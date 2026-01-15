Con base de Chivas, Javier Aguirre da la lista de la Selección Mexicana para Panamá y Bolivia
Con una base de ocho jugadores de las Chivas del Guadalajara, donde destaca el llamado del joven Richard Ledezma, que jugara en el PSV, además de una tercia del Toluca y una más de Cruz Azul, Javier Aguirre dio a conocer su lista de jugadores para los partidos amistosos de la Selección Mexicana ante Panamá y Bolivia.
El técnico del Tricolor contará para estos juegos del 22 y 25 de enero únicamente con jugadores de la Liga MX, como anteriormente ya se había estipulado, por lo que el Clausura 2026 tendrá un parón de cara a estos partidos, donde ‘El Vasco’ podrá observar a los elementos de la liga local.
Del cuadro del Guadalajara, además de Ledezma, resalta también el llamado de nueva cuenta de Armando ‘La Hormiga’ González, quien culminó como goleador del torneo pasado, así como Raúl ‘Tala’ Rangel, Luis Romo, Roberto Álvarado, Ángel Sepúlveda, Bryan González y Brian Gutiérrez.
Por parte de Cruz Azul, estarán Eric Lira, Charly Rodríguez y Jorge Sánchez, habituales en los llamados de Javier Aguirre. Por Toluca acudirán Jesús Gallardo, Marcel Ruiz y Everardo López, estando ausente Alexis Vega, quien se recupera de una intervención quirúrgica en la rodilla.
Lista de la Selección Mexicana para los juegos ante Panamá y Bolivia
- Nombre | Equipo | Posición
- Luis Malagón | América | Portero
- Raúl Rangel | Guadalajara | Portero
- Carlos Acevedo | Santos Laguna | Portero
- Richard Ledezma | Guadalajara | Defensa
- Jorge Sánchez | Cruz Azul | Defensa
- Víctor Guzmán | Monterrey | Defensa
- Israel Reyes | América | Defensa
- Ramón Juárez | América | Defensa
- Eduardo Águila | Atlético de San Luis | Defensa
- Everardo López | Toluca | Defensa
- Jesús Gallardo | Toluca | Defensa
- Bryan González | Guadalajara | Defensa
- Luis Romo | Guadalajara | Medio
- Erik Lira | Cruz Azul | Medio
- Denzell García | FC Juárez | Medio
- Iker Fimbres | Monterrey | Medio
- Carlos Rodríguez | Cruz Azul | Medio
- Kevin Castañeda | Club Tijuana | Medio
- Obed Vargas | Seattle Sounders | Medio
- Marcel Ruiz | Toluca | Medio
- Brian Gutiérrez | Guadalajara | Medio
- Diego Lainez | Tigres UANL | Medio
- Roberto Alvarado | Guadalajara | Medio
- Gilberto Mora | Club Tijuana | Medio
- Ángel Sepúlveda | Guadalajara | Delantero
- Germán Berterame | Monterrey | Delantero
- Armando González | Guadalajara | Delantero