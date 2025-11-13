Javier Aguirre: el renacer del “Vasco” y la nueva cara del Tricolor
A falta de 209 días para el partido inaugural de México, Javier Aguirre vive un momento dorado en su tercera etapa al frente de la Selección Mexicana. El “Vasco”, sinónimo de carácter y experiencia, ha logrado en pocos meses lo que parecía una tarea titánica: reconciliar al equipo con su gente y devolverle a la camiseta verde ese espíritu competitivo que durante años la definió.
Su 2025 ha sido simplemente redondo. México levantó la Copa Oro y la Nations League, dos títulos que consolidan su liderazgo y lo colocan entre los nominados de la FIFA al premio al Mejor Entrenador del Año. Para Aguirre, el reconocimiento llega como una validación de su método: una mezcla de disciplina, meritocracia y confianza en el talento nacional. No es la primera vez que deja huella: ya había guiado al Tri al título de la Copa Oro 2009, y ahora, 16 años después, vuelve a escribir su nombre en la historia del futbol mexicano.
En el balance general, Aguirre suma 81 partidos dirigidos con México, con 49 victorias, 15 empates y 17 derrotas. En su etapa más reciente, el registro es de 12 triunfos, 6 empates y 4 derrotas en 22 encuentros. Más allá de los números, lo que distingue a este ciclo es la claridad del proyecto y la búsqueda de un equilibrio entre presente y futuro.
El “Tri del Vasco” ha dejado de ser una selección dependiente de figuras. Cada línea refleja una competencia interna real, donde los roles se ganan en la cancha y no por trayectoria.
Su apuesta por un 4-3-3 compacto, con presión media y salidas controladas, requiere jugadores tácticamente disciplinados y sus convocatorias lo reflejan con precisión.
Después de años de incertidumbre y rotaciones interminables, México recuperó algo que parecía perdido: una base sólida y una identidad reconocible. El 2025 de Javier Aguirre fue el año del orden, del pragmatismo táctico, pero también del renacer silencioso de futbolistas que, a base de esfuerzo, se ganaron la confianza de un técnico que no regala minutos.
Fiel a su estilo, Aguirre no buscó héroes de portada ni experimentos de moda. Prefirió construir un grupo de hombres confiables, disciplinados, obreros del esfuerzo y soldados de una idea. En tiempos de discursos vacíos y promesas fugaces, el “Vasco” volvió a demostrar que el liderazgo se ejerce con hechos, y que el futbol, cuando se juega con convicción, puede ser también una forma de redención.
La última convocatoria del año: presente y proyección
El técnico del Tri dio a conocer la última convocatoria del año, lo hizo con un mensaje claro: su proyecto rumbo al Mundial 2026 se construye sobre rendimiento y proyección, no solo sobre nombres consagrados.
Entre los 26 convocados para los amistosos de noviembre ante Uruguay y Paraguay, destacan tres jóvenes que simbolizan el futuro inmediato del futbol mexicano: Armando González (Chivas), delantero veloz y con olfato goleador. Obed Vargas (Seattle Sounders), mediocampista de 19 años con temple y madurez táctica. Jorge Ruvalcaba (Pumas), extremo desequilibrante, con explosividad y visión ofensiva.
Fiel a su filosofía, Aguirre abre las puertas a quienes se lo ganan en la cancha, sin importar la edad o el club. “El rendimiento es el idioma del futbol”, ha dicho el Vasco, su lista de noviembre lo confirma: una mezcla de líderes consolidados y jóvenes que empujan fuerte desde abajo.
Alexis Vega, Julián Quiñones, Santiago Giménez y César “Chino” Huerta quedaron fuera de esta convocatoria debido a molestias sufridas en los últimos días, por lo que se concentrarán en su recuperación de cara al próximo año.
Los más convocados del Tri de Aguirre 2025: liderazgo, experiencia y proyección
En la selección de Javier Aguirre, algunos nombres se repiten constantemente, símbolo de liderazgo y confianza dentro del equipo. En la portería, Luis Ángel Malagón se ha consolidado como titular desde marzo y fue el número 1 en la Copa Oro; sin embargo, existe cierta incertidumbre sobre su disponibilidad actual, lo que abre la puerta a Raúl Rangel, quien ha sido el segundo portero fijo y representa el recambio generacional que Aguirre quiere fortalecer.
