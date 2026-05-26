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Aguirre ya tiene casi completo a su Tri mundialista

La Selección Mexicana dejó atrás la etapa de pruebas. Con la llegada escalonada de los futbolistas que militan en Europa, Javier Aguirre empieza a trabajar con el grupo que sostendrá la última preparación antes de la Copa del Mundo de 2026.

Mario Palafox

Santiago Gimenez reporta con el Tri del Vasco con la ilusión de jugar su primer Mundial con México.
Santiago Gimenez reporta con el Tri del Vasco con la ilusión de jugar su primer Mundial con México. / Héctor Vivas/Getty Images

El Tri ya empieza a parecerse al Mundial que imaginó Javier Aguirre. Primero llegaron los futbolistas de la Liga MX. Después comenzaron a aterrizar, uno por uno, los europeos que Javier esperaba para completar el rompecabezas. Y ahora, a días del amistoso frente a Australia en Los Ángeles, la Selección Mexicana empieza por fin a tomar la forma real del equipo que quiere competir en su Mundial.

El lunes aparecieron Julián Quiñones y Álvaro Fidalgo, dos nombres que explican parte de la última reconstrucción del Vasco: futbolistas de ritmo alto, con capacidad para cambiar partidos y ampliar variantes ofensivas en una plantilla que ya dejó atrás la etapa de observación. México entra, poco a poco, en modo Copa del Mundo.

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Obed Vargas se alista para jugar con México tras su paso por la MLS y su primera temporada con el Atlético de Madrid.
Obed Vargas se alista para jugar con México tras su paso por la MLS y su primera temporada con el Atlético de Madrid. / Héctor Vivas/Getty Images

Este martes se sumaron también Santiago Giménez y Obed Vargas, quienes ya trabajaron bajo las órdenes del cuerpo técnico en el Centro de Alto Rendimiento. Cada llegada acerca a Aguirre al escenario que buscó desde el inicio de su tercera etapa: reunir cuanto antes a la base europea para empezar a ensamblar el equipo definitivo.

La siguiente pieza será Johan Vásquez. El central del Genoa aterrizará este miércoles para incorporarse a los entrenamientos y reforzar una zona donde el técnico mexicano busca estabilidad, liderazgo y futbolistas acostumbrados a competir bajo presión cada semana.

Todavía falta uno de los hombres más importantes del proceso. Raúl Jiménez se sumará en Los Ángeles y en las próximas horas reportará con la Selección. Su llegada no sólo suma experiencia internacional; también devuelve jerarquía a un ataque que Aguirre quiere equilibrar entre juventud y recorrido europeo. Dentro del vestidor, además, el delantero del Fulham es una de las voces de peso junto a Guillermo Ochoa y Edson Álvarez.

El plan del Vasco empieza a cerrarse justo cuando el calendario ya no concede demasiado margen. Los europeos llegan después de temporadas largas, vuelos transatlánticos y semanas de máxima exigencia, pero también aterrizan con el nivel competitivo que el cuerpo técnico considera indispensable para enfrentar un Mundial en casa.

Aguirre quería exactamente este escenario: casi todos juntos, en la misma ciudad, antes de los últimos amistosos rumbo a 2026. Porque a estas alturas ya no se trata de probar nombres. Se trata de construir automatismos, definir sociedades y darle forma definitiva a un equipo que carga con la presión de jugar un Mundial en su propio país.

Y pieza por pieza, el Tri empieza a quedar completo.

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Mario Palafox
MARIO PALAFOX

Editor SR en Sports Illustrated México. 25 años de experiencia en medios. Ha cubierto 4 Copas del Mundo, Juegos Olímpicos, Fórmula Uno, NBA, NFL.

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