Casi dos millones de boletos agotados antes de la tercera fase del Mundial 2026
La FIFA anunció el inicio de la tercera fase de venta de boletos para la Copa Mundial de la FIFA 2026 el 11 de diciembre, tras alcanzar casi dos millones de boletos vendidos en las primeras dos etapas. La demanda continúa en aumento: aficionados de más de 200 países y territorios agotaron el inventario disponible en el sorteo anticipado. Estados Unidos, Canadá y México encabezan la lista de países con más boletos adquiridos, seguidos por Inglaterra, Alemania, Brasil, Colombia, España, Argentina y Francia. Hasta ahora, seguidores de 212 países aseguraron su presencia en el torneo.
El periodo de inscripción para el sorteo aleatorio, correspondiente a la tercera fase de venta, se desarrollará entre el 11 de diciembre a las 11:00 h ET y el 13 de enero de 2026 a través de FIFA.com/tickets. El momento exacto de la inscripción no influirá en las probabilidades de selección. Los aficionados deberán utilizar su FIFA ID o crear uno antes de participar.
Esta fase permitirá solicitar boletos para partidos individuales, ya que el sorteo final se programó para el 5 de diciembre y el calendario de la fase de grupos se publicará poco después. También se habilitará la opción de solicitar boletos para seguir a una selección específica, de acuerdo con los criterios de cada federación miembro participante.
Los solicitantes recibirán un correo electrónico de confirmación en caso de aceptación total o parcial y el sistema procesará el cobro de los boletos en febrero de 2026. Como alternativa, los aficionados podrán asegurar su asistencia mediante paquetes de hospitality, disponibles en FIFA.com/hospitality.
La FIFA recordó que los boletos no garantizan la entrada a Estados Unidos, Canadá o México. Por ello, aconseja revisar los requisitos migratorios de cada país y tramitar los visados con anticipación. Las personas con boletos que viajen a Estados Unidos podrán acceder al sistema de citas prioritarias FIFA PASS.
La organización reiteró que FIFA.com/tickets constituye la única fuente oficial para adquirir boletos y advirtió sobre el riesgo de comprar a través de canales no autorizados.