Atlante, los nombres del regreso

Christian 'Hobbit' Bermúdez abandera el retorno del Atlante a la Primera División; junto a él se perfilan otros nombres que aquí te revelamos

Ángel Soto M.

Christian Bermúdez es el estandarte de los Potros de Hierro camino a la Primera División.
Christian Bermúdez es el estandarte de los Potros de Hierro camino a la Primera División. / Atlante FC

En el Atlante el regreso a la Primera División es un tema en congeladora. Nada se habla, por ahora, ni al interior del plantel ni al exterior del club. El presente es prioridad sobre el futuro inmediato, pese a la ilusión de volver a la máxima competición apenas finalice la Copa del Mundo 2026 de Norteamérica.

En su torneo de despedida de la Liga Expansión los Potros de Hierro han protagonizado su peor inicio de competencia. Tres partidos sin triunfo nublan el halo de ilusión por su reaparición en la Liga MX en los próximos meses, un salto a la felicidad de la Primera División, pero un salto al fin con todos los problemas que esto conlleva.

La directiva del Atlante compró el registro del Club Mazatlán; nada más. No se incluyen activos como el estadio o los futbolistas. Los Potros llegarán al Apertura 2026 con su propio plantel y una figura a la cabeza de todos: Christian “Hobbit” Bermúdez, quien volverá a la liga grande con 39 años de edad.

De hecho, semanas atrás el propio Christian Bermúdez hablaba en entrevista al respecto. “Sí me veo de regreso en la Primera División. Para ello trabajo, cuido mi alimentación y medito. Por supuesto tengo esa visión y el objetivo en mi mente de regresar y qué más felicidad que con el Atlante”, comentó con sonrisa jovial y ojos viendo más allá del sol.

Junto a él apuntan otros nombres del agrado de cuerpo técnico y directiva para establecer la histórica base del regreso del Atlante a la élite del futbol mexicano, la cual dejó tras culminar el Clausura 2014.

La relación de futbolistas con posibilidades de repetir en los Potros el siguiente torneo comienza con Hardy Meza, mediocampista capitán del equipo, además de los dos zagueros laterales, Diego Cruz, por la derecha, Armando Escobar del lado izquierdo, y el zaguero central Nicolás Carrera, campeón con el Toluca.

Por supuesto, el nombre de Ronaldo González, el hombre del centenario de partidos como azulgrana, está incluido junto a los volantes Javier Ibarra y Max García, además del también mediocampista Luis Calzadilla.

Ellos son los nombres más reconocibles en el próximo proyecto de los Potros de Hierro. La actual base del Atlante, a la cual se le insiste en concentrarse en el hoy para ser parte del mañana. Una solicitud profesional plausible, pero complicada de cumplir a cabalidad porque el futuro ya se ha revelado y no hay ejercicio más liberador que soñar.

Ellos podrían estar en el Atlante de Primera División

Nombre

Edad

Posición

Christian Hobbit Bermúdez

38

Volante ofensivo

Hardy Meza

25

Centrocampista

Diego Cruz

31

Defensa

Armando Escobar

32

Atacante

Nicolás Carrera

23

Defensa

Ronaldo González

26

Mediocampista

Javier Ibarra

27

Mediocampista

Maximiliano García

25

Mediocampista

Luis Calzadilla

26

Mediocampista

