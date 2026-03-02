El laboratorio cerró: el Tri deja de probar y empieza a elegir
Ochenta nombres. Ochenta historias que en algún momento pasaron por la libreta de trabajo de Javier Aguirre. Ochenta futbolistas que, entre agosto de 2024 y el arranque de 2026, vistieron la camiseta nacional al menos una vez. Hoy, a 100 días del Mundial en casa, esa cifra ya no es expansión: es contraste.
El proceso arrancó amplio, casi experimental. Se probaron perfiles jóvenes, regresaron veteranos, hubo microciclos, listas alternas y ventanas donde el volumen fue prioridad sobre la estabilidad. El mensaje inicial fue claro: nadie estaba fuera.
Pero el calendario cambió la lógica. En el último año, las convocatorias comenzaron a repetirse. Donde antes había seis o siete caras nuevas por Fecha FIFA, ahora apenas aparecen una o dos. Donde había rotación en todas las líneas, hoy se identifican bloques consolidados: un eje central, un mediocampo reconocible, extremos que repiten titularidad.
El dato frío explica el fenómeno: de los 80 futbolistas utilizados, menos de la mitad superan cinco convocatorias. El resto se quedó en una o dos apariciones. El universo amplio ya no compite en igualdad; compite contra el tiempo.
A cien días del debut, el corte dejó de ser hipotético. Ya no se anuncia, se ejecuta en silencio. El laboratorio terminó. Comenzó el recorte real.
Desaparecer de una lista en 2024 era circunstancial. Hacerlo en 2026 es una señal. El Mundial en casa no permite ensayos largos ni apuestas emocionales. La presión ambiental —estadio lleno, expectativa histórica, escrutinio permanente— obliga a reducir el margen de riesgo.
En ese contexto, el cuerpo técnico ha cambiado el tono del proceso. Las listas son más previsibles. La columna vertebral acumula minutos juntos. Los cambios responden a necesidades tácticas, no a exploración.
Ochenta nombres explican el recorrido. Pero la cifra real que importa ya no es esa. Lo que empezó como una puerta abierta hoy es un pasillo angosto.
En cada convocatoria reciente hay ausencias que pesan más que las presencias. Futbolistas que parecían dentro dejaron de aparecer. Otros que eran opción de rotación ahora pelean por mantenerse como tercer relevo. El recorte final no llegará como un anuncio dramático; llegará como una repetición sistemática de los mismos apellidos.
A 100 días, el Mundial dejó de ser promesa y se volvió lista corta. El proceso de expansión terminó. Comenzó el recorte real.
El Inamovible: Raúl Rangel, Portero de Aguirre
Raúl Rangel ha estado en las 13 convocatorias. Todas. Es la única presencia absoluta en el proyecto de Aguirre. El portero de Chivas no es un veterano experimentado ni milita en el futbol europeo, pero el técnico ha depositado su confianza en él sin titubeos. Con apenas cinco partidos jugados cuando alcanzó el estatus de inamovible, Rangel representa algo más que un portero: es el símbolo de que Aguirre prefiere construir identidad sobre las bases que ve día a día, que cree en el potencial antes que en los nombres sonantes.
Su compañero en la portería es Luis Ángel Malagón, quien ha sido convocado 11 veces. La dupla Rangel-Malagón es sólida, pero la preferencia por Rangel es notoria, ha sido titular en los tres partidos del año, de los últimos siete partidos, van cinco como portero titular. Esta no es una portería dividida ni especulativa: es un proyecto claro en el arco.
Los Cuatro Pilares: Cuando 10-12 Convocatorias Definen un Proyecto
Junto a Rangel, hay cuatro jugadores que aparecen en 10, 11 o 12 convocatorias. Jesús Gallardo (12) es la columna vertebral defensiva. Con 113 partidos en la selección antes de este ciclo, el lateral de Toluca trae experiencia histórica. Es el único defensa que ha alcanzado la cota de "pilar" con Aguirre, una designación que habla de importancia irreemplazable.
En el mediocampo, Erik Lira y Carlos Rodríguez (ambos con 11 convocatorias) son el corazón del proyecto. Ambos de Cruz Azul, ambos jóvenes, ambos en la prime de sus carreras. No son nombres que hayan vuelto locos a los aficionados hace una década, pero Aguirre los ha convertido en imprescindibles. Lira y Rodríguez son la prueba viviente de que el técnico confía en los talentos mexicanos maduros más que en las glorias del pasado.
Luis Ángel Malagón completa el quinteto de pilares con 11 convocatorias. A diferencia de Rangel, que es inamovible, Malagón es una opción de máxima confianza. La portería está cubierta desde dos flancos distintos.
Los Nueve de Confianza: El Núcleo Defensivo y Ofensivo
Bajar a 8-9 convocatorias no es caer a lo secundario; es pertenecer al círculo de confianza de Aguirre. La defensa es donde se concentra esta solidez: César Montes, Israel Reyes y Johan Vásquez (todos con 9 convocatorias) forman un trío central de experiencia internacional. Montes en Lokomotiv Moscú, Reyes en América, Vásquez en la Genoa de Italia. Estos tres son los defensas que Aguirre ha eligido como inmediatos después de Gallardo.