Además de que la duda continúa: si Guillermo Ochoa podría jugar su sexto Mundial en su historial. Aunque no aparece en la convocatoria desde la Copa Oro de junio pasado. Y no juega como titular con el Tri desde el año 2024. El ex arquero americanista tuvo horas de grabación en el Centro de Alto Rendimiento para realizar comerciales y eso da más aspectos para la especulación.
La defensa también refleja estabilidad y jerarquía. César Montes es el pilar absoluto de la zaga, mientras que Johan Vásquez ha sido su compañero inseparable en el centro de la defensa, forman una dupla sólida y confiable. Por su parte, Jesús Gallardo es el lateral izquierdo titular, aporta experiencia y versatilidad, mientras que Israel Reyes aparece como una alternativa clave en el lateral derecho, especialmente ante la incertidumbre en esa posición.
En el mediocampo, Edson Álvarez sigue como el eje del proyecto, inamovible y capitán del equipo. Luis Chávez, quien normalmente ha sido el cerebro zurdo del Tri, está lesionado, su participación está en duda. Y por ello han llamado a Obed Vargas y Gilberto Mora, quienes han refrescado la idea de Javier Aguirre.
Carlos Rodríguez mantiene su regularidad y disciplina táctica, pero no está en la última convocatoria; mientras que Erik Lira, aunque no siempre titular, se ha convertido en un relevo fundamental para reforzar el doble pivote o sustituir a Edson cuando es necesario. Ahí también viene un nuevo tema, la posibilidad de llamar al español Álvaro Fidalgo ante la duda con esa posición.
La delantera es, sin duda, una de las zonas más competitivas del Tricolor. Santiago Giménez se mantiene como el “9” de referencia, respaldado por sus actuaciones en Europa y su crecimiento constante. Pero Raúl Jiménez ha vuelto a ser protagonista en el esquema de Aguirre: con varios goles decisivos a lo largo del año, su experiencia y lectura de juego lo convierten en una opción de lujo, especialmente cuando México necesita un delantero con presencia y oficio en el área.
Junto a ellos, Hirving Lozano aporta desequilibrio y liderazgo ofensivo, mientras que Roberto Alvarado se mantiene como un comodín por su capacidad de adaptarse a distintas posiciones, ya sea por las bandas o detrás del punta.
En conjunto, este grupo refleja la filosofía de Aguirre: mezclar experiencia con juventud, asegurar liderazgo en los puestos clave y abrir oportunidades a los talentos que empujan desde abajo. Incluso con dudas en portería, lateral derecho y la ausencia temporal de Chávez, el Tri mantiene un equilibrio que transmite seguridad y proyección hacia el Mundial 2026.
Desde enero hasta noviembre, Aguirre ha utilizado 71 jugadores, pero su base titular está bien definida:
- Luis Ángel Malagón se consolidó como el nuevo dueño del arco.
- La dupla César Montes – Johan Vásquez es el eje defensivo inamovible.
- Edson Álvarez es el capitán silencioso del mediocampo.
- Raúl Jiménez y Santiago Giménez son los nueve que marcan diferencia.
A partir de esa columna vertebral, el Vasco ha rotado piezas con precisión quirúrgica. Jugadores como Gallardo, Orbelín, Chávez, Rodríguez y Lozano forman el “núcleo dorado”, mientras que jóvenes como Rangel, Mateo Chávez, Mora o Ruvalcaba aparecen con fuerza en microciclos y amistosos internacionales.
Los más convocados del Tri de Aguirre 2025
PORTERÍA
Luis Ángel Malagón (América)
Presente en todas las convocatorias del año.
Se consolidó como el portero titular desde marzo y fue el número 1 en la Copa Oro.
Aguirre confía en su seguridad y liderazgo.
Raúl Rangel (Chivas)
Convocado en casi todos los microciclos y fechas FIFA.
El Vasco lo usa como segundo portero fijo, símbolo del recambio generacional.
DEFENSAS
César Montes (Lokomotiv Moscú)
Pilar defensivo absoluto: titular en todas las listas importantes (marzo, Copa Oro, Japón/Corea, octubre, noviembre).
Aguirre lo considera su “líder natural” atrás.
Johan Vásquez (Genoa)
Otro fijo del Vasco. No ha faltado a ninguna convocatoria internacional.
Su entendimiento con Montes es la base de la zaga mexicana.
Inamovible.
Jesús Gallardo (Toluca)
El jugador con más trayectoria de campo en el Tri actual.
