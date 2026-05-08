Carlos Acevedo: lo corrieron por chaparro; ahora va al Mundial
La llamada llegó un domingo 26 de abril. No del Tri, sino del club. Una voz conocida, un mensaje breve, la confirmación de lo que llevaba días esperando con una mezcla de fe y terror que los porteros conocen bien, esa tensión de quien aguarda el disparo sin saber de dónde va a venir ni a qué altura del cuerpo va a llegar.
Carlos Acevedo colgó el teléfono y no pudo celebrarlo como hubiera querido, rodeado de los suyos, con el ruido y el abrazo de los que llevan años esperando junto a él. Las emociones, dijo después, llegaron encontradas, demasiadas cosas juntas, demasiado tiempo comprimido en un instante. Treinta años, dos expulsiones del club de sus amores, una lesión en el peor momento, años de suplencia y silencio, la paciencia aprendida a golpes. Todo eso pesaba en una sola llamada. México 2026. El Mundial en casa. Él adentro.
Hay carreras que avanzan en línea recta, una progresión limpia de categoría en categoría, de convocatoria en convocatoria, como si el futbol fuera una escalera diseñada para subirse sin tropezar. Y hay carreras que parecen diseñadas para probar hasta dónde aguanta un hombre, cuántas veces puede levantarse del suelo antes de que el orgullo se rinda o las rodillas cedan.
Te puede interesar: Javier Aguirre: el renacer del “Vasco” y la nueva cara del Tricolor
La de Carlos Acevedo López, portero de Santos Laguna nacido en Torreón el 19 de abril de 1996, pertenece sin duda a la segunda categoría. Treinta años cumplidos, un campeonato de Liga MX, una Copa del Mundo en casa como destino final. Entre el principio y el ahora, una acumulación de rechazos, lesiones y esperas que harían flaquear a cualquiera que no tuviera grabado en algún lugar profundo e irracional la certeza de que el futbol le debía algo.
La historia comienza con una humillación tan concreta que tiene hasta adjetivo: lo corrieron por chaparro. Cuando Acevedo rondaba los 16 o 17 años, las fuerzas básicas de Santos Laguna lo dieron de baja por su estatura; como si la grandeza de un portero se midiera con una cinta métrica. El preparador de arqueros del club, Nicolás Navarro, lo recordó años después sin eufemismos ni piedad: "Lo corrieron porque era chaparrito, chiquito".
Cuatro palabras. El tipo de veredicto que se pronuncia en dos segundos y que el receptor carga durante años. No fue la primera salida, el propio Acevedo ha contado que tuvo dos separaciones del club, la primera no le dolió tanto porque era muy joven y necesitaba un respiro, una pausa para entender si el futbol era realmente lo suyo. Esta segunda ruptura, en cambio, sí tenía el sabor definitivo de una puerta cerrada con llave, de un sueño devuelto sin carta de agradecimiento.
Lo que siguió fue uno de esos episodios que el periodismo deportivo llama casualidades y que los protagonistas llaman destino, o fe, o las dos cosas revueltas. El autobús del equipo Sub-17 de Santos chocó en la carretera mientras iba a un partido. Los dos porteros a bordo resultaron lesionados. Un accidente sin nombres propios en los periódicos, el tipo de nota que se publica una vez y nadie recorta, pero esa colisión movió una ficha que movió otra, al final del dominó alguien recordó al chaparrito de Torreón al que habían mandado a casa meses antes.
Sin guardametas disponibles, alguien marcó su número. Su madre se negó: había visto a su hijo volver de una decepción y no quería otra. Él insistió, con la terquedad silenciosa de quien no sabe hacer otra cosa. Lo que le faltaba en estatura, le sobraba en corazón. Se presentó a entrenar.
Esa tercera entrada al club no fue ninguna bienvenida triunfal. Fue el inicio de una construcción lenta, casi terca. La clase de aprendizaje sin momentos cinematográficos, hecha de días acumulados y observación paciente. Acevedo pasó años al margen, con los guantes puestos solo en los entrenamientos, mientras otros defendían el arco que él se había prometido.
Tuvo como compañeros y como maestros involuntarios a porteros de la talla de Oswaldo Sánchez, Agustín Marchesín y Jonathan Orozco, tres generaciones de excelencia bajo los palos que le enseñaron, entre otras cosas, lo que significa esperar sin pudrirse.
Cuando en 2016 debutó por fin en Liga MX, lo hizo como siempre: por una emergencia ajena. Una lesión de Marchesín le abrió la puerta en un partido ante Cruz Azul. La metáfora resultó demasiado exacta para ser accidental: en la historia de Carlos Acevedo, las puertas siempre se abrieron cuando a otro se le cerraban.
Otra lección aprendida
En mayo de 2021 llegó uno de esos instantes que condensan todo lo que un futbolista ha soñado y temido a la vez. Santos disputó la final del Clausura contra Cruz Azul; el mismo club ante el que había debutado, el mismo escudo que funcionaba como un espejo particular de su carrera.
