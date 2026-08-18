Los ciclos que cambian al futbol europeo: Guardiola, Mourinho y el adiós de varias estrellas
Un nuevo año futbolístico comienza en las principales ligas de Europa y con él también se abren y se cierran ciclos que durante años marcaron el rumbo del futbol internacional. La Premier League, LaLiga y la Serie A vuelven a escena con nuevos proyectos, nuevos entrenadores y plantillas renovadas, pero también con la ausencia de figuras que durante mucho tiempo fueron protagonistas. En este verano de 2026, el cambio resulta especialmente evidente.
Entre los nuevos capítulos aparece el regreso de José Mourinho al Real Madrid. El portugués vuelve al Santiago Bernabéu 13 años después de haber terminado su primera etapa, ahora con la misión de devolver estabilidad a un club que busca recuperar el control de un proyecto que no terminó de consolidarse. En el otro extremo aparece Pep Guardiola, quien después de una década al frente del Manchester City dejó el cargo y no estará en el banquillo citizen para el nuevo curso. Dos movimientos que simbolizan, desde distintos puntos, el inicio y el final de una era.
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Pero el cambio no se limita a los banquillos. Algunas de las grandes figuras que durante años fueron referentes del futbol europeo también han decidido cruzar el Atlántico. Robert Lewandowski dejó al Barcelona, mientras que Antoine Griezmann puso punto final a su etapa con el Atlético de Madrid para ambos recalar en la MLS. A ellos se suma Alexis Sánchez y quienes confirman que las grandes ligas europeas empiezan a despedir a una generación de estrellas que dominó el futbol mundial durante más de una década.
Pep Guardiola: el final de una década dorada
Pep Guardiola cerró en 2026 uno de los ciclos más importantes en la historia del Manchester City. El español llegó al club en 2016 y, durante diez años, transformó a los Citizens en una potencia del futbol inglés y europeo. Su despedida llegó después de conquistar 20 trofeos: seis Premier League, cinco Copas de la Liga, tres FA Cups, tres Community Shields, una Champions League, una Supercopa de Europa y un Mundial de Clubes.
Su legado va mucho más allá de los títulos. Guardiola llevó al City a conquistar 100 puntos en la Premier League 2017-18, consiguió el primer póker de títulos domésticos de un equipo inglés en la temporada 2018-19 y, en 2022-23, consiguió el histórico triplete de Premier League, FA Cup y Champions League. Un año después, el City se convirtió en el primer equipo en la historia de la máxima categoría inglesa en conquistar cuatro ligas consecutivas.
Ahora, por primera vez desde 2016, el Manchester City comenzará una temporada sin Guardiola en el banquillo. El técnico había construido una relación de una década con el club y se convirtió en su entrenador con más partidos dirigidos, con 593 encuentros. No será, sin embargo, la primera vez que Guardiola se aleje voluntariamente de los banquillos: después de dejar al Barcelona en 2012 pasó un año sabático en Nueva York antes de regresar al futbol para dirigir al Bayern Munich. Esa fue, hasta ahora, la única pausa prolongada de su carrera como entrenador.
Mourinho regresa al Real Madrid para poner orden
En Madrid comienza exactamente el proceso contrario. José Mourinho vuelve a ocupar el banquillo del Real Madrid, club que dirigió entre 2010 y 2013 y al que ahora regresa con un contrato por tres temporadas, hasta junio de 2029. Su segunda etapa comenzará con una responsabilidad diferente: más que construir desde cero, el portugués llega para poner orden, recuperar estabilidad y devolver al equipo una identidad competitiva.
Su primera etapa dejó tres títulos en las vitrinas madridistas: la Copa del Rey 2011, LaLiga 2011-12 y la Supercopa de España 2012. Especialmente significativa fue aquella Liga, conquistada con 100 puntos y 121 goles, récords del campeonato en aquel momento. Mourinho también consiguió romper la hegemonía del Barcelona de Pep Guardiola y convirtió al Real Madrid en un equipo capaz de competir nuevamente por todos los grandes objetivos.
Trece años después, el contexto es distinto, pero la exigencia es la misma. Mourinho vuelve a un Real Madrid acostumbrado a ganar y a vivir bajo una presión permanente, con la obligación de recuperar el protagonismo en España. Su regreso representa también una apuesta por la experiencia de un entrenador que ya conoce el vestuario, el entorno del Bernabéu y la dimensión que implica dirigir al club más laureado de Europa.
El adiós de una generación de estrellas
El cambio de ciclo también puede observarse en los jugadores. Robert Lewandowski, uno de los delanteros más importantes de su generación, dejó el Barcelona después de cuatro temporadas en España para incorporarse al Chicago Fire. El polaco, máximo goleador histórico de su selección y autor de más de 700 goles entre clubes y combinado nacional, llegó a la MLS después de ayudar al Barcelona a conquistar LaLiga 2025-26. Su salida pone fin a una carrera europea que también incluyó etapas de enorme éxito con Borussia Dortmund y Bayern Munich.
Algo similar ocurrió con Antoine Griezmann. El francés dejó el Atlético de Madrid para incorporarse al Orlando City, en un movimiento que se hizo efectivo en julio de 2026. Griezmann abandonó Europa como máximo goleador histórico del Atlético y después de una carrera en la que también pasó por la Real Sociedad y el Barcelona. Con Francia fue campeón del mundo en 2018 y conquistó la Nations League en 2021.
La lista de figuras que han cruzado el Atlántico también incluye a Son Heung-min, quien puso fin a una década con el Tottenham para fichar por Los Angeles FC, y a Alexis Sánchez, quien dejó el futbol español para incorporarse al CF Montréal. Son se marchó de Londres después de marcar 173 goles y dar 101 asistencias con el Tottenham, mientras que Sánchez cerró su paso por Europa después de jugar para clubes como Barcelona, Arsenal, Manchester United e Inter.
El futbol europeo, por lo tanto, no solamente estrena entrenadores y proyectos: también comienza a despedirse de algunos de los nombres que definieron una época. Guardiola y Mourinho representan dos caras de un mismo fenómeno en los banquillos; Lewandowski, Griezmann, Son y Sánchez hacen lo propio desde el campo. Mientras unos abren nuevos capítulos, otros dejan atrás escenarios que durante años fueron el centro del futbol mundial. La temporada 2026-27 comienza, así, con la sensación de que una generación empieza a ceder el protagonismo a la siguiente.