Siempre presente; aporta experiencia y versatilidad.
Pese a la competencia joven (Mateo Chávez), sigue como el lateral izquierdo titular.
Israel Reyes (América)
Muy recurrente en 2025, tanto en Copa Oro como en fechas FIFA.
Polivalente: puede jugar como central o lateral derecho.
Hombre de confianza.
MEDIOCAMPISTAS
Edson Álvarez (West Ham → Fenerbahçe)
Es el capitán y símbolo del proyecto.
No ha faltado a ninguna convocatoria oficial.
Su posición es intocable; Aguirre lo usa como eje en todos los esquemas.
Luis Chávez (Dinamo Moscú)
Presente en todas las fechas FIFA y torneos; se ha convertido en el cerebro zurdo del Tri.
Balón parado, orden y liderazgo silencioso.
Carlos Rodríguez (Cruz Azul)
Otro infaltable del Vasco. Participa en casi todas las listas del año.
Encaja perfecto por disciplina táctica.
Suele alternar con Marcel Ruiz, pero no había perdido su lugar, hasta esta última convocatoria.
Erik Lira (Cruz Azul)
No es titular fijo, pero está en casi todas las convocatorias.
Aguirre lo usa como relevo de Edson o doble pivote.
Jugador funcional clave.
DELANTEROS
Santiago Giménez (AC Milan)
El “9” inamovible. Convocado a todas las fechas FIFA y torneos. Apesar de su lesión.
Es el referente ofensivo del Vasco y su crecimiento en Europa lo respalda.
Intocable.
Hirving Lozano (San Diego FC)
Ausente solo en una ventana por lesión (Copa Oro)
El atacante más desequilibrante.
Regresó fuerte y con liderazgo.
Roberto Alvarado (Chivas)
Presente en casi todos los llamados. Aguirre valora su versatilidad (puede jugar por ambas bandas o detrás del 9).
A veces suplente, pero siempre considerado.
Total de jugadores convocados por Javier Aguirre en 2025
- Porteros: 8
- Defensas: 22
- Mediocampistas: 22
- Delanteros: 19
- Total general: 71 jugadores distintos
PORTEROS (8)
Raúl Rangel, Andrés Sánchez, Fernando Tapia, Ángel Malagón, Carlos Moreno, Alex Padilla, Sebastián Jurado, Carlos Acevedo
DEFENSAS (22)
José Castillo, Víctor Guzmán, Ramón Juárez, Jesús Orozco Chiquete, Eduardo Águila, Jesús Angulo, Jesús Gallardo, Rodrigo Huescas, Israel Reyes, César Montes, Johan Vásquez, Jorge Sánchez, Julián Araujo, Emilio Lara, Juan Sánchez Purata, Gilberto Sepúlveda, Mateo Chávez, Denzell García, Diego Barbosa, Alonso Aceves, Gerardo Arteaga, Bryan González, Kevin Álvarez
MEDIOCAMPISTAS (22)
José David Ramírez, Elías Montiel, Luis Romo, Erik Lira, Pedro Pedraza, Gilberto Mora, Rivaldo Lozano, Jorge Ruvalcaba, Jeremy Márquez, Edson Álvarez, Luis Chávez, Orbelín Pineda, Carlos Rodríguez, Marcel Ruiz, Jesús Angulo, Diego Campillo, Fidel Ambriz, Érick Sánchez, Alexis Gutiérrez, Obed Vargas, Diego Campillo, José David Ramírez.
DELANTEROS (19)
Guillermo Martínez, Santiago Muñoz, Raymundo Fulgencio, Efraín Álvarez, Roberto Alvarado, Raúl Jiménez, Julián Quiñones, Santiago Giménez, Alexis Vega, César Huerta, Hirving Lozano, Henry Martín, Ángel Sepúlveda, Isaías Violante, Diego Lainez, Ozziel Herrera, Germán Berterame, Armando González, Isaías Violante
El desafío de 2026
Con un grupo sólido y un mensaje claro, Javier Aguirre ha devuelto al Tri la competencia interna, el orden táctico y la ambición internacional. Su mirada apunta a 2026, pero su trabajo cotidiano revela algo más profundo: el renacer de una Selección que vuelve a creer en sí misma.
El desafío final, sin embargo, está a la vuelta de la esquina. En siete meses, llegará la hora de la verdad: confirmar en la cancha que este nuevo México está listo para firmar la mejor participación de su historia en una Copa del Mundo.