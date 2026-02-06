El Mundial 2026 impulsa viajes más largos entre mexicanos
La Copa Mundial de la FIFA 2026 no solo empieza a mover pasiones futboleras, también transforma la manera en que los aficionados planean sus viajes. A más de un año del arranque del torneo, las tendencias de Airbnb revelan un cambio profundo en los patrones de movilidad: el Mundial ya no se concibe como una visita exprés a un partido, sino como el eje de experiencias prolongadas, viajes multidestino y recorridos culturales a gran escala.
Uno de los fenómenos más claros es el crecimiento del llamado gateway travel, en el que los aficionados utilizan los partidos como punto de partida para explorar otros destinos. En el caso de los viajeros mexicanos, el promedio de estancia supera las 10 noches y contempla al menos dos destinos adicionales. El torneo funciona así como detonador de rutas más amplias que cruzan ciudades, regiones e incluso países anfitriones.
La tendencia es aún más marcada en Sudamérica y América Latina, donde las estancias promedio alcanzan las 16 noches, seguidas por Europa (14), Asia Pacífico (13) y Estados Unidos y Canadá (10). Dentro de ese panorama, los argentinos destacan por la duración de sus viajes, mientras que los alemanes sobresalen por la cantidad de destinos que incluyen en una sola experiencia, lo que refleja distintas formas de vivir el Mundial.
La demanda de hospedaje tampoco se distribuye de manera uniforme. Los picos de búsqueda se concentran alrededor de partidos con alto valor simbólico y emocional. Para los viajeros mexicanos, el duelo México vs. Corea del Sur lidera la demanda, seguido por encuentros como México vs. Sudáfrica, Inglaterra vs. Croacia, Argentina vs. Austria y Brasil vs. Marruecos, además de cruces clave de rondas eliminatorias. El aficionado ya no improvisa: elige fechas, sedes y estancias en función del calendario deportivo.
Las ciudades más buscadas confirman que el Mundial se vive como una experiencia integral. Houston, Dallas, Monterrey, Atlanta, Nueva York, Ciudad de México, Miami, Boston, San Francisco y Los Ángeles concentran el mayor número de reservaciones de viajeros mexicanos. La elección combina sedes mundialistas con destinos urbanos y culturales, donde el futbol convive con gastronomía, espectáculos y turismo urbano.
Otro dato revelador es el peso de los viajes colectivos. Familias y grupos representan más de la mitad de las reservaciones vinculadas al Mundial hasta ahora, impulsa la demanda de forma anticipada. Entre los mexicanos, 16% planea viajar en familia, mientras que a nivel global las estancias de dos noches siguen como las más comunes en este segmento, aunque los viajes de cuatro a cinco noches ganan terreno.
Los Ángeles aparece como la ciudad preferida para viajes familiares, seguida de San Francisco, Seattle, Vancouver, Miami y Kansas City. Cerca del 75% de estas reservaciones corresponde a alojamientos de dos o tres habitaciones, lo que subraya la búsqueda de espacios amplios y funcionales para grupos.
En paralelo, Millennials y Generación Z lideran la planeación del torneo. La Generación Z representa 21% de las reservaciones realizadas por viajeros mexicanos y más del 15% a nivel global. Para ellos, el Mundial es una experiencia esencialmente social: 62% viaja en grupo y más del 40% elige estancias de tres a cinco noches, con destinos como Los Ángeles, Miami y Nueva York a la cabeza.
Los datos confirman que el Mundial 2026 será mucho más que un evento deportivo. Será un motor de movilidad global, un experimento de nuevas formas de viajar y una plataforma donde futbol, cultura y exploración convergen. A diferencia de ediciones anteriores, el torneo ya no se mide solo en goles o estadios llenos, sino en noches reservadas, rutas extendidas y experiencias compartidas que comienzan mucho antes del silbatazo inicial.
Partidos del Mundial con mayor demanda según búsquedas de estancias en Airbnb:
- Haití vs. Escocia - 13 de junio, Boston, Massachusetts.
- Brasil vs. Marruecos – 13 de junio, Nueva York–Nueva Jersey
- México vs. Sudáfrica – 11 de junio, Ciudad de México, México
- Francia vs. Senegal – 16 de junio, Nueva York–Nueva Jersey
- Ganador Grupo H vs. segundo lugar Grupo J (Dieciseisavos) – 2 de julio, Los Ángeles, CA
- Ecuador vs. Alemania – 25 de junio, Nueva York–Nueva Jersey
- Noruega vs. Senegal – 22 de junio, Nueva York–Nueva Jersey
- Estados Unidos vs. Paraguay – 12 de junio, Los Ángeles, CA
- Estados Unidos vs. Australia – 19 de junio, Seattle, WA
- Uruguay vs. España – 26 de junio, Guadalajara, México