Roberto Alvarado (9 convocatorias) es la cara del ataque ofensivo de confianza. El delantero de Chivas representa el balance entre juventud mexicana y madurez competitiva.
Los otros cinco de confianza completan el cuadro: César Huerta (8), Diego Lainez (8), Luis Romo (8), Marcel Ruiz (8) y Orbelín Pineda (8). Estos nombres trazan un mapa del México que Aguirre quiere ver jugar: delanteros goleadores, mediocampistas creativos, defensores sólidos. Juntos, los nueve de confianza suman un peso de 75 convocatorias en 13 llamadas. Son el núcleo duro de la selección.
Los Dieciséis Regulares: La Competencia Constante
Con 5 a 7 convocatorias están 16 jugadores que conforman lo que podríamos llamar la "clase media" del proyecto: presente, respetado, pero no indispensable. Santiago Gimenez (6), que recién se ha asentado en el AC Milan, aparece aquí como una pieza en desarrollo tras una lesión. Al igual que Alexis Vega (7) que regresará tras operarse y limpiar su rodilla, Edson Álvarez (7) también operado y que se espera pueda llegar a la Copa del Mundo, Raúl Jiménez (7) son delanteros y mediocampistas con peso internacional pero que no han alcanzado la inamovilidad.
Lo interesante de esta categoría es lo que revela: hay espacio para todos. Aunque han perdido terreno: Jesús Angulo (7), Jesús Orozco (7), Jorge Sánchez (7) pugnan por consolidarse en defensa. Erick Sánchez y Luis Chávez (ambos con 5) luchan metro a metro en el mediocampo. Efraín Álvarez (5) y Julián Quiñones (6) buscan ganarse un lugar en la delantera.
Estos dieciséis son la cantera competitiva, donde la regularidad importa pero no garantiza nada. Una buena actuación puede elevarlos a confianza; una mala racha puede relegarlos a estar fuera de la lista definitiva del Vasco.
Los Veintisiete de Rotación: Oportunidad y Esperanza
Con 2 a 4 convocatorias hay 27 jugadores. Esta es la zona de mayor movimiento, donde Aguirre prueba, ajusta y experimenta. Hirving Lozano (4) es el ejemplo más curioso: una leyenda viva con 72 partidos históricos en la selección, pero que en este ciclo aparece con una frecuencia moderada. Henry Martín (4), a pesar de su carrera en América, también está aquí explorando su rol.
Carlos Acevedo, Guillermo Ochoa, Guillermo Martínez y otros con 3 ó 4 convocatorias representan las puertas abiertas. Algunos intentarán ascender, otros solo pasarán por aquí. Bryan González, Carlos Moreno, Rodrigo Huescas, Julián Araujo, Eduardo Águila: son nombres que suenan, pero que todavía no han ganado la batalla por la continuidad.
Esta categoría es donde se ve la mano experimental de Aguirre. No es rechazo, es búsqueda. Es laboratorio. Es el técnico diciendo: "Te veo potencial, pero aún no eres inamovible".
Los Veintitrés Debutantes: La Primera Puerta
Veintitrés jugadores han tenido una sola oportunidad. Una convocatoria, un encuentro con la selección nacional, una puerta que se abre y que tal vez nunca vuelva a abrirse.
Algunos son veteranos de ligas mexicanas buscando su momento: Alan Mozo, Emilio Lara, Gilberto Sepúlveda. Otros son jóvenes que apenas empiezan: Santiago Muñoz, Isaías Violante, Iker Fimbres. Algunos nunca más volvieron a ser llamados; otros esperan una segunda oportunidad.
Esta es la categoría más honesta del proyecto. No todos pueden ser pilares. No todos pueden ser regulares. Pero el que logre ganarse una segunda convocatoria habrá dado el primer paso hacia la consolidación. Estos veintitrés representan la democracia del proyecto: nadie está completamente afuera, pero tampoco es fácil entrar.
Un Proyecto de Números Precisos
Javier Aguirre no improvisa. Conoce a sus jugadores, que tiene clara la jerarquía y que toma decisiones meditadas. Los 80 jugadores convocados en 13 ocasiones trazan un mapa de México: hay porteros inamovibles, defensas centrales de confianza, mediocampistas jóvenes de futuro promisorio, delanteros en búsqueda de identidad colectiva.
Hay un pilar (Rangel) que nunca cae. Hay cuatro pilares que casi nunca caen (Gallardo, Lira, Rodríguez, Malagón). Hay nueve de confianza que forman la columna vertebral. Hay dieciséis regulares que compiten por más. Hay veintisiete de rotación que prueban y exploran. Y hay veintitrés debutantes que esperan su segunda oportunidad.
