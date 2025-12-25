Copa del Mundo: Todos los campeones del Mundial de futbol de la FIFA
En la historia, el Mundial de futbol varonil ha tenido 22 ediciones, pero solo ocho campeones del mundo. Lograr alzar del trofeo de la mejor selección es un reto complicado que pocos países pueden presumir.
De cara a la Copa del Mundo 2026, Portugal, según distintas casas de apuestas, es, de las favoritas, la única que podría debutar como monarca en el certamen, el más importante en el balompié.
Conoce la lista completa de las naciones que han conquistar la Copa del Mundo.
Lista completa de selecciones ganadoras del Mundial
- Uruguay 1930: Uruguay
- Italia 1934: Italia
- Francia 1938: Italia
- Brasil 1950: Uruguay
- Suecia 1954: Alemania
- Suecia 1958: Brasil
- Chile 1962: Brasil
- Inglaterra 1966: Inglaterra
- México 1970: Brasil
- Alemania 1974: Alemania
- Argentina 1978: Argentina
- España 1982: Italia
- México 1986: Argentina
- Italia 1990: Alemania
- Estados Unidos 1994: Brasil
- Francia 1998: Francia
- Corea/Japón 2002: Brasil
- Alemania 2006: Italia
- Sudáfrica 2010: España
- Brasil 2014: Alemania
- Rusia 2018: Francia
- Qatar 2022: Argentina
- ¿Cuáles son las seleciones con más copas del mundo?
- Brasil: 5 campeonatos
- Alemania e Italia: 4 campeonatos cada una
- Argentina: 3 campeonatos
- Francia y Uruguay: 2 campeonatos cada una
- Inglaterra y España: 1 campeonato cada una
Brasil domina la clasificación de países con más títulos mundiales con cinco, por encima de los cuatro que coleccionan Alemania e Italia, y los tres de Argentina, que cierra el podio.
Los brasileños, además, son, con Italia, los únicos que han repetido en ediciones consecutivas. Los italianos lo obtuvieron en 1934 y 1938, mientras que los cariocas en 1958 y 1962.
En el Mundial 2026, Portugal, liderada por Cristiano Ronaldo, tratará de imponerse a las otras favoritas: España, Argentina (campeona defensora), Francia, Inglaterra y Brasil, todas con cetros en su palmarés, para ser la novena selección en alzar la Copa del Mundo.