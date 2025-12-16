Anuncian el calendario 2026 mientras Toluca aún celebra
Toluca todavía celebra el bicampeonato, pero el futbol no se detiene. Mientras la ciudad sigue de rojo, la Liga MX ya dio a conocer el calendario del Clausura 2026, un torneo que comenzará el 9 de enero y que será clave para todos los clubes por tratarse del último campeonato completo antes del Mundial de 2026.
No se trata solo del arranque de un nuevo semestre. El calendario llega condicionado por el contexto mundialista, por la carga de partidos y por la necesidad de administrar planteles en un año atípico para el futbol mexicano.
Para Toluca, además, el torneo tendrá un matiz especial. No como una obligación ni como una presión inmediata, sino como una posibilidad que aparece de forma natural después del bicampeonato: competir por mantenerse en la conversación histórica. Hoy, el club suma 12 títulos de liga, es el segundo más ganador de México, y llega al Clausura 2026 con la tranquilidad de un proyecto consolidado.
El propio Antonio Mohamed lo dejó claro tras el campeonato:
“Toluca es el segundo equipo más ganador de México. Este grupo va a descansar, se va a recuperar y va a ir por más, porque estamos mentalizados en seguir ganando”.
Sin promesas grandilocuentes el mensaje es simple: continuidad, trabajo y un nuevo reto. El técnico también confirmó que seguirá al frente del equipo, reforzando la idea de estabilidad tras el título.
En lo deportivo, el campeón arrancará el torneo el 10 de enero, cuando visite a Monterrey en el estadio BBVA. Su primer partido en casa será el 14 de enero, frente a Santos Laguna, apenas unos días después de haber levantado el trofeo.
El calendario del Clausura 2026 fue diseñado bajo un escenario exigente. Seis equipos alternarán la Liga MX con la Concacaf Champions Cup, y la final quedó programada para el 24 de mayo, apenas 17 días antes del arranque del Mundial.
Mohamed resumió el momento del club con una frase sencilla, sin adornos:
“Ahora toca descansar y después volver a competir”.
Partidos clave del Clausura 2026
Debut del campeón
Monterrey vs Toluca — 10 de enero, estadio BBVA.
Primer partido en casa
Toluca vs Santos Laguna — 14 de enero.
Revancha de la final
Tigres vs Toluca — 17 de enero, estadio Universitario.
Clásico Nacional
Chivas vs América — 14 de febrero, estadio Akron.
Clásico Tapatío
Chivas vs Atlas — 7 de marzo, estadio Jalisco.
Clásico Regio
Tigres vs Monterrey — 7 de marzo, estadio Universitario.
Clásico capitalino
Pumas vs América — 21 de marzo, estadio Olímpico Universitario.
Clásico Joven
América vs Cruz Azul — 11 de abril, estadio Ciudad de los Deportes.
Final del torneo
24 de mayo, previo al Mundial 2026.