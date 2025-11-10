Claudia Sheimbaum encabeza presentación del Mundial 2026; para la FIFA, inseguridad en México no será problema
La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, encabezó la presentación del Mundial 2026 durante su conferencia matutina, acto en el que se destacó que para la Copa del Mundo se prevé una derrama económica de entre 1.8 y 3 mil millones de dólares y donde además la FIFA está segura de que aunque el país vive una crisis de violencia y desapariciones, está listo para brindar un Mundial seguro.
“La oficina de FIFA México lleva tres años trabajando con el gobierno federal y todos los órdenes de gobierno el tema de la inseguridad. Estamos seguros y confiados en que los protocolos y los planes que se están implementando para el Mundial darán seguridad para todos los aficionados, todos los equipos y árbitros en 2026”, aseguró, Jurgen Mainka, director ejecutivo de la FIFA en México.
México atraviesa desde hace varios años un problema de inseguridad provocado por el crimen organizado. Una de las tres sedes mundialistas del país, Guadalajara, es la capital de Jalisco, que está entre los cuatro estados con mayor índice delictivo del país.
Además, es casa del Cartel Jalisco Nueva Generación, de los más violentos y sanguinarios cárteles de México, calificado por Donald Trump, presidente de Estados Unidos, como una organización terrorista.
A pesar del contexto, México nunca estuvo en duda para recibir 13 partidos en 2026, entre ellos el inaugural, que convertirá al Estadio Azteca en el único inmueble en recibir el primer partido en tres Copas del Mundo diferentes (antes lo hizo en 1979 y 1986).
“La decisión de la inauguración de México creo que fue lógica. Es el país de los tres que están en la candidatura, con la historia más profunda, porque también fue sede en el 70 y 86. Esta decision se dio cuando se anunció el calendario hace 10 meses y nunca estuvo en duda”, añadió Mainka.
En total serán 13 partidos los que acogerá México en 2026: cinco en el Azteca de Ciudad de México, cuatro en Guadalajara y otros cuatro en Monterrey. Junto con ello, será sede de 13 centros de entrenamiento en ciudades como Cancún y Pachuca.
La Presidenta Sheinbaum no irá a la inauguración
Durante la presentación, donde se destacó que la Copa del Mundo dejará a México una derrama económica de entre 1.8 y 3 mil millones de dólares, la Presidenta Claudia Sheinbaum aprovechó para desear suerte a la Selección Mexicana en 2026 y envió un mensaje al entrenador Javier Aguirre y a los jugadores del Tri.
“Quiero desearles mucha suerte y también decirles que cuando salgan a la cancha piensen en el gran país que representan. México es un país extraordinario, con un pueblo excepcional. Quiero que cada vez que toquen la cancha piensen en eso, en la historia, en lo que representamos”.
Finalmente, la Presidenta Sheinbaum anunció que no irá al partido inaugural y que en cambio regalará el boleto que le dio Gianni Infantino, presidente de la FIFA, a una aficionada al futbol.
“Le voy a dar mi boleto a una niña o joven, que no tiene la oportunidad de ir a la inauguración, a una amante del futbol. Estamos definiendo cómo vamos a elegir a la aficionada, pero ese boleto que me dieron, el número 0001, se lo voy a regalar a una niña para que pueda soñar con el futbol”, concluyó la Presidenta.