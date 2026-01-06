Charlyn Corral repite como la mejor goleadora del mundo por segundo año consecutivo
Charlyn Corral, única pentacampeona de goleo de la Liga MX Femenil, repitió por segundo año consecutivo como la mejor artillera del mundo, según la Federación Internacional de Futbol, Historia y Estadística (IFFHS).
El equipo de la romperredes, las Tuzas del Pachuca, dieron a conocer la noticia en su cuenta de X, en la que celebraron la distinción, llamada ‘Women's World Best Goal Scorer’.
En 2025, Corral, de 34 años, marcó 57 dianas, 50 con el Pachuca y siete con la selección mexicana, lo que le valió ser reconocida por la IFFHS. Charlyn fue la dueña de los últimos dos títulos de goleo de la Liga MX Femenil, en el pasado, el Apertura 2025, impuso un récord en la competición de 22 tantos en un semestre.
Con el Tri, anotó siete goles en las eliminatorias mundialistas de la Concacaf. Corral se impuso a la polaca Ewa Pajor (Barcelona) y a la británica Katie Wilkinson (Rangers), ambas con 42 anotaciones y quienes completan el podio.
Junto con este premio, Corral también sumó por tercer año en fila el de ‘Women’s World Best National Goal Scorer’.
Las mejores goleadoras de 2025, según la IFFHS
- Charlyn Corral con 57 goles
- Ewa Pajor (Barcelona) con 42 goles
- Katie Wilkinson (Rangers) con 42 goles
- Jaimy Ravensbergen (Twente) con 39 goles
- Claudia Pina (Barcelona) 38 goles
- Felicia Schroeder (Hacken) 38 goles
- Aerial Chavarin (Cruz Azul) con 34 goles
- Ellen Wangerheim (Hammarby) con 33 goles
- Amanda Guttieres (Palmeiras) con 31 goles
- Katerina Svitkova (Slavia de Praga) con 31 goles
- Jay Omewa (Hjorring) con 31 goles