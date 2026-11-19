Gianni Infantino llegó al cierre de candidaturas a la presidencia de la FIFA, este 18 de noviembre, con 105 federaciones que anunciaron su respaldo, según un recuento de Associated Press (AP), y una interpretación de los estatutos que le permite buscar un cuarto periodo pese al límite de tres mandatos, el capítulo más reciente de una historia de presidentes que prolongaron su poder con dinero, alianzas y cambios en las reglas.

En ese mismo conteo, unas 50 federaciones anunciaron que no votarán por él y más de 50 todavía no hacen pública su postura.

No es la primera vez que la FIFA ajusta sus reglas a favor de un presidente. En octubre de 2003, un Congreso extraordinario en Doha, Qatar, movió las elecciones de 2006 a 2007, y con eso las 197 federaciones presentes le regalaron a Joseph Blatter un año más en el cargo sin pasar por las urnas.

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Esa permanencia también se explica, en parte, por la forma en que se vota. Cada una de las 211 federaciones tiene un voto en el Congreso, sin importar sus ingresos, población o resultados deportivos, por lo que el respaldo de las asociaciones pequeñas puede pesar tanto como el de las potencias.

¿Desde cuándo duran tanto los presidentes de la FIFA?

Jules Rimet sigue siendo el presidente más longevo de la FIFA. El francés gobernó 33 años, entre 1921 y 1954, sin los límites de mandato que existen hoy, y dejó como principal legado la Copa del Mundo, inaugurada con Uruguay 1930.

Durante su gestión, el organismo pasó de 20 a 85 federaciones afiliadas, aunque todavía estaba lejos del negocio multimillonario actual.

Stanley Rous, presidente entre 1961 y 1974, también tejió relaciones con asociaciones de distintas regiones e impulsó programas de desarrollo técnico para los países con menos recursos.

Sin embargo, perdió el apoyo de parte de esas federaciones. Su postura frente al apartheid sudafricano y las demandas de África por más lugares en el Mundial abrieron el camino a Joao Havelange, que lo derrotó 68 votos contra 52 en la segunda ronda de la elección de 1974 y se convirtió en el presidente que transformó el futbol en un negocio global.

El brasileño llegó a la FIFA después de recorrer África, Asia y otras regiones con la promesa de más selecciones en el Mundial y más recursos para el futbol fuera de Europa. Encontró aliados entre las asociaciones que se sentían relegadas y con ellas construyó una base que le duró 24 años.

"He venido a vender un producto llamado futbol", dijo Havelange, según le atribuyó The Guardian.

Con él, la FIFA empezó a controlar y vender por su cuenta la publicidad, los patrocinios y los derechos comerciales del Mundial. En 1974 ingresaba unos 25 millones de dólares, casi todos del torneo; Coca-Cola se volvió patrocinador oficial a partir de 1978 y los derechos de televisión pasaron de unos 30 millones de euros en 1986 a unos 94 millones en 1998.

El Mundial también creció, de 16 a 24 selecciones en España 1982 y a 32 en Francia 1998, el último torneo de su administración, y la FIFA sumó a su calendario campeonatos juveniles, de futsal y femeniles, más torneos para repartir entre más federaciones.

Como Rimet, Havelange gobernó sin límites de reelección. Su permanencia dependió de conservar las mayorías que construyó al llegar.

¿Qué le dio a Blatter un año adicional?

Joseph Blatter llevaba 23 años en la estructura de la FIFA cuando sucedió a Havelange en 1998. Llegó en 1976 para dirigir el programa de desarrollo financiado por Coca-Cola y desde 1981 fue secretario general, el principal operador del modelo que construyó el brasileño. En aquella elección derrotó al sueco Lennart Johansson, entonces presidente de la UEFA, por 111 votos contra 80.

El suizo profundizó los programas de financiamiento que unían a la presidencia con las federaciones. El Programa de Asistencia Financiera contemplaba 250,000 dólares anuales para cada asociación, y el programa Goal se dedicó a infraestructura y fortalecimiento institucional.

Un análisis publicado en 2019 en el European Journal of International Law documentó que Goal financió 668 proyectos por 284 millones de dólares hasta 2014, entre ellos 191 instalaciones y sedes federativas en África y 158 en Asia.

El mismo estudio concluyó que esos recursos atendían necesidades reales del futbol, pero también fortalecían los vínculos entre la dirigencia y las asociaciones que decidían quién ocupaba la presidencia.

Blatter mostró su fuerza electoral en 2002, cuando derrotó al camerunés Issa Hayatou por 139 votos contra 56. Un año después, el Congreso de Doha aprobó que las elecciones presidenciales se celebraran al año siguiente de cada Mundial, con el argumento de separarlas del calendario de la competición y del ciclo financiero.

La propia FIFA reconoció que, con ese cambio, Blatter se quedaría hasta 2007, en lugar de terminar su mandato en 2006.

Fue reelegido sin oposición en 2007 y volvió a ganar en 2011, después de que su rival, Mohamed bin Hammam, retiró su candidatura.

En 2014, durante el Congreso de Sao Paulo, las federaciones rechazaron los límites de mandato y de edad para los cargos electos, lo que le permitió buscar otro periodo pese a que dijo que el de 2011 sería el último.

