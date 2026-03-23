¿Cuándo son los Juegos de Repechaje del Mundial 2026? Fechas y horarios UEFA e intercontinental
La cuenta regresiva para repartir los últimos boletos para el Mundial 2026 ha inciado y en esta Fecha FIFA quedarán definidas las selecciones que accedan a la justa en Estados Unidos, México y Canada con los partidos de Repechaje de UEFA y el Repechaje Intercontinental.
El Repechaje Intercontinental se jugará en esta Fecha FIFA de finales de marzo en Guadalajara y Monterrey. En el Estadio Guadalajara (Akron) jugarán primeramente Nueva Caledonia contra Jamaica y el ganador se medirá a República Democrática del Congo. En el Estadio Monterrey (BBVA), se enfrentarán Bolivia ante Surinam y el ganador encarará a Irak.
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Por otra parte, Europa también jugará sus partidos de Repechaje. Dieciséis selecciones de la UEFA buscarán cuatro lugares disponibles para la Copa del Mundo. Destacan partidos como Italia vs. Irlanda del Norte o Gales vs. Bosnia y Herzegovina.
¿Cuándo son los Juegos del Repechaje rumbo al Mundial 2026?
A continuación detallamos las fechas y los horarios en los que se llevarán a cabo los juegos de Repechaje rumbo a la Copa del Mundo, destacando que los horarios son del tiempo del Centro de México.
Repechaje Intercontinental
Llave A
Jueves 26 de marzo
- 21:00 | Nueva Caledonia vs. Jamaica | Estadio Guadalajara (Akron)
Martes 31 de marzo
- 15:00 | República Democrática del Congo vs. Ganador de Nueva Caledonia/Jamaica | Estadio Guadalajara (Akron)
*El ganador irá al Grupo K del Mundial, con Portugal, Uzbekistán y Colombia.
Llave B
Jueves 26 de marzo
- 16:00 | Bolivia vs. Surinam | Estadio Monterrey (BBVA)
Martes 31 de marzo
- 21:00 | Irak vs. Ganador de Bolivia/Surinam | Estadio Monterrey (BBVA)
*El ganador irá al Grupo I del Mundial, con Francia, Senegal y Noruega.
Repechaje UEFA
Llave A
Jueves 26 de marzo
- 13:45 | Gales vs. Bosnia y Herzegovina
- 13:45 | Italia vs. Irlanda del Norte
Martes 31 de marzo
- 12:45 | Final de la Llave A
*El ganador irá al Grupo B del Mundial, con Canadá, Qatar y Suiza.
Llave B
Jueves 26 de marzo
- 13:45 | Ucrania vs. Suecia
- 13:45 | Polonia vs. Albania
Martes 31 de marzo
- 12:45 | Final de la Llave B
*El ganador irá al Grupo F del Mundial, con Países Bajos, Japón y Túnez.
Llave C
Jueves 26 de marzo
- 13:45 | Eslovaquia vs. Kosovo
- 11:00 | Turquía vs. Rumania
Martes 31 de marzo
- 12:45 | Final de la Llave C
*El ganador irá al Grupo D del Mundial, con Estados Unidos, Paraguay y Australia.
Llave D
Jueves 26 de marzo
- 13:45 | República Checa vs. Irlanda
- 13:45 | Dinamarca vs. Macedonia del Norte
Martes 31 de marzo
- 12:45 | Final de la Llave D
*El ganador irá al Grupo A del Mundial, con México, Sudáfrica y Corea del Sur.