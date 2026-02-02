Obed Vargas, nuevo jugador del Atlético de Madrid hasta 2030
El Atlético de Madrid y el Seattle Sounders han alcanzado un acuerdo para el traspaso de Obed Vargas, quien se incorpora al club por lo que resta de temporada y las próximas cuatro campañas, firmó contrato hasta el 30 de junio de 2030.
Nacido el 5 de agosto de 2005 en Anchorage, Alaska (Estados Unidos), y nacionalizado mexicano, Vargas se formó en las categorías inferiores del Seattle Sounders y del Tacoma Defiance, equipo filial de la franquicia estadounidense. Debutó en la Major League Soccer el 23 de julio de 2021, convirtiéndose en el tercer jugador más joven en estrenarse en la historia de la competición.
El mediocampista se consolidó como una de las principales promesas de la liga norteamericana gracias a su regularidad, inteligencia táctica y capacidad para desempeñarse en distintas funciones del centro del campo. Desde su debut profesional ha disputado 158 partidos oficiales, con un balance de ocho goles y once asistencias.
En su etapa en Seattle contribuyó a la conquista de dos títulos: la CONCACAF Champions League 2021/22 y la Leagues Cup 2025, experiencias que reforzaron su crecimiento competitivo a nivel internacional.
Vargas debutó como internacional absoluto con México el 15 de octubre de 2024, en un encuentro amistoso ante Estados Unidos disputado en el Estadio Akron de Guadalajara.
Su llegada al Atlético de Madrid supone su primera experiencia profesional en el futbol europeo. El nuevo jugador rojiblanco ya sabe lo que es medirse al Atleti, tras enfrentarlo en la primera edición del Mundial de Clubes de la FIFA celebrada en Estados Unidos.
Antes de formalizar su incorporación, Vargas superó el pertinente reconocimiento médico en el Centro de Medicina Deportiva de Alto Rendimiento Vithas–Invictum del Hospital Universitario Madrid Arturo Soria. Posteriormente, se trasladó a las oficinas del club en el Riyadh Air Metropolitano, donde fue recibido por el consejero delegado, Miguel Ángel Gil, junto a quien rubricó su contrato con nuestra entidad.