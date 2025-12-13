Atlante, el sueño hecho realidad

¡LES GUSTE O NO LES GUSTE! ¡LES CUADRE O NO LES CUADRE!🔵🔴



El @Atlante regresará a Primera División en 2026, así lo confirmó el Comisionado de la @FMF, Mikel Arriola tras la Asamblea de Dueños. 🔥



Afirmó que comenzaron las charlas entre Emilio Escalante, propietario del 'Potro… pic.twitter.com/o2VC9KGi2y