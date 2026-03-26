El Azteca como energía y Portugal como medida: la prueba emocional y futbolística del Tri
Para Javier Aguirre, hay partidos que trascienden lo táctico. El duelo ante la Selección de Portugal en el Estadio Azteca no es solo un amistoso más en la agenda, es una síntesis de lo que México enfrentará en el Mundial: Escenario, presión, rival y emoción concentrados en una sola noche.
El técnico lo define desde lo sensorial antes que desde lo estratégico. “Es una emoción jugar en casa que es indescriptible… el apoyo de la afición es algo magnífico”, explica, al poner acento en un factor que no se entrena: la conexión con la gente. En el Azteca, México no solo juega, se expone. Cada toque, cada error y cada acierto amplificados por una tribuna que empuja, pero también exige.
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Ahí radica el verdadero valor del partido. No es únicamente medirse a un rival de élite, sino hacerlo bajo las condiciones que replicarán el Mundial. “Vamos a ver si somos capaces de estar a la altura de las circunstancias”, lanza Aguirre, consciente de que el entorno puede ser tan determinante como el adversario.
En ese sentido, Portugal funciona como parámetro. Un equipo de jerarquía internacional que obliga a competir al límite, a sostener la concentración y a responder en escenarios de máxima exigencia. No hay margen para esconderse: el rival demanda precisión; el estadio, carácter.
Y en medio de ambos factores, aparece la verdadera prueba del Tri: gestionar la emoción sin perder el control. Porque jugar en el Azteca no es solo una ventaja, también es una responsabilidad. “Hay que vivirlo… el apoyo de la afición es algo de verdad magnífico”, insiste Aguirre, como quien sabe que ese impulso puede ser diferencial, pero también un peso si no se canaliza correctamente.
Portugal, el rival
La Selección de Portugal que enfrentará a México, aún sin Cristiano Ronaldo, se sostiene en un modelo colectivo bien mecanizado: salida limpia desde el fondo, laterales profundos y un mediocampo que administra ritmos con precisión.
Desde la base, Diogo Costa lidera el inicio de juego, respaldado por defensores técnicos como Rúben Dias —cuando está disponible en el ciclo— y en esta convocatoria por perfiles como Gonçalo Inácio, António Silva y Tomás Araújo, además de laterales de vocación ofensiva como João Cancelo y Nuno Mendes.
En el mediocampo, la estructura se articula alrededor de la pausa y la distribución de Rúben Neves y Vitinha, con la energía de João Neves y Samu Costa, mientras Bruno Fernandes funge como eje creativo que conecta todas las líneas.
En ataque, Portugal se vuelve más impredecible sin una referencia fija, apostando por movilidad constante, rotaciones y amplitud por bandas. Ahí aparecen nombres como João Félix, capaz de flotar entre líneas, y extremos verticales como Pedro Neto, Francisco Trincão y Francisco Conceição, que rompen defensas en el uno contra uno.
La presencia de Gonçalo Ramos ofrece fijación en el área, mientras alternativas como Ricardo Horta, Pedro Gonçalves y Gonçalo Guedes amplían variantes ofensivas. Tras las bajas de Rafael Leão y Rodrigo Mora, la incorporación de Paulinho refuerza un ataque que, lejos de perder peso, se transforma en un bloque más dinámico, menos predecible y plenamente coral para medirse a México.
Ochoa vuelve
En el caso de Guillermo Ochoa y Raúl Jiménez, Javier Aguirre refuerza la idea de liderazgo desde la experiencia, pero también desde la vigencia competitiva.
Sobre el arquero, el técnico fue puntual al dimensionar su peso en el grupo: “Memo es un portero que está en activo, que está compitiendo… lleva muchos años fuera de nuestra Liga MX y es un jugador que nos ayuda mucho dentro y fuera del terreno de juego. Es un referente del futbol mexicano”.
En el caso de Jiménez, el técnico destacó su fortaleza tras la pérdida de su padre: “Le mandé en su día un mensaje, lo abracé, le di el pésame… él lo toma con mucha entereza”, sostuvo y subrayó su rol dentro del grupo: “lo veo como siempre motivando al grupo, es de los jefes en cuanto a experiencia… lo veo presto para jugar 180 minutos, lo necesitamos”.
Aun con ese peso específico, Aguirre mantiene su línea de gestión: “no podemos depender de nadie”, dejó claro que incluso sus líderes están dentro de una dinámica de competencia, pero con la responsabilidad de sostener al equipo en momentos clave
Así, el partido ante Portugal adquiere un significado doble. Es termómetro futbolístico y ensayo emocional. Una oportunidad para comprobar si México puede competir contra los mejores y hacerlo en el único escenario donde la exigencia nunca baja: su propia casa.
En el Azteca, el Tri no solo mide su nivel. Mide su carácter.