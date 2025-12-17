Mundial 2026: CDMX rehabilitará y construirá 300 canchas públicas de cara a la Copa del Mundo
Para el Gobierno de la Ciudad de México, el Mundial 2026 ya arrancó en la capital. A 176 de que el Estadio Azteca reciba el partido inaugural del torneo, la jefa de gobierno de la urbe, Clara Brugada, anunció que trabaja a marchas forzadas para tener listas 300 canchas de futbol el 28 de febrero , una de las actividades con las que las autoridades comenzaron a celebrar la justa.
“Queremos que ruede el balón en las canchas, que no nos quedemos esperando a solo ver el Mundial en una pantalla. Queremos que el torneo impulse a niñas y niños a jugarlo y practicarlo”, expresó en la entrega de cuatro canchas en Iztacalco, que forman para del programa “Un Mundial donde la pelote ruede en las canchas”.
El plan del Gobierno de la Ciudad de México comenzó el 15 de diciembre pasado y concluirá el último día de febrero de 2026. Se entregarán los campos en dos paquetes, los primeros 100 serán a mediados o finales de enero y el último, en el transcurso del segundo mes del año.
“Las obras que hacemos rumbo al Mundial no se extinguirán después del Mundial, sino que se quedarán para servir a la comunidad con actividades deportivas como el futbol, que es el que más elige la población”, expresó Brugada.
En estas canchas, algunas de futbol 11 y otras de futbol 7, habrá programas deportivos que no especificó la alcaldesa, con los que se tratará de promover el deporte en la población capitalina.
Las cuatro de Iztacalco forman parte de las 60 que se construirán desde cero, las restantes se rehabilitarán.
Junto con los nuevos terrenos, Brugada realiza actividades para, como describió, la Ciudad de México se convierta en protagonista y no solo en espectadora en la Copa del Mundo del próximo año.
“No queremos ver solo afuera de una valla o televisión los partidos, sino que el Mundial se viva en toda la ciudad, colonias, barrios y pueblos, jugando futbol y creando semilleros para este deporte. Lo primero que hicimos fue mejorar la zona alrededor del Estadio Azteca, darles a los colonias cercanas suficiente agua y realizar obras para no se inunden, también hicimos torneos infantiles”.
El ex futbolista Braulio Luna, embajador invitado al evento, resaltó la importancia de que los barrios y alcaldías cuenten con espacios públicos para practicar el balompié.
“Soy originario de Iztapalapa. Jugué en mi barrio, en áreas de oportunidad como ésta. El futbol es para todos, solo hay un campeón, pero no por eso los demás equipos son fracasados. Todos lo que inmiscuya un partido de futbol es sagrado. Acá atrás hay un estadio, el Palillo de Martínez, en donde fui campeón con los Pumas en los torneos de los barrios. Gracias a ese torneo tuve la oportunidad de ir a una gira con el primer equipo y conseguir el sueño de jugar en la Primera D”.
El Estadio Azteca de Ciudad de México hará historia el 11 de junio de 2026, al convertirse en el primer estadio que acoja tres partidos inaugurales del certamen.
En total, el próximo año, el Azteca será anfitrión de cinco de los 13 que México tendrá del torneo que organizarán también Estados Unidos y Canadá.
De los restantes, cuatro serán en Guadalajara y otros cuatro en Monterrey.