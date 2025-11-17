Cabo Verde, Uzbekistán, Jordania y los otros países inusuales en una Copa del Mundo
El Mundial 2026 tendrá equipos que jugarán su primera Copa del Mundo y otros que no son habituales en la pelea por los puestos de repesca. Se debe a que la edición del próximo año pasó de 32 invitados a 48.
Naciones como Cabo Verde, Uzbekistán y Jordania aprovecharon que en sus confederaciones se aumentaron los boletos para asistir al certamen que se celebrarán en México, Estados Unidos y Canadá, y así clasificarse por primera vez al máximo torneo de selecciones.
Pero también hay casos como los de la República Democrática del Congo, Curazao o Surinam, que están cerca de alcanzar el sueño de convertirse por primera vez en mundialistas.
Cabo Verde (África)
El archipiélago que mide cinco veces menos que todo El Salvador, el país latinoamericano más pequeño, y tiene poco más de medio millón de habitantes obtuvo lo impensable, ir a su primer Mundial.
Para ello, hubo factores importantes: la Confederación Africana aumentó de cinco a nueve plazas al torneo, un ascenso futbolístico desde que se clasificaron a los octavos de final de la Copa de Naciones de su continente en 2021 y saber gestionar los recursos del programa FIFA Forward.
Los “Tiburones Azules” han avanzado en la escena internacional desde que son dirigidos en 2020 por Bubista, quien ha construido una plantilla comandada por el capitán Ryan Mendes, quien juega para el Igdir de la segunda división turca; el portero Vozinha, del Chaves de la segunda categoría portuguesa, y el central Roberto Lopes, elemento del Shamrock Rovers irlandés.
En 2021, Bupista estuvo cerca de meter al equipo a Qatar 2022 (se quedaron a solo tres puntos del pase a la última ronda de las clasificatorias.)
Este año, usaron su experiencia en las eliminatorias pasadas para hacerse fuertes en casa, en donde ganaron los cinco partidos sin recibir goles en contra.
El mérito en la cancha fue importante, pero también el saber usar los 10.3 millones de dólares entre de 2016 y 2022, que recibieron del FIFA Forward, y con el que pudieron, entre otras cosas, financiar concentraciones, material y remodelar su estadio, el Adérito Sena, certificado para recibir partidos clasificatorios.
Uzbekistán (Asia)
Uzbekistán está cerca de cumplir 35 años como país independiente y lo festejará con su primer billete a un Mundial.
La nación ha pagado con sangre este ticket. Estuvo cerca de ir a Alemania 2006, pero un error arbitral provocó que se repitiera el partido que había ganado en la última ronda de las eliminatorias.
En el proceso a Brasil 2014, una serie de penaltis ante Jordania evitó que fuera al repechaje.
Para el certamen de 2026, el proceso fue diferente. Ahora cuentan con un trabajo desde las selecciones menores: en los últimos 15 años se han clasificado dos veces a los cuartos de final del Mundial Sub-17, llegaron a los octavos en el Sub-20 pasado y en París 2024 jugaron su primer torneo de futbol olímpico.
El boleto al campeonato norteamericano lo obtuvieron liderado por el seleccionador Timur Kapadze, figura histórica del futbol local, que luego de la obtención del boleto fue relevado de forma inesperada por Fabio Cannavaro, del que se convirtió su asistente técnico.
Kapadze, quien como jugador representó 118 veces a su país, construyó a una plantilla que combina experiencia con juventud. El nombre más importante es el del central Abdukodir Khusanov, del Manchester City, quien formó parte del equipo Sub-20 que estuvo en la ronda de los ocho mejores.
Los uzbekos también se beneficiaron del aumento de los boletos de Asia al Mundial, que pasó de cuatro directos a ocho.
Jordania (Asia)
Los jordanos otra historia que se ha beneficiado del aumento de plazas de Asia, pero sobre todo del Forward, que de 2016 a 2022 les otorgó 8.4 millones de dólares en recursos, que les permitieron financiar las concentraciones de su equipo mayor dentro y fuera de su nación.
Además, han mejorado su infraestructura para hacer más cómodos los entrenamientos de sus equipos. El trabajo de años permitió que en 2023 obtuviera un histórico segundo lugar en la Copa Asiática de Naciones, luego de que en sus cuatro participaciones previas su mejor resultado fueron cuartos de finales en 2004 y 2011.
El impulso en 2023, los catapultó a lograr el boleto en la tercera ronda de las eliminatorias, a pesar de que tras la segunda tuvieron que cambiar de último momento de seleccionador Hussein Ammouta, abandonó al equipo por otra oferta, y se fichó a Jamal Sellami, quien mantuvo los éxitos de la plantilla, y los guió a terminar segundos del grupo B para sellar su primer boleto en la historia.
Una forma de cobrar revancha del proceso rumbo a Brasil 2014, cuando Uruguay los privó del sueño en la repesca internacional.
Curazao, Surinam y la República del Congo, equipos que buscan también un cuento de cenicientas
Otros países pequeños o con pocos recursos que sueñan con estar en México, Estados Unidos y Canadá son Curazao, Surinam, en la Concacaf, y la República del Congo, que logró el boleto africano al repechaje internacional.
Curazao y Surinam, antiguas colonias de los Países Bajos, son unas pequeñas islas caribeñas con menos de un millón de habitantes.
Los curazoleños tienen un proyecto europeo, comandado por el estratega neerlandés Dick Advocaat, quien como técnico le dio al PSV Eindhoven el título de la Eredivsie y cuenta con experiencia también en el Feyenoord.
Advocat dirige desde 2024 al equipo y lo ayudó a volver en 2025 a la Copa Oro, potenciado por jugadores de doble nacionalidad como su estrella Juninho Bacuna.
Curazao es primero del grupo B en la Concacaf con 11 puntos, uno más que Jamaica, con el que cerrará las eliminatorias. Un empate ante los jamaiquinos los enviaría por primera vez al Mundial.
Surinam también se ha beneficiado de talento neerlandés para ser primera del grupo A. Su pase a 2026 no están sencillo como el de los curazoleños, los surinameses son líderes de su sector con nueve unidadades, las mismas que Panamá, segundo.
Ambos van contra rivales diferentes en la última jornada de las eliminatorias de la Concacaf, Surinam, con una diferencia de goles de +5, se mide a Guatemala, y Panamá (+2) a El Salvador.
Si bien, perder no le quita el sueño a Surinam, que aspiraría al repechaje. El cuadro caribeño también tiene a un jugadores de doble nacionalidad como principales estrellas, entre ellos Kenneth Paal, su motor ofensivo.
Mientras que la República del Congo, un país que vive en un conflicto armado, le dio una alegría a su nación al clasificarse al repechaje africano, en el que dejó fuera a históricas selecciones como Camerún, segundo máximo ganador de la Copa Africana, y en la final a Nigeria, con figuras como Victor Oshimen.
El Congo se unió a se unió a Nueva Caledonia (Oceanía), Bolivia (Conmebol), como los invitados a la repesca que recibirán en marzo Guadalajara y Monterrey, en donde se jugarán dos boletos a 2026.