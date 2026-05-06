Chivas endurece postura: quiere a sus seleccionados tras concesión a Toluca
El acuerdo existía y, para Chivas, era claro: ceder jugadores a la Selección Mexicana bajo tiempos definidos, sin excepciones. Un pacto entre dueños que el club respetó incluso cuando implicaba un costo deportivo.
Por eso prestó. El Guadalajara fue el equipo que más aportó a la convocatoria, con cinco futbolistas, y lo hizo bajo la premisa de que todos jugarían con las mismas reglas. La concentración estaba por encima de cualquier competencia de clubes, tal como lo había establecido Javier Aguirre: “Es prioridad la concentración… está aprobado por todo mundo”.
Pero el acuerdo se tensó cuando apareció una excepción. Toluca solicitó contar con Alexis Vega y Jesús Gallardo para el partido de vuelta de la Concacaf. La petición fue aceptada. Y con ello, para Chivas, se rompió el principio central del pacto: la igualdad de condiciones.
Amaury Vergara lo hizo público: los acuerdos son válidos solo cuando todos los respetan. La instrucción hacia la Dirección Deportiva fue directa: los jugadores deben reportar de inmediato en Verde Valle.
Ahí cambió todo. Porque el Guadalajara ya había pagado el precio. Sin varios de sus elementos disponibles, cayó 3-1 ante Tigres en la ida de los cuartos de final, un resultado que lo dejó contra las cuerdas. Lo que había sido una decisión institucional ahora pesa en lo deportivo.
Y por eso no cede. Chivas no acepta que el acuerdo se modifique sobre la marcha. Considera que la concesión a Toluca rompe lo establecido entre los clubes y exige que sus futbolistas regresen de inmediato para encarar la vuelta.
Te puede interesar: Gallardo y Vega reciben autorización de Aguirre para jugar la Concachampions con Toluca
En esa lista están Raúl Rangel, Luis Romo, Brian Gutiérrez, Roberto Alvarado y Armando González: cinco piezas que hoy resultan indispensables para intentar revertir la serie.
El conflicto ya no es solo de calendario. Es de criterios. La Selección mantiene su postura y su planificación. Pero en Guadalajara el mensaje es otro: si el acuerdo era para todos, debe cumplirse para todos.
Porque Chivas ya cedió. Y ahora, después de la derrota, no está dispuesto a volver a hacerlo.