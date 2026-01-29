Atlante, los nombres del regreso
En el Atlante el regreso a la Primera División es un tema en congeladora. Nada se habla, por ahora, ni al interior del plantel ni al exterior del club. El presente es prioridad sobre el futuro inmediato, pese a la ilusión de volver a la máxima competición apenas finalice la Copa del Mundo 2026 de Norteamérica.
En su torneo de despedida de la Liga Expansión los Potros de Hierro han protagonizado su peor inicio de competencia. Tres partidos sin triunfo nublan el halo de ilusión por su reaparición en la Liga MX en los próximos meses, un salto a la felicidad de la Primera División, pero un salto al fin con todos los problemas que esto conlleva.
La directiva del Atlante compró el registro del Club Mazatlán; nada más. No se incluyen activos como el estadio o los futbolistas. Los Potros llegarán al Apertura 2026 con su propio plantel y una figura a la cabeza de todos: Christian “Hobbit” Bermúdez, quien volverá a la liga grande con 39 años de edad.
De hecho, semanas atrás el propio Christian Bermúdez hablaba en entrevista al respecto. “Sí me veo de regreso en la Primera División. Para ello trabajo, cuido mi alimentación y medito. Por supuesto tengo esa visión y el objetivo en mi mente de regresar y qué más felicidad que con el Atlante”, comentó con sonrisa jovial y ojos viendo más allá del sol.
Junto a él apuntan otros nombres del agrado de cuerpo técnico y directiva para establecer la histórica base del regreso del Atlante a la élite del futbol mexicano, la cual dejó tras culminar el Clausura 2014.
La relación de futbolistas con posibilidades de repetir en los Potros el siguiente torneo comienza con Hardy Meza, mediocampista capitán del equipo, además de los dos zagueros laterales, Diego Cruz, por la derecha, Armando Escobar del lado izquierdo, y el zaguero central Nicolás Carrera, campeón con el Toluca.
Por supuesto, el nombre de Ronaldo González, el hombre del centenario de partidos como azulgrana, está incluido junto a los volantes Javier Ibarra y Max García, además del también mediocampista Luis Calzadilla.
Ellos son los nombres más reconocibles en el próximo proyecto de los Potros de Hierro. La actual base del Atlante, a la cual se le insiste en concentrarse en el hoy para ser parte del mañana. Una solicitud profesional plausible, pero complicada de cumplir a cabalidad porque el futuro ya se ha revelado y no hay ejercicio más liberador que soñar.
Ellos podrían estar en el Atlante de Primera División
Nombre
Edad
Posición
Christian Hobbit Bermúdez
38
Volante ofensivo
Hardy Meza
25
Centrocampista
Diego Cruz
31
Defensa
Armando Escobar
32
Atacante
Nicolás Carrera
23
Defensa
Ronaldo González
26
Mediocampista
Javier Ibarra
27
Mediocampista
Maximiliano García
25
Mediocampista
Luis Calzadilla
26
Mediocampista