Blatter ganó la elección del 29 de mayo de 2015, pero cuatro días después anunció que dejaría la presidencia en medio de la crisis de corrupción de la FIFA.

¿Por qué no cuentan los primeros tres años de Infantino?

La salida de Blatter dio paso a una reforma pensada para que ningún presidente se quedara de manera indefinida. El 26 de febrero de 2016, el Congreso extraordinario de Zúrich aprobó, con el respaldo de 179 federaciones, límites de mandato y nuevos controles institucionales.

Ese mismo día, Infantino fue elegido para completar el periodo que terminaba en 2019. Después fue reelegido en 2019 y en 2023, ambas veces sin oposición.

El artículo 33 de los estatutos establece que nadie puede ocupar la presidencia más de tres mandatos, consecutivos o no. El 16 de diciembre de 2022, durante el Mundial de Qatar, el Consejo de la FIFA confirmó por unanimidad, con base en el criterio del Comité de Gobernanza, Auditoría y Cumplimiento, que los años de 2016 a 2019 no cuentan como mandato.

Bajo esa interpretación, 2019-2023 es el primer mandato de Infantino y 2023-2027 el segundo. Una victoria en marzo le daría un tercero hasta 2031, con lo que sumaría 15 años consecutivos, tres más que los 12 de tres periodos ordinarios.

La decisión enfrenta cuestionamientos jurídicos. Miguel Maduro, expresidente del Comité de Gobernanza de la FIFA, lo planteó el 3 de noviembre, a dos semanas del cierre de candidaturas.

"El artículo 33, párrafo dos, de los estatutos de la FIFA es muy claro cuando dice que ninguna persona puede ser presidente por más de tres mandatos", sostuvo.

La organización de derechos humanos FairSquare, que contó con la asesoría de Maduro, también pidió que Infantino sea declarado inelegible.

"La FIFA no puede simplemente eludir esta regla, que sirve como contrapeso al poder presidencial, diciendo que su primer mandato no cuenta", advirtió Nicholas McGeehan, de FairSquare.

La FIFA sostiene que el periodo 2016-2019 no cuenta porque Infantino completó un mandato que inició otro presidente. Según FairSquare, la fundamentación jurídica detallada de esa decisión no se ha hecho pública.

¿Cómo llegó Infantino a los 105 apoyos?

La permanencia de Infantino también se apoya en el dinero que su administración reparte. FIFA Forward, el programa que creó, contempla en su tercer ciclo, de 2023 a 2026, hasta ocho millones de dólares por asociación para operaciones, infraestructura y desarrollo.

En 2026, sin embargo, su red de apoyos se resquebrajó. Infantino promovió FIFA Forward Enterprise, un proyecto para incorporar inversionistas privados a una entidad comercial vinculada con los derechos de las competiciones internacionales, pero federaciones y dirigentes rechazaron tanto su contenido como la forma en que se negoció.

El proyecto fue retirado y, en octubre, Infantino se disculpó por los errores en su preparación y presentación. Ese mismo mes, la FIFA anunció una propuesta para repartir hasta 6,350 millones de dólares de sus reservas entre 2027 y 2030, con asignaciones de hasta 25 millones por federación, que todavía debe aprobar el Congreso de marzo de 2027.

El anuncio llegó mientras Infantino recomponía sus alianzas. En octubre, las 54 asociaciones de la Confederación Africana de Futbol le reiteraron su apoyo incondicional y el día 23 el presidente de la Confederación Asiática, Salman bin Ibrahim Al Khalifa, lo respaldó en Tokio, dos meses después de firmar con los presidentes de la UEFA y la Concacaf una carta que calificó FIFA Forward Enterprise como una "violación fundamental de la confianza".

La Conmebol, que le dio desde abril el apoyo unánime de sus diez federaciones, lo ratificó en agosto, y la Unión Caribeña de Futbol anunció en noviembre el de sus 25 asociaciones afiliadas a la FIFA.

México se sumó el 6 de agosto, en plena crisis y se apartó de la postura de la Concacaf.

"La FMF respalda el liderazgo del presidente Infantino para seguir impulsando el desarrollo del futbol a través del fortalecimiento institucional", señaló la Federación Mexicana de Futbol en un comunicado.

Los 105 apoyos dejan a Infantino a un voto de la mitad más uno de las 211 federaciones. Con dos candidatos, gana quien obtenga más de la mitad de los votos válidos; con tres o más, la primera ronda exige dos tercios, y si nadie los alcanza se elimina en cada vuelta al que tenga menos votos.

Enfrente tendrá al francés Philippe Diallo, presidente de la federación francesa y respaldado por la UEFA, y al japonés Kozo Tashima, cuya federación confirmó el 18 de noviembre que registró su candidatura un día antes. El exdefensor suizo Ramon Vega también anunció su candidatura, aunque no había confirmado el respaldo de las cinco federaciones que exige el reglamento. La FIFA todavía debe comprobar la elegibilidad de los aspirantes, incluido el propio Infantino.

Desde que Havelange derrotó a Rous en 1974, ningún presidente de la FIFA en funciones ha perdido una elección, una racha de más de medio siglo que sus rivales intentarán romper el 18 de marzo de 2027, en el Congreso de Rabat.