Este es el proyecto de Aguirre traducido a números. No es el caos de la experimentación sin fin. No es el quietismo de la repetición eterna. Es un equilibrio: certeza en lo indispensable, apertura en lo marginal.
Cuando México levante la Copa en 2026, o cuando caiga derrotado, estos números seguirán aquí, mudos testigos de cómo Javier Aguirre construyó su visión con 80 actores distintos en un escenario mundial.
Los Candidatos del Cierre: Chivas y la Última Oportunidad
En las últimas convocatorias, especialmente en la de enero y febrero de 2026, han emergido nombres que podrían capitalizar las puertas que aún están abiertas. Chivas, curiosamente, se ha convertido en el semillero de esta última oleada. Roberto Alvarado sigue siendo el estandarte rojiblanco con 9 convocatorias, pero detrás de él hay un grupo de jugadores jaliscienses que buscan consolidarse en la recta final: Efraín Álvarez (5 convocatorias) ha recibido oportunidades consistentes como delantero versátil; Armando González (4 convocatorias) aparece en rotación con hambre de más; Brian Gutiérrez (2 convocatorias) lucha por ganarse un lugar en el mediocampo; Richard Ledezma (2 convocatorias) intenta establecerse en defensa; y Bryan González (3 convocatorias) sigue peleando por continuidad defensiva.
Lo más interesante es que Aguirre no ha cerrado la puerta a ninguno. El técnico sigue probando, sigue observando. Para estos jugadores de Chivas, cada convocatoria es una prueba, cada minuto es una oportunidad de demostrar que merecen estar entre los 23 que viajarán a Estados Unidos. La institución tapatía ha sido históricamente productora de selecciones, y en esta recta final podría volver a ser la cantera que sorprenda con algún descubrimiento. Raúl Rangel ya está garantizado; ahora le toca a los demás rojibloncos ganar su pasaporte al mundial.
NÚMERO DE JUGADORES CONVOCADOS POR AGUIRRE
NOMBRE DEL JUGADOR CONVOCATORIAS
- 1 Raúl Rangel 13
- 2 Jesús Gallardo 12
- 3 Erik Lira 11
- 4 Luis Ángel Malagón 11
- 5 Carlos Rodríguez 10
- 6 César Montes 9
- 7 Israel Reyes 9
- 8 Johan Vásquez 9
- 9 Roberto Alvarado 9
- 10 César Huerta 8
- 11 Diego Lainez 8
- 12 Luis Romo 8
- 13 Marcel Ruiz 8
- 14 Orbelín Pineda 8
- 15 Alexis Vega 7
- 16 Edson Álvarez 7
- 17 Jesús Angulo 7
- 18 Jesús Orozco 7
- 19 Jorge Sánchez 7
- 20 Raúl Jiménez 7
- 21 Alexis Gutiérrez 6
- 22 Germán Berterame 6
- 23 Julián Quiñones 6
- 24 Ramón Juárez 6
- 25 Efraín Álvarez 5
- 26 Erick Sánchez 5
- 27 Luis Chávez 5
- 28 Mateo Chávez 5
- 29 Santiago Gimenez 6
- 30 Víctor Guzmán 5
- 31 Armando González 4
- 32 Carlos Acevedo 4
- 33 Gilberto Mora 4
- 34 Guillermo Martínez 4
- 35 Guillermo Ochoa 4
- 36 Hirving Lozano 4
- 37 Rodrigo Huescas 4
- 38 Ángel Sepúlveda 4
- 39 Henry Martín 4
- 40 Carlos Moreno 3
- 41 Denzell García 3
- 42 Eduardo Águila 3
- 43 Fidel Ambriz 3
- 44 Bryan González 3
- 45 Jorge Ruvalcaba 3
- 46 Juan Sánchez Purata 3
- 47 Julián Araujo 3
- 48 Obed Vargas 3
- 49 Alex Padilla 2
- 50 Brian Gutiérrez 2
- 51 Diego Campillo 2
- 52 Everardo López 2
- 53 Jeremy Márquez 2
- 54 Kevin Álvarez 2
- 55 Ozziel Herrera 2
- 56 Richard Ledezma 2
- 57 Sebastián Córdova 2
- 58 Alan Mozo 1
- 59 Andrés Guardado 1
- 60 Andrés Sánchez 1
- 61 Daniel Aceves 1
- 62 Diego Barbosa 1
- 63 Elías Montiel 1
- 64 Emilio Lara 1
- 65 Fernando Tapia 1
- 66 Gerardo Arteaga 1
- 67 Gilberto Sepúlveda 1
- 68 Iker Fimbres 1
- 69 Isaías Violante 1
- 70 Jesús Garza 1
- 71 José Castillo 1
- 72 José David Ramírez 1
- 73 Kevin Castañeda 1
- 74 Marcelo Flores 1
- 75 Orbelin Pineda 1
- 76 Pedro Pedraza 1
- 77 Raymundo Fulgencio 1
- 78 Rivaldo Lozano 1
- 79 Santiago Muñoz 1
- 80 Sebastián Jurado 1