayudaron a ganar títulos recientes hoy están en duda. Aun así, el técnico mantiene el optimismo.
Funcionamiento colectivo, todavía en construcción
Aguirre admite que aún es difícil hablar de un funcionamiento colectivo óptimo. Las conclusiones son parciales: hay notas positivas individuales y detalles por corregir.
Quedan cinco partidos más para definir la lista final. Y en ese trayecto, insiste, no caben promesas ruidosas.
Primero competir. Después hablar. Y al final, la lista de 26 seleccionados para el Mundial.