Gudiño y "Tala" Rangel, los héroes en el empate entre Chivas y Cruz Azul, en la ida de Cuartos de Final
Andrés Gudiño, portero del Cruz Azul, y Raúl “Tala” Rangel, guardameta de las Chivas del Guadalajara, fueron los héroes del empate sin goles en el partido de ida de la serie de sus equipos en los cuartos de final del Apertura 2025 de la Liga MX.
Gudiño, quien debutó en una Liguilla al reemplazar de emergencia al lesionado Kevin Mier, rechazó un disparo clave en el primer tiempo, mientras que Rangel, arquero de la selección mexicana, reaccionó cuando fue exigió en los minutos finales del encuentro, en un partido que decayó en la segunda parte.
Este resultado beneficia a los celestes, que por su mejor posición en la tabla (terceros, las Chivas fueron sextas), les alcanza con otro empate en el duelo de vuelta para firmar su pase a las semifinales.
El partido
Las Chivas dominaron el primer tiempo. Se hicieron del 60 por ciento de la posesión del balón, pero no contaron con la puntería en disparos de Bryan González, al minuto 4, y de Efraín Álvarez, de larga distancia al 17.
El Guadalajara siguió empujando y al 23 tuvo su jugada más clara, cuando González realizó un desborde por banda izquierda que terminó con un centro al área, en donde Armando “Hormiga” González recortó a un marcador y disparó a puerta, pero Andrés Gudiño reacconó para mandar a tiro de esquina. Fue la única intervención en ataque de la "Hormiga", campeón de goleo del semestre.
Gudiño, incluso, rechazó un misil de Richard Ledezma al 32, que al final fue anulado por un fuera de lugar de González.
En la segunda parte, el encuentro bajó de ritmo. Fueron escasas las jugadas ofensivas, ya que ambos cuadros se enfrascaron un duelo táctico que los neutralizó la mayor parte de los últimos 45 minutos.
Cruz Azul fue el que más trató de romper la paridad, pero apareció la figura del “Tala” Rangel, con atajadas a tiros de Jeremy Márquez, al 86, y de Mateusz Bogusz, al 88.
La serie se definirá el domingo próximo, en el duelo de vuelta, en el Estadio Olímpico Universitario, sede temporal de los celestes.