El fenómeno mexicoamericano no sustituye al talento local: Lillini
Andrés Lillini, actual director de Selecciones Menores de México y responsable del scouting internacional y procesos juveniles, defendió el modelo formativo del país ante el crecimiento de futbolistas mexicoamericanos en el radar del Tri. El ex técnico de Pumas UNAM (2020-2022) y Club Necaxa aseguró que la estructura mexicana supera a la de otras regiones y que la captación en el extranjero es complementaria, no sustitutiva.
“México está muy por encima del trabajo de las divisiones menores. Muy por encima en estructura, metodología y capacitación de entrenadores”, afirmó Lillini, quien subrayó que el 80 por ciento de las selecciones juveniles siguen conformadas por jugadores de Liga MX.
El dirigente destacó además el crecimiento del interés en la capacitación formativa, tras participar en un congreso con asistencia récord en la ciudad de Querétaro. “Es la primera vez que veo tanta gente. Quiere decir que la gente se quiere capacitar y que México apuesta por el futbol formativo y el futbol base, que para mí es la clave de todo proceso de éxito”, señaló.
El fenómeno mexicoamericano
Sobre la presencia creciente de jugadores con doble nacionalidad, Lillini explicó que el proceso inicia con un análisis profundo y un acercamiento directo con las familias.
“El primer acercamiento siempre es con los papás. Les explicamos qué vamos a hacer con su hijo, lo difícil que es esto y que no tiene asegurado ningún lugar. No ofrecemos nada que no podamos cumplir”, detalló.
Te puede interesar: Obed Vargas, el mexicano que creció en Alaska y que jugará con el Atlético
En ese sentido, celebró la decisión de futbolistas como Obert Vargas, quien eligió representar a México. “Nunca dudé de su capacidad. Que ahora tenga este salto de calidad es algo que le hace muy bien a él y a nosotros nos llena de felicidad porque me tocó hacer el proceso”, comentó.
También recordó el caso de Brian Gutiérrez, a quien convocó por primera vez a la Sub-23. “Fue el primer jugador méxico-americano que llamé cuando vine a la selección. Después me dijo que estaba esperando a Estados Unidos. Ayer le dije qué bueno que haya optado primero por Chivas”, relató.
Resultados del scouting
Lillini reveló que el trabajo de detección internacional ha tenido impacto directo en el mercado local. “El 70 por ciento de los futbolistas que trajimos a la selección terminaron jugando en el futbol mexicano. Eso es gratificante porque ayudamos a los clubes a descubrir talentos”, explicó.
Además, sostuvo que cuando los jugadores formados en el extranjero llegan a México, suelen potenciar su desarrollo. “Las condiciones en México de estructura, metodología y competencia son mucho más organizadas y fuertes que en Estados Unidos. El jugador que viene acá termina evolucionando mucho más”, afirmó.
El reto olímpico
Respecto al proceso olímpico, lamentó que Concacaf solo tenga un boleto disponible rumbo a París, ya que Estados Unidos está clasificado como anfitrión.
“Es una lástima que seamos la única confederación que juega un solo boleto. La generación que pelea el pase después no compite los Olímpicos. No me parece una situación justa, pero las cosas están así”, expresó.
Finalmente, minimizó cualquier especulación sobre blindajes contractuales. “Tengo un contrato normalito y no soy tan importante”, dijo entre risas.