Acevedo, nombrado capitán por el técnico Guillermo Almada después de años de espera, la vivió bajo los tres palos. Santos perdió. Pero el portero chaparro de Torreón que no daba la talla ya era, sin discusión, el guardameta titular del equipo de sus amores. Nadie volvería a medirlo con una cinta métrica.
Lo que vino después fue el golpe más cruel, precisamente porque llegó cuando menos podía permitírselo. La selección comenzaba a voltear a verlo; en 2022, su actuación ante Cruz Azul en el Azteca, con penales atajados y rebotes insólitos, lo había convertido en tendencia nacional y en el nombre que la afición le exigía a Gerardo Martino.
Acevedo lo dijo con la ambición tranquila de quien sabe lo que vale: "Por supuesto que me veo en Qatar 2022. Con el debido respeto que ellos tienen, con la jerarquía, con el talento que tienen, pero creo que Carlos Acevedo también tiene sueños y motivos hoy en día y los tengo muy claros". El futbol, que ya lo había expulsado por chaparro, esta vez lo expulsó por lesionado. Qatar 2022 se fue sin él.
Los años siguientes fueron de reconstrucción sin aspavientos. Mientras Luis Ángel Malagón se afianzaba como el nuevo titular del Tri, Acevedo no pidió justicia pública ni señaló culpables. "No quedé fuera de la Selección por un bajo nivel, fue una lesión que me mermó para poder luchar por un lugar y no voy a ser víctima", dijo.
Y siguió. Partido a partido, torneo a torneo, en Santos, en su ciudad, en la tierra que nunca abandonó aunque otros le insinuaron que quizás en un club de mayor exposición mediática sus méritos pesarían más. Él lo rechazó como excusa: "No estoy en el peor lugar; al contrario, estoy en el mejor, en mi ciudad, mi tierra".
A mediados de 2025, el entrenador de porteros del Tricolor se presentó en el Estadio Olímpico Universitario a observarlo en un Cruz Azul vs. Santos. La señal era clara. Javier Aguirre lo quería ver. Y Acevedo respondió.
El sueño cumplido
Ahora está en el CAR, concentrado con el grupo de Aguirre y cuando habla lo hace con la serenidad específica de quien ha esperado tanto que ya no le queda ansiedad, solo claridad. "Trabajé en silencio para poder estar donde quería estar", corfesó en el primer entrenamiento tras la lista de 12 nombre del futbol mexicanos del Vasco Aguirre. Y luego, con esa mezcla de orgullo contenido y emoción que no termina de salir del todo: "Me siento muy orgulloso y muy contento por lo que he hecho a lo largo de mi carrera".
No lo ve como sacrificio, estos 37 días de larga concentración en el CAR, lejos de la familia. Lo llama bendición. "Es un orgullo poder estar aquí, el poder conocer aún más a tus compañeros, el poder estar con el cuerpo técnico literalmente las 24 horas. La comida, la cena… Creo que es muy importante para generar un grupo positivo". Habla del grupo como quien sabe que los torneos no los ganan los once mejores, sino los once más unidos.
Sobre la convocatoria, sobre los nervios de esos días en que la lista se postergaba del jueves, al viernes y del viernes al lunes y que se dio a conocer hasta el martes, Acevedo fue honesto sin dramatizar: "Con mucho nervio. Por ahí se mencionó que la lista salía el jueves y el viernes y no te avisaban y no veías alguna señal. Después se mencionó que salía el lunes y, como seleccionado, esperas la llamada el domingo. Muchos nervios, mucho estrés también. Obviamente todo positivo, con esas ganas de poder estar".
Y finalmente, cuando se le pregunta qué significa cumplir este sueño, el de un Mundial en casa, Acevedo encuentra las palabras con la facilidad de quien las ha ensayado en silencio durante años: "Es un sueño de niño. Poder estar en un Mundial, poder competir para estar en un Mundial. Me siento muy orgulloso de que a pesar de las malas situaciones o malos contextos en los que estuve, siempre trabajé y siempre trabajé en silencio para poder estar donde quería estar, que sin duda alguna era la selección".
Lo corrieron por chaparro. El autobús chocó. La lesión llegó en el peor momento. El futbol dijo que no, dos veces, tres veces, de distintas maneras y con distintas excusas. Carlos Acevedo dijo que sí cada vez. “Me siento muy feliz y me siento muy ansioso de este proceso de vivir 30 días acá… En el CAR, 40, los que sean. Yo voy a estar muy contento de poder estar aquí”.
El 11 de junio, en el Azteca, dirá que sí una vez más, esta vez con los guantes puestos, frente al mundo, en el arco de su país o en la banca, pero con la camiseta de la selección bien puesta. La lucha por la titularidad será con Raúl Rangel y, probablemente, Guillermo Ochoa.