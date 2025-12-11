Chicharito: un retorno opacado por polémicas y escasa influencia en el campo
La segunda etapa de Javier “Chicharito” Hernández en las Chivas terminó. Su aporte en la cancha fue mínimo y destacó más por las polémicas fuera de ella, en especial por los mensajes considerados misóginos y machistas que difundió en sus redes sociales.
“El vínculo entre ‘Chicharito’ y el club de sus amores, el que lo formó e impulsó para convertirse en un histórico de nuestro balompié, perdurará para siempre”, se despidió el Guadalajara en una nota de prensa.
La última imagen que tendrán los aficionados de las Chivas de su referente será la del penal que falló en el partido de vuelta de los cuartos de final ante el Cruz Azul, que hubiera significado el pase de su equipo a las semifinales.
Aquel cierre es la muestra de lo que fue este segundo capítulo: pocos goles y muchas decepciones.
¿Cuáles fueron los números que dejó Chicharito en su segunda etapa en Chivas?
- 4 goles, 1 asistencia en 38 partidos
Las estadísticas que dejó Hernández en su segunda etapa en las Chivas son pobres: cuatro goles y una asistencia en 38 partidos, solo 17 como titular, un rendimiento contrastante si se compara con la primera vez que estuvo en el Rebaño.
En sus primeros años, cuando debutó como profesional en 2006, anotó 29 diana en 82 partidos y ganó el campeonato de goleo del Bicentenario 2010, torneo que lo impulsó con 22 años al Manchester United, uno de los equipos históricos de la Premier League.
A partir de ahí, su carrera fue en ascenso, desde 2010 que se fue a los “Red Devils” pasó casi 14 años fuera de México, tiempo en el cual vistió playeras de equipos europeos como el Real Madrid, el Bayer Leverkusen o el Sevilla y se convirtió en el goleador histórico de la selección mexicana, con la que anotó 52 tantos.
Junto con ello, participó en tres mundiales, en los que en 12 encuentros despachó cuatro tantos y una asistencia.
¿Cuál es el futuro del “Chicharito”?
Se desconoce el siguiente paso de Hernández, pero todo indica que intentará alargar su carrera y buscar un nuevo conjunto en este mercado invernal. Según reportes, su futuro estaría en la MLS, en donde tuvo un paso en el LA Galaxy de 2020 a 2024, justo antes de volver a las Chivas.