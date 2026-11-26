Haití buscará este sábado ante México, en los cuartos de final del Campeonato W de la Concacaf, en Texas, el boleto directo a su segundo Mundial femenil consecutivo, cinco años después de cerrar la academia que formó a la generación que lo guió a Australia y Nueva Zelanda 2023.

Hace cuatro años, esa misma base derrotó 3-0 a la selección mexicana en el Estadio BBVA, en el torneo clasificatorio que organizó México. Las caribeñas lograron después su primera clasificación mundialista, mientras que México quedó fuera pese a contar con una liga profesional desde 2017.

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De las 23 futbolistas que Haití inscribió ante la Concacaf, 11 estuvieron en aquel Mundial, casi la mitad, según un recuento de Sports Illustrated México sobre las convocatorias oficiales.

El país caribeño todavía vive del talento que produjo su antiguo sistema de formación, mientras intenta reconstruir sus estructuras de desarrollo y amplía el reclutamiento de futbolistas en el extranjero.

Después del terremoto de 2010, la Federación Haitiana de Futbol impulsó un modelo que concentraba a sus principales talentos en Camp Nous, una academia residencial ubicada en el Centro FIFA Goal de Croix-des-Bouquets, en las inmediaciones de Puerto Príncipe.

Ante las limitaciones de los clubes locales, la federación asumió parte de la formación con jornadas de detección en distintas regiones del país. Las niñas seleccionadas vivían, estudiaban y entrenaban todo el año en Camp Nous, lo que también facilitaba la preparación de las selecciones juveniles.

En 2018, alrededor de 300 niñas y 200 niños entrenaban al menos dos veces al día sin dejar la escuela, según un reporte de HaitiLibre. Ese mismo año, la federación seleccionó a otras 50 niñas.

El proyecto tenía una segunda etapa, que era colocar a las futbolistas en clubes profesionales del extranjero, sobre todo franceses. En enero de 2018, la federación pagó el viaje a Francia de Sherly Jeudy, Batcheba Louis y Kethna Louis para hacer pruebas con el Issy-les-Moulineaux.

Los resultados llegaron ese mismo año, cuando Haití clasificó por primera vez al Mundial Sub-20 y, cinco años después, con el boleto a la Copa del Mundo absoluta.

Buena parte de las 23 futbolistas registradas en Australia y Nueva Zelanda 2023 pasaron por Camp Nous, entre ellas Melchie Dumornay, que a los 15 años fue capitana de Haití en aquel Mundial Sub-20 de Francia, y Nérilia Mondésir, quien siguen como referentes de la selección.

¿Qué pasó con la academia?

Cuando Haití debutó en el Mundial absoluto, la academia ya no funcionaba. Las amenazas de grupos armados obligaron a cerrarla en noviembre de 2021, tras lo cual las jóvenes futbolistas regresaron a sus casas.

El proyecto también quedó marcado por denuncias de abusos sexuales contra futbolistas, incluidas menores de edad. En 2020, la FIFA suspendió de por vida al entonces presidente de la federación, Yves Jean-Bart, pero el Tribunal Arbitral del Deporte (TAS) anuló la sanción en febrero de 2023 al considerar insuficientes las pruebas; cuatro meses después el Tribunal Federal Suizo rechazó el recurso de la FIFA.

La crisis de seguridad complicó la continuidad de las competencias nacionales y obligó a las selecciones haitianas a concentrarse fuera del país.

En febrero de 2026, varios edificios del antiguo centro de formación fueron incendiados, según el Ministerio de Juventud, Deportes y Acción Cívica de Haití. En agosto, el país registraba 1.49 millones de desplazados internos, de acuerdo con la Organización Internacional para las Migraciones.

¿Dónde busca Haití a sus nuevas jugadoras?

La diáspora no es un recurso nuevo para la selección haitiana. En el Mundial de 2023 participaron futbolistas formadas en el sistema estadounidense, como Chelsea Surpris y Danielle Étienne.

La búsqueda de jugadoras formadas fuera del país ganó peso ante la dificultad de mantener estructuras de desarrollo dentro de Haití. La contratación de Pia Sundhage como seleccionadora en febrero de 2026 respondió a un proyecto que va más allá de la clasificación, porque su gestión también incluye capacitar a entrenadores haitianos y fortalecer la dirección técnica nacional.

La sueca, dos veces campeona olímpica con Estados Unidos, cuenta con futbolistas como Océane Toussaint, guardameta del Paris Saint-Germain con experiencia en las selecciones juveniles francesas, y Britany Raphino, delantera del Inter de Milán.

El reclutamiento internacional también llegó a las categorías juveniles. Del 17 al 20 de diciembre, la federación hará jornadas de detección en Florida para sus selecciones femeniles Sub-17 y Sub-20.

Para enfrentar a México, Haití tiene a 20 futbolistas registradas en clubes extranjeros, frente a seis de la selección mexicana.

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La federación no ha renunciado a buscar talento dentro del país. En diciembre de 2024 evaluó a 149 niñas en Trou-du-Nord y seleccionó a 12 para su programa Sub-14. En mayo de 2026 anunció la creación de un Departamento de Futbol Juvenil para identificar talentos y organizar competencias con las ligas regionales.

A esa búsqueda se sumó Dumornay. La futbolista del Olympique de Lyon presentó el lunes en París su asociación "Perles des Caraibes", destinada a impulsar el desarrollo de futbolistas haitianas de entre 13 y 16 años, cuya primera actividad será un torneo de detección en diciembre en Cap-Haitien, semanas después de que Haití sepa si jugará en Brasil 2027.