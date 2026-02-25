Arriola garantiza seguridad rumbo al Mundial: “Se combate con hechos”
A unos meses de la Copa del Mundo, el mensaje institucional es directo. Mikel Arriola, comisionado de la Federación Mexicana de Futbol, aseguró que México cuenta con condiciones plenas de seguridad y que los hechos recientes lo demuestran.
Previo al partido de la Selección Mexicana de Futbol ante Selección de Islandia en Querétaro, Arriola afirmó: “El día de hoy estamos dando una señal de que México es un país que tiene todos los elementos para mandar señales de seguridad, que tenemos todo en su sitio para organizar un partido de futbol como el de hoy".
El directivo respaldó su postura en dos declaraciones recientes de alto nivel. “Ayer tuvimos dos declaraciones muy relevantes. Una de la presidenta de la República, donde subraya que hay condiciones completas e integrales para llevar a cabo la Copa del Mundo. Y también el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, fue muy extenso en subrayar la confianza que le tiene a nuestro país”.
Arriola subrayó que la interlocución con Gianni Infantino ha sido constante y transparente en la antesala del Mundial. El comisionado explicó que el presidente de la FIFA mantiene contacto permanente con la oficina del organismo en México y con el Gobierno Federal para dar seguimiento puntual a la situación del país.
“Hay una comunicación permanente con Gianni Infantino. Él tiene una línea constante con la oficina de la FIFA en México y con el Gobierno Federal. Eso no ha dejado de fluir”, afirmó, al destacar que esa coordinación ha sido clave para sostener la confianza internacional.
En relación con las versiones difundidas en días recientes sobre supuestos riesgos de seguridad, el comisionado fue claro: “Con hechos. Muchas de las cosas que se produjeron durante el fin de semana son falsas y la propia autoridad ya ha señalado cuáles son falsas y en qué niveles de normalidad estamos”.
Sobre inquietudes expresadas por algunas federaciones extranjeras como Portugal, Alemania, Bolivia, Jamaica o Colombia, explicó que hubo intercambio de información directa y que el contexto quedó aclarado. “Hubo preguntas de algunas federaciones, hubo intercambios, y cuando informamos permanentemente las condiciones de México vimos un cambio de postura muy claro, afortunadamente”.
Finalmente, dejó claro que el blindaje operativo no solo se mantendrá, sino que se reforzará. “Por supuesto que se van a fortalecer las medidas de seguridad. Así lo han dicho nuestras autoridades y así lo han procurado los tres niveles de gobierno”.
Con el respaldo público de FIFA y la coordinación entre autoridades federales, estatales y municipales, la Federación Mexicana de Fútbol busca enviar un mensaje inequívoco en la antesala del Mundial: la organización avanza conforme a lo planeado y la seguridad es prioridad absoluta.